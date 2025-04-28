Un ambiente cloud pubblico è un tipo di infrastruttura cloud in cui le risorse di elaborazione vengono condivise tra più organizzazioni e gestite da un provider di servizi cloud di terze parti. In un cloud pubblico, risorse come server, storage e reti sono di proprietà e gestite dal provider di servizi cloud e gli utenti possono accedervi on-demand tramite Internet.

I cloud pubblici vengono spesso utilizzati dalle aziende per ospitare e scalare le loro applicazioni, archiviare i dati e sfruttare altri servizi cloud. Ad esempio, una startup potrebbe utilizzare un cloud pubblico per ospitare i propri siti web, database e servizi e processi di back-end e per analizzare grandi quantità di dati utilizzando strumenti di analisi basati sul cloud.

Anche se il cloud pubblico presenta molti vantaggi, è importante tenere conto dei potenziali svantaggi. Poiché le risorse sono condivise tra più utenti, esiste il rischio di violazioni della sicurezza dei dati e perdita di dati. I cloud pubblici possono anche essere più vulnerabili a interruzioni e downtime, poiché sono soggetti a congestione della rete e risorse condivise.