数字平台和应用程序正在借助 API 的力量彻底变革体育传媒行业。这些技术进步改变了直播活动的组织、宣传和体验方式，为艺人、活动组织者和观众创造了新的机会。
API 可以跨各种社交媒体渠道无缝共享活动信息、最新动态和门票链接，加大了宣传力度，也提高了门票销量。此外，API 也让直播活动的现场体验发生了变化。与移动应用程序和可穿戴设备的集成实现了个性化日程、交互式地图和实时通知等交互功能。
然而，值得注意的是，由于体育传媒行业涉及的数据和交易较为敏感，因此必须将 API 安全防护作为优先事项。API 安全控制在确保数据的完整性、机密性和可用性方面发挥着关键作用，也正因如此，这家世界知名的体育传媒企业与 Noname Security（现已被 Akamai 收购）展开了合作。
采用 API 安全防护
客户很清楚自己对 API 安全性的需求，但具体不确定应该从何处入手，以及应该优先考虑哪些方面。以往，他们主要关注于应用程序安全性，并认为 API 网关和 Web 应用程序防火墙等现有的工具足以保护 API 安全。但是，尽管此类工具可以提供某种程度上的基础保护，但由于设计所限，它们无法像专业 API 安全解决方案一样提供专业级的监测能力、实时安全防护和持续测试。大部分此类防护措施无法通过现有基础架构发挥功效。例如，API 安全防护的两个关键方面是身份验证和授权。完善的身份验证机制可确保只有授权用户或系统才能访问 API。
发现漏洞
Akamai API Security 团队使用其“态势管理”和“运行时保护”模块来了解客户当前的 API 安全态势。一旦我们掌握了客户环境中 API 的准确清单，就能够发现任何现有的安全漏洞和配置错误。
第一个发现是，客户是结构化查询语言注入 (SQLi) 的受害者。SQLi 是一种安全漏洞，当攻击者得以操纵 API 请求的输入参数来执行未经授权的 SQL 命令时，就会出现这种漏洞。SQLi 攻击得逞的后果可能非常严重。攻击者可能会未经授权访问敏感数据，修改或删除数据，甚至在底层数据库服务器上执行任意命令。
第二个发现是，客户缺少身份验证。如果不采取完善的身份验证机制，任何人都可以访问 API 端点，并可能检索或修改敏感数据。他们可能会修改或删除数据，导致数据完整性问题和关键信息丢失。而这可能会造成 数据泄露、 未经授权的信息泄露，甚至危及整个系统。
未来展望
现在客户已经完全掌控了生产中的 API，而他们一直在探索如何在生产前解决漏洞。为帮助企业发现和修复这些漏洞，Akamai API Security 纳入了主动测试机制，这是一种专门构建的 API 安全测试解决方案，它可以了解企业的独特业务逻辑，并全面监测其 API 特定的漏洞。主动测试可以帮助企业将 API 安全测试左移并嵌入到各个开发阶段。
