云优化过程可确定如何以最佳方式选择和分配云资源，以尽可能提高性能、减少浪费并降低成本。通过帮助减少云实例、服务或提供商在企业中不受控制的传播，云优化可以助力改善安全态势。
了解云安全
云安全通过互联网连接从远程服务器提供广泛的安全服务，而不是通过安装在本地的软件和硬件来提供安全服务。借助云解决方案，企业无需在现场安装和管理安全解决方案，而且企业云安全团队可以从任何位置通过基于 Web 的仪表板远程管理云程序。云安全通常包括 Zero Trust Network Access、云访问安全代理、威胁情报、数据安全、数据丢失防范以及身份和访问管理等方面的解决方案。
云计算中有哪些安全威胁？
云中的数字资产受到各种潜在威胁和风险的影响。
- 网络攻击。网络威胁的形势在不断发展演变。随着威胁变得更加复杂和难以检测，云安全也必须随之发展。
- 配置错误。您可以配置许多云应用程序和安全基础架构来增强防护能力。但是很多时候，这些安全设置会因管理不当或根本没有配置而给攻击者留下可乘之机，进而导致潜在漏洞。
- 帐户接管。恶意攻击者通过使用窃取的凭据，可以接管帐户并冒充用户窃取资金或访问敏感数据。
- 数据泄露。意外或恶意的数据泄露可能会暴露敏感数据或私密客户信息。
- 拒绝服务 (DoS) 攻击。DoS 攻击和分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击旨在使系统和机器崩溃或者降低其性能。DoS 和 DDoS 攻击通常与其他攻击媒介结合使用，作为诱饵将安全团队的注意力从更危险的攻击上引开。
- API。API 的激增极大地扩大了许多企业的攻击面。当这些软件程序不受保护时，攻击者可能很容易利用它们获得未经授权的访问权限。
- 人为失误。大多数安全故障都是由用户的错误引起的。从配置不当到由于网络钓鱼欺诈而上当受骗，人为失误是企业安全的主要威胁。
管理云安全面临哪些挑战？
云安全解决方案旨在克服本地技术所面临的相同挑战。
- 缺乏对云环境的监测能力。公有云提供商无法在其数据中心提供对云环境的无限制监测能力，这使得网络安全团队难以有效跟踪和管理威胁。
- 附带损害。公有云环境提供计算、存储和网络资源，多个客户可以借助这些资源共享同一台物理服务器提供的服务。当同一台服务器上的另一个企业受到攻击时，这种多租户安排可能会给该企业招致潜在的安全风险。
- 影子 IT。许多用户转向使用商业云服务来共享文件或提高工作效率，而不会征求 IT 部门的批准。如果这些影子 IT 实例不受安全策略控制或不受安全程序保护，则可能会带来重大风险。
- 遵守法规要求。法律法规规定了私人客户数据的存储、使用、保留和保护方式。当数据保存在云存储中时，遵守有关数据主权和驻留的法规可能相当复杂。
云安全有哪些优势？
较之本地解决方案，云安全服务具有诸多优势。
- 成本更低。借助云安全服务，企业可以省下本地安全解决方案的硬件、软件和许可成本。IT 团队无需增加员工资源即可更轻松地管理安全。
- 事半功倍。即使部署了诸多云安全解决方案，云服务提供商也只需负责与更新软件和应用补丁相关的任务，以理想的节奏修复漏洞。
- 精简的管理。借助云安全，云提供商将负责安全控制管理方面的许多日常任务，让 IT 团队能够专注于其他优先事项。
- 最新的工具。云安全服务允许 IT 团队使用最新的工具、病毒定义、防病毒软件和其他安全解决方案。
- 卓越的可扩展性。与所有云服务一样，云安全产品可以快速轻松地扩展，以保护更多用户、设备和位置。
- 安全专业知识。由于云安全提供商只专注于安全，他们可以聘用能够为工作带来更多技能、经验和专业知识的专家。
- 加速部署。虽然安装和配置本地解决方案可能需要数周或数月时间，但设置云安全服务通常可以在几分钟或几小时内完成。
- 更快的事件响应速度。云解决方案有助于在安全事件发生时缩短响应时间，更快地修复漏洞和消除威胁。
- 轻松满足合规性要求。IT 团队经常发现，要确保符合 HIPAA、GDPR 和 PCI DSS 等框架是一项艰巨的任务。云安全解决方案使企业能够轻松完成合规性任务，使 IT 团队能够减轻合规性方面的许多责任。
什么是云安全的最佳实践？
保护您的网络需要一种多层式云计算安全方法，其中包括许多最佳实践。
漏洞修复。软件漏洞是攻击者的头号攻击媒介。保持系统更新并快速应用补丁可以防止攻击者利用应用程序中的缺陷。
加密。敏感数据在静态时和传输过程中必须自动加密。强加密可以确保企业遵守对敏感数据使用和存储进行管理的监管框架。
自动备份。定期备份数据可以减轻因意外删除、数据损坏和勒索软件攻击而造成的数据丢失的危害。
访问控制。强大的身份管理和身份验证技术（如多重身份验证）有助于防止对云数据和应用程序进行未经授权的访问。
安全意识。 安全意识培训可促进养成良好的安全习惯，并帮助用户识别网络钓鱼方案和其他潜在威胁。
什么是合宜的云安全解决方案？
保护云中的资产需要采用多层式方法针对各种威胁提供防御。最常见的云安全解决方案包括：
身份和访问管理。强大的身份和访问控制有助于防止对敏感数据进行未经授权的访问。 多重身份验证解决方案使恶意攻击者更难以使用窃取的凭据访问云资产。
数据丢失防范 (DLP)。DLP 解决方案会检查传出流量，以防止无意或恶意泄露敏感数据，如信用卡信息、财务数据、知识产权和其他有价值的信息。
持续监控。这些安全解决方案允许 IT 团队持续监控云平台和服务，有助于快速识别和修复潜在威胁。
安全信息与事件管理 (SIEM)。借助 SIEM 解决方案，用户可以实时监控和分析安全事件，以及跟踪和记录安全数据，从而为安全审核和合规性工作提供支持。
云网络安全。通过监控网络流量，云网络安全解决方案可以阻止威胁侵入网络，并对已成功突破防御系统的威胁快速采取补救措施，以免威胁横向移动以访问高价值目标。
Zero Trust 网络访问 (ZTNA)。 ZTNA 技术 要求用户和应用程序在每次请求访问云资产时都要进行身份验证，这有助于更成功地防止数据泄露。
防火墙即服务 (FWaaS)。FWaaS 解决方案将物理防火墙设备替换为云解决方案，以提供高级防火墙功能，包括 URL 过滤、高级威胁防范、入侵防范、访问控制和 DNS 安全。
数据保护。通过对传输中的数据和静态数据进行加密，IT 团队可以更好地保护云中的数据，并确保符合各种监管框架要求。
威胁情报。最新的 威胁情报可有助于企业识别和防御新出现的网络威胁。
云访问安全代理 (CASB)。CASB 位于客户及其云服务之间，帮助执行安全策略并增加一层安全性。
常见问题
简而言之，云安全整合了一系列程序和技术，旨在解决企业数字生态系统面临的内外部威胁。企业在进行数字化转型并将云工具和服务纳入其基础架构时，需要云安全。
使用公有云服务时，多个客户或租户可能会共享同一物理服务器上的计算资源，从而使云中的资产面临更大风险。此外，安全团队因对公有云产品上运行的工作负载的监测能力有限，所以难以确保有效防护。私有云环境可提供更高的可控性和安全性，因为云中的所有资源都由单一客户专用，且安全团队对私有云架构的底层基础架构拥有更高的可见性。
