Plataformas e aplicativos digitais estão revolucionando o setor de esportes e mídia com o poder das APIs. Esses avanços tecnológicos estão transformando a forma como os eventos ao vivo são organizados, promovidos e vivenciados, criando oportunidades para artistas, organizadores de eventos e públicos.

As APIs podem compartilhar facilmente informações, atualizações e links de ingressos para eventos em vários canais de mídia social, aumentando a visibilidade e a venda de ingressos. Além disso, as APIs estão transformando a experiência no local em eventos ao vivo. A integração com aplicativos móveis e dispositivos vestíveis habilita recursos interativos, como programações personalizadas, mapas interativos e notificações em tempo real.

No entanto, é importante notar que a natureza confidencial dos dados e transações envolvidas no setor de esportes e mídia torna imperativo priorizar a segurança de APIs. Os controles de segurança de APIs desempenham um papel fundamental na garantia da integridade, confidencialidade e disponibilidade de dados, e é por isso que esta organização de esportes e mídia mundialmente renomada recorreu à Noname Security (agora uma empresa Akamai).