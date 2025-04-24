保护云中的资产需要采用多层式方法针对各种威胁提供防御。最常见的云安全解决方案包括：

身份和访问管理。强大的身份和访问控制有助于防止对敏感数据进行未经授权的访问。 多重身份验证解决方案使恶意攻击者更难以使用窃取的凭据访问云资产。

数据丢失防范 (DLP)。DLP 解决方案会检查传出流量，以防止无意或恶意泄露敏感数据，如信用卡信息、财务数据、知识产权和其他有价值的信息。

持续监控。这些安全解决方案允许 IT 团队持续监控云平台和服务，有助于快速识别和修复潜在威胁。

安全信息与事件管理 (SIEM)。借助 SIEM 解决方案，用户可以实时监控和分析安全事件，以及跟踪和记录安全数据，从而为安全审核和合规性工作提供支持。

云网络安全。通过监控网络流量，云网络安全解决方案可以阻止威胁侵入网络，并对已成功突破防御系统的威胁快速采取补救措施，以免威胁横向移动以访问高价值目标。

Zero Trust 网络访问 (ZTNA)。 ZTNA 技术 要求用户和应用程序在每次请求访问云资产时都要进行身份验证，这有助于更成功地防止数据泄露。

防火墙即服务 (FWaaS)。FWaaS 解决方案将物理防火墙设备替换为云解决方案，以提供高级防火墙功能，包括 URL 过滤、高级威胁防范、入侵防范、访问控制和 DNS 安全。

数据保护。通过对传输中的数据和静态数据进行加密，IT 团队可以更好地保护云中的数据，并确保符合各种监管框架要求。

威胁情报。最新的 威胁情报可有助于企业识别和防御新出现的网络威胁。

云访问安全代理 (CASB)。CASB 位于客户及其云服务之间，帮助执行安全策略并增加一层安全性。