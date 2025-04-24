企业为保护其云中资产而承担责任的级别取决于云服务交付模式的类型。在基础架构即服务 (IaaS) 解决方案中，云提供商负责保护服务器、存储器和网络组件等基础架构的安全，而客户负责保护应用程序、端点、工作负载和数据的安全。在平台即服务 (PaaS) 产品中，云提供商负责保护所有硬件和软件的安全，而客户负责保护在平台上开发的任何应用程序的安全，同时确保端点、工作负载以及用户和网络的安全。在软件即服务 (SaaS) 解决方案中，云服务提供商负责保护所有基础架构和应用程序的安全，而客户只负责保护端点、工作负载、数据以及用户和网络的安全。