클라우드 컴퓨팅은 서버, 스토리지, 데이터베이스, 네트워킹, 소프트웨어, 애널리틱스, 인텔리전스를 포함한 컴퓨팅 서비스를 인터넷('클라우드')을 통해 제공해 보다 빠른 혁신과 유연한 리소스, 그리고 규모의 경제를 제공합니다. 일반적으로 사용한 클라우드 서비스에 대해서만 비용을 지불합니다.
클라우드 컴퓨팅은 써드파티가 인터넷을 통해 주문형 컴퓨팅 자원을 제공할 수 있도록 하는 모델입니다. 하드웨어 및 소프트웨어 인프라를 직접 관리하는 대신, 클라우드 공급업체를 통해 가상 머신이나 저장 공간과 같은 컴퓨팅 자원에 접속할 수 있습니다.
클라우드 컴퓨팅 이전에 기업은 고가의 하드웨어와 소프트웨어에 직접 투자하고, 자체 인프라를 유지하거나 데이터 센터와 협력해 인프라를 콜로케이션하는 방식으로 운영했습니다. 고비용의 초기 투자와 제한된 확장성으로 인해, 더 저렴하고, 확장 가능하고, 관리가 쉬운 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 클라우드 컴퓨팅은 단순한 온디맨드 서버부터 기업용 서비스를 포함하는 써드파티 관리 플랫폼까지 다양한 솔루션을 제공합니다.
네 가지 클라우드 환경이 있습니다.
- 프라이빗 클라우드
- 퍼블릭 클라우드
- 하이브리드 클라우드
- 멀티클라우드
각각을 자세히 살펴보겠습니다.
프라이빗 클라우드
프라이빗 클라우드 환경은 단일 기업 또는 개인 전용 클라우드 인프라의 일종으로 온프레미스 또는 써드파티 데이터 센터에 호스팅됩니다. 프라이빗 클라우드에서는 사용자(또는 소속 기업)가 애플리케이션의 인프라, 하드웨어, 보안을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 사용자(또는 기업의 구성원)는 프라이빗 네트워크 또는 VPN(Virtual Private Network)을 통해 프라이빗 클라우드에 접속할 수 있습니다.
예를 들어, 헬스케어 공급업체는 프라이빗 클라우드를 사용해 환자의 의료 기록을 저장하고 처리할 수 있습니다. 서버와 인프라를 완벽하게 제어할 수 있기 때문에 권한이 부여된 직원만 데이터에 접속할 수 있습니다. 이를 통해 엄격한 HIPAA 규정 및 기타 보안 의무를 준수할 수 있습니다.
프라이빗 클라우드는 더 많은 제어 및 보안을 제공하지만, 다른 유형의 클라우드 환경보다 설정 및 유지 관리 비용이 더 많이 들 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
퍼블릭 클라우드
퍼블릭 클라우드 환경은 여러 조직 간에 컴퓨팅 리소스를 공유하고 써드파티 클라우드 서비스 사업자가 관리하는 클라우드 인프라의 한 종류입니다. 퍼블릭 클라우드에서 서버, 스토리지, 네트워킹 등의 리소스는 클라우드 공급업체가 소유하고 운영하며, 사용자는 인터넷을 통해 온디맨드 방식으로 접속할 수 있습니다.
퍼블릭 클라우드는 기업이 애플리케이션을 호스팅 및 확장하고, 데이터를 저장하며, 다른 클라우드 서비스를 활용하는 데 자주 사용됩니다. 예를 들어, 스타트업은 퍼블릭 클라우드를 사용해 웹사이트, 데이터베이스, 백엔드 서비스 및 프로세스를 호스팅하고 클라우드 기반 애널리틱스 툴을 사용해 대량의 데이터를 분석할 수 있습니다.
퍼블릭 클라우드에는 많은 장점이 있지만 잠재적인 단점을 염두에 두는 것이 중요합니다. 리소스는 여러 사용자가 공유하기 때문에 데이터 보안 유출 및 데이터 손실의 리스크가 있습니다. 퍼블릭 클라우드는 네트워크 혼잡과 공유 리소스의 영향을 받기 때문에 중단과 다운타임에 더 취약할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드
하이브리드 클라우드 환경은 하나의 통합 환경으로 관리할 수 있는 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드를 결합합니다. 하이브리드 클라우드에서 기업은 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드의 이점을 모두 활용하여 특정 요구사항을 충족할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드는 유연성과 제어 능력을 강화할 수 있습니다. 기업은 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드를 모두 사용함으로써 보안, 비용 효율성, 확장성에 대한 요구사항 간에 균형을 맞출 수 있습니다.
또한 각 워크로드나 애플리케이션에 적합한 클라우드 환경을 선택하여 특정 요구사항에 맞게 인프라를 조정할 수도 있습니다.
하이브리드 클라우드에는 몇 가지 단점도 있을 수 있습니다. 하이브리드 클라우드 관리는 비용이 많이 들고 복잡할 수 있습니다. 하이브리드 클라우드 환경을 효과적으로 관리하고 다양한 클라우드 환경이 적절히 통합되고 안전하게 보호되도록 하려면 추가 툴과 기술에 투자해야 할 수 있습니다. 하이브리드 클라우드를 유지 관리하려면 광범위한 인프라 지식, 정기적인 테스트, 상당한 리소스가 필요한 경우가 많습니다.
멀티클라우드
멀티클라우드 는 두 개 이상의 클라우드 공급업체를 사용해 단일 통합 환경을 만듭니다. 멀티클라우드에서는 다양한 워크로드나 애플리케이션에 서로 다른 클라우드 공급업체를 사용할 수 있으므로 각 클라우드 환경의 강점을 활용할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드와 마찬가지로 멀티클라우드를 사용하면 단일 클라우드 공급업체에 종속되지 않으므로 비용, 성능, 보안 요구사항에 따라 각 워크로드나 애플리케이션에 적합한 클라우드 공급업체를 선택할 수 있습니다.
멀티클라우드는 단일 클라우드 환경보다 더 뛰어난 제어, 유연성, 비용 효율성을 제공할 수 있지만, 멀티클라우드 환경 관리는 복잡할 수 있으므로 서로 다른 클라우드 환경을 적절히 통합하는 것이 필수적입니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
- 퍼블릭 클라우드: 퍼블릭 인터넷을 통해 제공되며 구매하려는 모든 사용자에게 제공되는 서비스입니다.
- 프라이빗 클라우드: 단일 기업에서만 독점적으로 사용되는 클라우드 환경으로, 더 많은 제어 및 보안을 제공합니다.
- 하이브리드 클라우드: 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드의 조합으로, 데이터와 애플리케이션을 서로 공유할 수 있습니다.
- 멀티클라우드: 멀티클라우드 환경은 두 개 이상의 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 서비스를 결합해 기업이 성능을 최적화하고, 비용을 최소화하며, 우수한 기술을 활용할 수 있도록 지원합니다.
- 오브젝트 스토리지: 데이터가 스토리지 리포지토리 내에서 오브젝트로 관리되므로 비정형 데이터에 적합합니다.
- 파일 스토리지: 데이터가 기존 파일 시스템과 마찬가지로 파일 및 디렉토리에 저장됩니다.
- 블록 스토리지: 데이터가 섹터와 트랙 내의 블록에 저장되므로 데이터베이스와 같은 성능 집약적인 애플리케이션에 적합합니다.
- IaaS(Infrastructure as a Service): 인터넷을 통해 가상화된 컴퓨팅 리소스를 제공합니다.
- PaaS(Platform as a Service): 인터넷을 통해 애플리케이션 개발을 위해 하드웨어 및 소프트웨어 툴을 제공합니다.
- SaaS(Software as a Service): 구독 기반 방식으로 인터넷을 통해 소프트웨어 애플리케이션을 제공합니다.
- FaaS(Function as a Service): 사용자는 인프라 구축 및 유지 관리의 복잡성 없이 이벤트에 대한 응답으로 코드를 실행할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드는 온프레미스, 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드 서비스를 혼합해 사용하는 클라우드 컴퓨팅 환경으로, 두 플랫폼 간의 오케스트레이션이 이루어지는 환경입니다. 이 모델은 요구사항과 비용 변동에 따라 클라우드 환경 간에 데이터와 애플리케이션을 이동함으로써 기업에 더 큰 유연성을 제공합니다.
