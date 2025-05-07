El cloud computing es un modelo en el que un tercero le permite ofrecer recursos informáticos bajo demanda a través de Internet. En lugar de gestionar la infraestructura de hardware y software, puede acceder a recursos informáticos como máquinas virtuales y almacenamiento a través de un proveedor de nube.

Antes del cloud computing, las organizaciones invertían directamente en hardware y software caros, y mantenían su infraestructura local o trabajaban directamente con centros de datos para colocar su infraestructura. Como resultado de las costosas inversiones iniciales y la escalabilidad limitada, aumentó la demanda de una solución que fuera más asequible, más escalable y más fácil de gestionar. El cloud computing ofrece una gama de soluciones que se ajustan a cualquier presupuesto: desde servidores sencillos y bajo demanda que aprovisionan rápidamente hasta plataformas gestionadas por terceros que incluyen servicios preparados para empresas.

Existen cuatro tipos de entornos de nube:

Nube privada

Nube pública

Nube híbrida

Multinube

Analicemos más de cerca cada uno de ellos.