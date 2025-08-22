A computação em nuvem é um modelo em que um terceiro permite a entrega de recursos de computação sob demanda pela internet. Em vez de gerenciar a infraestrutura de hardware e software, você pode acessar recursos de computação, como máquinas virtuais e armazenamento, por meio de um provedor de nuvem.

Antes da computação em nuvem, as organizações investiam diretamente em hardware e software caros e mantinham a infraestrutura no local ou trabalhavam diretamente com os data centers para colocar a infraestrutura. Como resultado de investimentos iniciais caros e dimensionamento limitado, aumentou a demanda por uma solução que fosse mais econômica, dimensionável e fácil de gerenciar. A computação em nuvem oferece uma variedade de soluções que se encaixam no perfil, desde servidores simples e sob demanda rapidamente provisionados até plataformas gerenciadas por terceiros que incluem serviços prontos para a empresa.

Existem quatro tipos de ambientes em nuvem:

Nuvem privada

Nuvem pública

Nuvem híbrida

Multinuvem

Vamos conferir cada um.