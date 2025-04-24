云计算是一种模式，在此模式下，第三方通过互联网向您提供可按需获取的计算资源。您可以通过云服务提供商访问虚拟机和存储等计算资源，而无需管理硬件和软件基础架构。

在云计算出现之前，企业都是直接斥资购买昂贵的硬件和软件，并维护自己的本地基础架构或直接与数据中心合作以托管自己的基础架构。由于前期投资成本高昂且可扩展性有限，因此市场对更经济实惠、可扩展性更强且更易于管理的解决方案的需求不断增加。云计算提供了一系列符合要求的解决方案，从可快速配置的简单按需服务器到包含企业级服务的第三方管理平台，不一而足。

有四种类型的云环境：

私有云

公有云

混合云

多云

我们来仔细了解每种云环境类型。