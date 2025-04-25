Un environnement de cloud privé est un type d'infrastructure cloud dédié à une seule organisation ou à un seul individu et hébergé sur site ou dans un centre de données tiers. Dans un cloud privé, vous (ou une entreprise pour laquelle vous travaillez) avez un contrôle total sur l'infrastructure, le matériel et la sécurité d'une application. Vous (ou un membre d'une organisation) pouvez accéder au cloud privé via un réseau privé ou un réseau privé virtuel (VPN).

Par exemple, un prestataire de soins de santé peut utiliser un cloud privé pour stocker et traiter les dossiers médicaux de ses patients. Il dispose d'un contrôle total sur les serveurs et l'infrastructure, ce qui garantit que seul le personnel autorisé a accès aux données. Cela lui permet également de se conformer à des réglementations HIPAA strictes et à d'autres normes de sécurité.

Bien que les clouds privés offrent plus de contrôle et de sécurité, il est important de noter qu'ils peuvent être plus coûteux à configurer et à entretenir que les autres types d'environnements cloud.