A computação em nuvem é o fornecimento de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise, inteligência e muito mais na internet ("a nuvem") para oferecer inovação mais ágil, recursos flexíveis e economias de escala. Normalmente, você paga apenas pelos serviços de nuvem que usa.
A computação em nuvem é um modelo em que um terceiro permite a entrega de recursos de computação sob demanda pela internet. Em vez de gerenciar a infraestrutura de hardware e software, você pode acessar recursos de computação, como máquinas virtuais e armazenamento, por meio de um provedor de nuvem.
Antes da computação em nuvem, as organizações investiam diretamente em hardware e software caros e mantinham a infraestrutura no local ou trabalhavam diretamente com os data centers para colocar a infraestrutura. Como resultado de investimentos iniciais caros e dimensionamento limitado, aumentou a demanda por uma solução que fosse mais econômica, dimensionável e fácil de gerenciar. A computação em nuvem oferece uma variedade de soluções que se encaixam no perfil, desde servidores simples e sob demanda rapidamente provisionados até plataformas gerenciadas por terceiros que incluem serviços prontos para a empresa.
Existem quatro tipos de ambientes em nuvem:
- Nuvem privada
- Nuvem pública
- Nuvem híbrida
- Multinuvem
Vamos conferir cada um.
Nuvem privada
Um ambiente de nuvem privada é um tipo de infraestrutura de nuvem dedicada a uma única organização ou indivíduo e hospedada no local ou em um data center de terceiros. Em uma nuvem privada, você (ou a organização em que trabalha) tem controle total sobre a infraestrutura, o hardware e a segurança de uma aplicação. Você (ou um membro da organização) pode acessar a nuvem privada por meio de uma rede privada ou uma VPN (rede privada virtual).
Por exemplo, um provedor de serviços de saúde pode usar uma nuvem privada para armazenar e processar os prontuários médicos de seus pacientes. Ele teria controle total sobre os servidores e a infraestrutura, garantindo que apenas o pessoal autorizado tenha acesso aos dados. Isso também permite que ele cumpra as rigorosas normas HIPAA e outras exigências de segurança.
Embora as nuvens privadas ofereçam mais controle e segurança, é importante observar que elas podem ser mais caras de configurar e manter do que outros tipos de ambientes de nuvem.
Nuvem pública
Um ambiente de nuvem pública é um tipo de infraestrutura de nuvem em que os recursos de computação são compartilhados entre várias organizações e gerenciados por um provedor de serviços de nuvem terceirizado. Em uma nuvem pública, recursos como servidores, armazenamento e rede são de propriedade e operados pelo provedor de nuvem, e os usuários podem acessá-los sob demanda pela Internet.
As nuvens públicas são frequentemente usadas pelas empresas para hospedar e dimensionar suas aplicações, armazenar dados e aproveitar outros serviços de nuvem. Por exemplo, uma startup pode usar uma nuvem pública para hospedar seu website, bancos de dados e serviços e processos de back-end e analisar grandes quantidades de dados usando ferramentas de análise baseadas em nuvem.
Embora haja muitos benefícios em uma nuvem pública, é importante estar atento às possíveis desvantagens. Como os recursos são compartilhados entre vários usuários, há um risco de violações de segurança de dados e perda de dados. As nuvens públicas também podem ser mais vulneráveis a interrupções e tempo de inatividade, pois estão sujeitas a congestionamento de rede e recursos compartilhados.
Nuvem híbrida
Um ambiente de nuvem híbrida combina nuvens privadas e públicas que podem ser gerenciadas como um ambiente unificado. Em uma nuvem híbrida, uma organização pode aproveitar os benefícios das nuvens pública e privada para atender às suas necessidades específicas.
As nuvens híbridas podem oferecer maior flexibilidade e controle. Ao usar nuvens privadas e públicas, as organizações podem equilibrar a necessidade de segurança, economia e escalabilidade.
Eles também podem adaptar sua infraestrutura às necessidades específicas, escolhendo o ambiente de nuvem certo para cada workload ou aplicação.
As nuvens híbridas também podem apresentar algumas desvantagens. O gerenciamento de uma nuvem híbrida pode ser caro e complexo. Pode ser necessário investir em ferramentas e tecnologias adicionais para gerenciar seu ambiente de nuvem híbrida de forma eficaz e garantir que os diferentes ambientes de nuvem estejam devidamente integrados e seguros. Manter uma nuvem híbrida geralmente requer amplo conhecimento sobre infraestrutura, testes regulares e recursos consideráveis.
Multinuvem
Uma multinuvem usa dois ou mais provedores de nuvem para criar um ambiente único e unificado. Em uma multinuvem, você pode usar diferentes provedores de nuvem para diferentes workloads ou aplicações para aproveitar os pontos fortes de cada ambiente de nuvem.
Como uma nuvem híbrida, a multinuvem permite que você evite ficar vinculado a um único provedor de nuvem, permitindo que você escolha o provedor de nuvem certo para cada workload ou aplicação com base nos requisitos de custo, desempenho e segurança.
Embora a multinuvem possa oferecer maior controle, flexibilidade e economia do que um único ambiente de nuvem, o gerenciamento de um ambiente multinuvem pode ser complexo, por isso é essencial garantir que diferentes ambientes de nuvem estejam devidamente integrados.
Perguntas frequentes
- Nuvem pública: serviços oferecidos pela Internet pública e disponíveis para qualquer pessoa que queira comprá-los.
- Nuvem privada: um ambiente de nuvem usado exclusivamente por uma única organização, oferecendo mais controle e segurança.
- Nuvem híbrida: uma combinação de nuvens públicas e privadas, permitindo que dados e aplicações sejam compartilhados entre elas.
- Multinuvem: um ambiente multinuvem combina dois ou mais serviços de nuvem pública ou privada, permitindo que as organizações otimizem o desempenho, minimizem os custos e aproveitem a tecnologia superior.
- Armazenamento de objetos: os dados são gerenciados como objetos dentro de um repositório de armazenamento, ideal para dados não estruturados.
- Armazenamento de arquivos: os dados são armazenados em arquivos e diretórios, semelhantes aos sistemas de arquivos tradicionais.
- Block Storage: os dados são armazenados em blocos dentro de setores e faixas, adequados para aplicações com alto desempenho, como bancos de dados.
- Infraestrutura como serviço (IaaS): fornece recursos de computação virtualizados pela Internet.
- Plataforma como serviço (PaaS): oferece ferramentas de hardware e software pela Internet, geralmente para o desenvolvimento de aplicações.
- Software como serviço (SaaS): fornece aplicações de software pela Internet, por assinatura.
- FaaS (Função como serviço): permite que os usuários executem código em resposta a eventos sem a complexidade de criar e manter a infraestrutura.
Uma nuvem híbrida é um ambiente de computação em nuvem que combina um conjunto de serviços locais, de nuvem privada e de nuvem pública com orquestração entre as plataformas. Esse modelo oferece às empresas maior flexibilidade ao mover dados e aplicações entre ambientes de nuvem à medida que as necessidades e os custos flutuam.
