클라우드 컴퓨팅은 써드파티가 인터넷을 통해 주문형 컴퓨팅 자원을 제공할 수 있도록 하는 모델입니다. 하드웨어 및 소프트웨어 인프라를 직접 관리하는 대신, 클라우드 공급업체를 통해 가상 머신이나 저장 공간과 같은 컴퓨팅 자원에 접속할 수 있습니다.

클라우드 컴퓨팅 이전에 기업은 고가의 하드웨어와 소프트웨어에 직접 투자하고, 자체 인프라를 유지하거나 데이터 센터와 협력해 인프라를 콜로케이션하는 방식으로 운영했습니다. 고비용의 초기 투자와 제한된 확장성으로 인해, 더 저렴하고, 확장 가능하고, 관리가 쉬운 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 클라우드 컴퓨팅은 단순한 온디맨드 서버부터 기업용 서비스를 포함하는 써드파티 관리 플랫폼까지 다양한 솔루션을 제공합니다.

네 가지 클라우드 환경이 있습니다.

프라이빗 클라우드

퍼블릭 클라우드

하이브리드 클라우드

멀티클라우드

각각을 자세히 살펴보겠습니다.