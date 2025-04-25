Cloud Computing ist ein Modell, bei dem ein Drittanbieter Ihnen die Bereitstellung von On-Demand-Computing-Ressourcen über das Internet ermöglicht. Anstatt die Hardware- und Softwareinfrastruktur verwalten zu müssen, können Sie über einen Cloudanbieter auf Computing-Ressourcen wie virtuelle Maschinen und Speicher zugreifen.

Vor dem Cloud Computing investierten Unternehmen direkt in teure Hardware und Software und warteten ihre On-Premise-Infrastruktur oder arbeiteten direkt mit Rechenzentren zusammen, um ihre Infrastruktur dort zusammenzustellen. Aufgrund der kostspieligen Vorabinvestitionen und der begrenzten Skalierbarkeit stieg die Nachfrage nach einer Lösung, die kostengünstiger, skalierbarer und einfacher zu verwalten war. Cloud Computing bietet eine Vielzahl von Lösungen, die den Anforderungen gerecht werden – von einfachen, On-Demand-Servern, die schnell bereitgestellt werden können, bis hin zu von Dritten verwalteten Plattformen, die Enterprise-ready-Dienste umfassen.

Es gibt vier Arten von Cloudumgebungen:

Private Cloud

Public Cloud

Hybrid Cloud

Multicloud

Sehen wir uns jede einmal etwas genauer an.