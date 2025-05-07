Las plataformas y aplicaciones digitales están revolucionando el sector de los deportes y los medios de comunicación gracias a la potencia de las API. Estos avances tecnológicos están transformando la forma en la que se organizan, se promocionan y se viven los eventos en directo, lo que genera nuevas oportunidades para los artistas, los organizadores de eventos y el público.

Las API pueden compartir de manera fluida información y actualizaciones de los eventos, así como los enlaces a las entradas, a través de varios canales de redes sociales, lo que aumenta la visibilidad y fomenta la venta de entradas. Además, las API están revolucionando la experiencia in situ de los eventos en directo. La integración con aplicaciones móviles y dispositivos portátiles hace posible el uso de funciones interactivas, como programaciones personalizadas, mapas interactivos y notificaciones en tiempo real.

Sin embargo, dada la naturaleza confidencial de las transacciones y los datos involucrados en el sector de los deportes y los medios de comunicación, es esencial priorizar la seguridad de las API. Los controles de seguridad de las API desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos. Por esa razón, esta organización de deportes y medios de comunicación de renombre mundial se puso en contacto con Noname Security (ahora una empresa de Akamai).