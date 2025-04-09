헬스케어 데이터는 공격자에게 가치 높은 표적입니다. Akamai를 사용하기 전에는 수많은 봇이 정기적으로 로그인 페이지를 스크레이핑하고, 탈취한 인증정보를 테스트했습니다. “ID 도용이 만연했습니다.”라고 CISO는 지적했습니다.

웹사이트 디자인 파트너의 보안 제어 기능에 의존하는 것만으로는 충분하지 않았습니다. Akamai Bot Manager를 도입한 이 헬스케어 기업은 매월 수백 개의 악성 봇을 차단하며, 환자 데이터를 보호하고, 사기 리스크를 줄이고, 환자 서비스를 원활하게 운영하고 있습니다.