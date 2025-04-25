Le cloud computing est la prestation de services informatiques (serveurs, stockage, bases de données, mises en réseau, logiciels, analyses, informations et plus encore, sur Internet, autrement dit « le cloud ») qui propose une innovation plus rapide, des ressources flexibles et des économies d'échelle. Vous payez généralement uniquement pour les services cloud que vous utilisez.
Le cloud computing est un modèle dans lequel un tiers vous permet de fournir des ressources informatiques à la demande via Internet. Plutôt que de gérer vous-même l'infrastructure matérielle et logicielle, vous pouvez accéder aux ressources informatiques, telles que les machines virtuelles et le stockage, par le biais d'un fournisseur de services cloud.
Avant le Cloud Computing, les entreprises investissaient directement dans du matériel et des logiciels coûteux, et entretenaient leur infrastructure sur site ou installaient leur infrastructure en colocation avec des centres de données. En raison des investissements initiaux coûteux et de l'évolutivité limitée, la demande d'une solution plus abordable, plus évolutive et plus facile à gérer s'est accrue. Le Cloud Computing propose une gamme de solutions adaptées à vos besoins, de simples serveurs à la demande rapides à provisionner aux plateformes gérées par des tiers qui incluent des services optimisés pour les entreprises.
Il existe quatre types d'environnements cloud :
- Cloud privé
- Les clouds publics
- Les environnements cloud hybride
- Multicloud
Examinons de plus près chaque méthode.
Cloud privé
Un environnement de cloud privé est un type d'infrastructure cloud dédié à une seule organisation ou à un seul individu et hébergé sur site ou dans un centre de données tiers. Dans un cloud privé, vous (ou une entreprise pour laquelle vous travaillez) avez un contrôle total sur l'infrastructure, le matériel et la sécurité d'une application. Vous (ou un membre d'une organisation) pouvez accéder au cloud privé via un réseau privé ou un réseau privé virtuel (VPN).
Par exemple, un prestataire de soins de santé peut utiliser un cloud privé pour stocker et traiter les dossiers médicaux de ses patients. Il dispose d'un contrôle total sur les serveurs et l'infrastructure, ce qui garantit que seul le personnel autorisé a accès aux données. Cela lui permet également de se conformer à des réglementations HIPAA strictes et à d'autres normes de sécurité.
Bien que les clouds privés offrent plus de contrôle et de sécurité, il est important de noter qu'ils peuvent être plus coûteux à configurer et à entretenir que les autres types d'environnements cloud.
Cloud public
Un environnement de cloud public est un type d'infrastructure de cloud où les ressources informatiques sont partagées entre plusieurs organisations et gérées par un fournisseur de services cloud tiers. Dans un cloud public, les ressources telles que les serveurs, le stockage et la mise en réseau sont détenues et gérées par le fournisseur de cloud, et les utilisateurs peuvent y accéder à la demande via Internet.
Les clouds publics sont souvent utilisés par les entreprises pour héberger et faire évoluer leurs applications, stocker des données et tirer parti d'autres services cloud. Par exemple, une startup pourrait utiliser un cloud public pour héberger son site web, ses bases de données, ses services et processus back-end, et analyser de grandes quantités de données en utilisant des outils d''analyse basés sur le cloud.
Bien qu'un cloud public présente de nombreux avantages, il est important de garder à l'esprit les inconvénients potentiels. Étant donné que les ressources sont partagées entre plusieurs utilisateurs, il existe un risque de violation de la sécurité des données et de perte de données. Les clouds publics peuvent également être plus vulnérables aux pannes et aux interruptions de service, car ils sont soumis à une congestion du réseau et à des ressources partagées.
Cloud hybride
Un environnement de cloud hybride combine des clouds privés et publics qui peuvent être gérés comme un seul environnement unifié. Dans un cloud hybride, une entreprise peut tirer parti des avantages des clouds privés et publics pour répondre à ses besoins spécifiques.
Les clouds hybrides peuvent offrir plus de flexibilité et de contrôle. En utilisant à la fois des clouds privés et publics, les entreprises peuvent trouver le juste équilibre entre sécurité, rentabilité et évolutivité.
Ils peuvent également adapter leur infrastructure à des besoins spécifiques, en choisissant l'environnement cloud adapté à chaque charge de travail ou application.
Les clouds hybrides peuvent également avoir des inconvénients. La gestion d'un cloud hybride peut s'avérer coûteuse et complexe, mais elle offre également de nombreux avantages en termes de flexibilité et d'évolutivité. Vous devrez peut-être investir dans des outils et des technologies supplémentaires pour gérer efficacement votre environnement de cloud hybride et vous assurer que les différents environnements cloud sont correctement intégrés et sécurisés. La maintenance d'un cloud hybride nécessite souvent une connaissance approfondie de l'infrastructure, des tests réguliers et des ressources considérables.
Multicloud
Un multicloud utilise deux fournisseurs de cloud ou plus pour créer un environnement unifié unique. Dans un multicloud, vous pouvez utiliser différents fournisseurs de cloud pour différentes charges de travail ou applications afin de tirer parti des points forts de chaque environnement de cloud.
Comme un cloud hybride, le multicloud vous permet d'éviter d'être lié à un seul fournisseur de cloud, ce qui vous permet de choisir le fournisseur de cloud adapté à chaque charge de travail ou application en fonction des exigences de coût, de performances et de sécurité.
Bien que le multicloud puisse offrir plus de contrôle, de flexibilité et de rentabilité qu'un environnement cloud unique, la gestion d'un environnement multicloud peut être complexe. Il est donc essentiel de s'assurer que les différents environnements cloud sont correctement intégrés.
Foire aux questions (FAQ)
- Cloud public : Services proposés sur l'Internet public et accessibles à tous ceux qui souhaitent les acheter.
- Cloud privé : Environnement cloud exclusivement utilisé par une entreprise unique, offrant plus de contrôle et de sécurité.
- Cloud hybride : Mélange de clouds publics et privés, permettant le partage des données et des applications entre eux.
- Multicloud : Un environnement multicloud combine au moins deux services de cloud public ou privé pour aider les entreprises à optimiser leurs performances, à réduire leurs dépenses et à exploiter une technologie de pointe.
- Stockage en mode objet : Les données sont gérées en tant qu'objets au sein d'un référentiel de stockage, ce qui est idéal pour les données non structurées.
- Stockage de fichiers : Les données sont stockées dans des fichiers et des répertoires, comme les systèmes de fichiers traditionnels.
- Stockage en mode bloc : Les données sont stockées en blocs au sein de secteurs et de pistes, ce qui convient aux applications exigeantes en termes de performances telles que les bases de données.
- Infrastructure en tant que service (IaaS) : Fournit des ressources informatiques virtualisées sur Internet.
- Plateforme en tant que service (PaaS) : Offre des outils matériels et logiciels via Internet, généralement pour le développement d'applications.
- Logiciel en tant que service (SaaS) : Fournit des applications logicielles sur Internet, sur la base d'un abonnement.
- Fonction en tant que service (FaaS) : Permet aux utilisateurs d'exécuter du code en réponse à des événements sans la complexité de la construction et de la maintenance de l'infrastructure.
Un cloud hybride est un environnement de cloud computing qui combine un mélange de services sur site, de cloud privé et de cloud public tiers, avec une orchestration entre les plateformes. Ce modèle offre aux entreprises une plus grande flexibilité en déplaçant les données et les applications entre les environnements de cloud en fonction des besoins et des coûts.
Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.