Per cloud computing si intende la distribuzione di servizi informatici, quali server, storage, database, reti, software, analisi e intelligence, in Internet (il "cloud") per offrire un'innovazione più rapida, risorse flessibili ed economie di scala. In genere, si paga solo per i servizi cloud utilizzati.
Il cloud computing è un modello in cui una terza parte consente di fornire risorse informatiche on-demand tramite internet. Invece di gestire l'infrastruttura hardware e software, potete accedere a risorse di elaborazione, quali macchine virtuali e storage, tramite un provider di servizi cloud.
Prima del cloud computing, le organizzazioni investivano direttamente in costosi hardware e software, mantenendo la propria infrastruttura on-premise o lavorando direttamente con i data center per la colocation della propria infrastruttura. A causa dei costosi investimenti iniziali e della scalabilità limitata, aumentò la domanda di una soluzione più conveniente, scalabile e facile da gestire. Il cloud computing offre una gamma di soluzioni che si adattano alle diverse esigenze; dai semplici server on demand che si configurano rapidamente fino alle piattaforme gestite da terze parti che includono servizi rivolti alle aziende.
Esistono quattro tipi di ambienti cloud:
- Cloud privato
- Cloud pubblico
- Cloud ibrido
- Multicloud
Esaminiamo da vicino ognuno di questi tipi.
Cloud privato
Un ambiente cloud privato è un tipo di infrastruttura cloud dedicata a una singola organizzazione o a un singolo individuo e ospitata on-premise o in un data center di terze parti. In un cloud privato, voi (o un'organizzazione per cui lavorate) avete il controllo completo sull'infrastruttura, sull'hardware e sulla sicurezza di un'applicazione. Voi (o un membro di un'organizzazione) potete accedere al cloud privato tramite una rete privata, anche virtuale (VPN).
Ad esempio, un ente sanitario potrebbe utilizzare un cloud privato per archiviare ed elaborare le cartelle cliniche dei propri pazienti. Disponendo del pieno controllo sui server e sull'infrastruttura, potrebbe così garantire che solo il personale autorizzato abbia accesso ai dati, nonché conformarsi alle rigorose normative HIPAA e ad altri obblighi di sicurezza.
Anche se i cloud privati offrono un maggior livello di controllo e sicurezza, vale la pena notare che possono essere più costosi da configurare e gestire rispetto ad altri tipi di ambienti cloud.
Cloud pubblico
Un ambiente cloud pubblico è un tipo di infrastruttura cloud in cui le risorse di elaborazione vengono condivise tra più organizzazioni e gestite da un provider di servizi cloud di terze parti. In un cloud pubblico, risorse come server, storage e reti sono di proprietà e gestite dal provider di servizi cloud e gli utenti possono accedervi on-demand tramite Internet.
I cloud pubblici vengono spesso utilizzati dalle aziende per ospitare e scalare le loro applicazioni, archiviare i dati e sfruttare altri servizi cloud. Ad esempio, una startup potrebbe utilizzare un cloud pubblico per ospitare i propri siti web, database e servizi e processi di back-end e per analizzare grandi quantità di dati utilizzando strumenti di analisi basati sul cloud.
Anche se il cloud pubblico presenta molti vantaggi, è importante tenere conto dei potenziali svantaggi. Poiché le risorse sono condivise tra più utenti, esiste il rischio di violazioni della sicurezza dei dati e perdita di dati. I cloud pubblici possono anche essere più vulnerabili a interruzioni e downtime, poiché sono soggetti a congestione della rete e risorse condivise.
Cloud ibrido
Un ambiente cloud ibrido combina cloud pubblici e privati che possono essere gestiti come un unico ambiente unificato. In un cloud ibrido, un'organizzazione può sfruttare i vantaggi del cloud pubblico e privato per soddisfare le proprie specifiche esigenze.
I cloud ibridi possono fornire un maggior livello di flessibilità e controllo. Utilizzando cloud pubblici e privati, le organizzazioni possono bilanciare la necessità di sicurezza, convenienza e scalabilità.
Inoltre, possono personalizzare la propria infrastruttura in base alle specifiche esigenze, scegliendo l'ambiente cloud appropriato per ogni carico di lavoro o applicazione.
Anche i cloud ibridi possono presentare alcuni svantaggi. La gestione di un cloud ibrido può essere costosa e complessa. Potrebbe essere necessario investire in ulteriori strumenti e tecnologie per gestire il vostro ambiente cloud ibrido in modo efficace e garantire che i diversi ambienti cloud siano correttamente integrati e sicuri. La manutenzione di un cloud ibrido richiede spesso ampie conoscenze dell'infrastruttura, test regolari e risorse considerevoli.
Multicloud
Un multicloud utilizza due o più provider di servizi cloud per creare un unico ambiente unificato. In un multicloud, potete utilizzare diversi provider di servizi cloud per carichi di lavoro o applicazioni diversi, in modo da poter sfruttare i punti di forza di ogni ambiente cloud.
Come un cloud ibrido, il multicloud vi consente di evitare di essere legati a un unico provider di servizi cloud, consentendovi di scegliere il provider di servizi cloud più adatto per ogni carico di lavoro o applicazione in base ai costi, alle performance e ai requisiti di sicurezza.
Anche se il multicloud può offrire un maggior controllo, flessibilità ed efficacia in termini di costi rispetto a un singolo ambiente cloud, la gestione di un ambiente multicloud può risultare complessa, pertanto è essenziale garantire che diversi ambienti cloud siano correttamente integrati.
Domande frequenti (FAQ)
- Cloud pubblico: servizi offerti tramite l'Internet pubblico e disponibili a chiunque voglia acquistarli.
- Cloud privato: un ambiente cloud utilizzato esclusivamente da una singola organizzazione, che offre un maggior livello di controllo e sicurezza.
- Cloud ibrido: una combinazione di cloud pubblici e privati, che consente di condividere dati e applicazioni tra di essi.
- Multicloud: un ambiente multicloud combina due o più servizi cloud pubblici o privati, consentendo alle organizzazioni di ottimizzare le performance, minimizzare i costi e accedere a tecnologie più complesse.
- Archiviazione a oggetti: i dati vengono gestiti come oggetti all'interno di un archivio di storage, il che risulta ideale per i dati non strutturati.
- Archiviazione in file: i dati vengono archiviati in file e directory, analogamente ai file system tradizionali.
- Archiviazione a blocchi: i dati vengono archiviati in blocchi all'interno di settori e tracciati, il che risulta adatto per applicazioni ad elevato utilizzo di performance, come i database.
- IaaS (Infrastructure-as-a-Service): fornisce risorse di elaborazione virtualizzate su Internet.
- PaaS (Platform-as-a-Service): offre strumenti hardware e software su Internet, solitamente per lo sviluppo di applicazioni.
- SaaS (Software-as-a-Service): distribuisce applicazioni software su Internet su abbonamento.
- FaaS (Function-as-a-Service): consente agli utenti di eseguire codice in risposta agli eventi senza la complessità di creare e mantenere l'infrastruttura.
Un cloud ibrido è un ambiente di cloud computing che utilizza una combinazione di servizi on-premise, cloud privato e cloud pubblico con organizzazione tra le due piattaforme. Questo modello offre alle aziende una maggiore flessibilità spostando dati e applicazioni tra gli ambienti cloud in base alle esigenze e ai costi in continuo mutamento.
