クラウドコンピューティングとは、サードパーティがインターネットを介してオンデマンドのコンピューティングリソースを提供できるようにするモデルのことです。ハードウェアとソフトウェアのインフラを管理するのではなく、クラウドプロバイダーを介して仮想マシンやストレージなどのコンピューティングリソースにアクセスできます。

クラウドコンピューティングを利用する前は、高価なハードウェアやソフトウェアに直接投資し、オンプレミスのインフラを構築していたり、データセンターと直接連携してインフラのコロケーションを行ったりしていました。コストのかかる先行投資や拡張性が制限されるため、低コストかつスケーラブルで、管理が容易なソリューションに対する需要が高まりました。クラウドコンピューティングは、迅速にプロビジョニングできるシンプルなオンデマンドサーバーから、エンタープライズ向けサービスを含むサードパーティが管理するプラットフォームまで、要件を満たす幅広いソリューションを提供します。

クラウド環境には、次のような 4 つの種類があります。

プライベートクラウド

パブリッククラウド

ハイブリッドクラウド

マルチクラウド

それぞれについて詳しく見ていきましょう。