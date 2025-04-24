随着数字化转型（指向 /glossary/what-is-digital-transformation 的链接）让整个世界变得更加互联互通，应用程序经常需要在许多不同的环境中运行。过去，从一个环境迁移到另一个环境时，许多应用程序必须进行修改才能正常运行，这通常是因为底层基础架构和依赖项的配置差异造成的。

容器通过将软件打包到包含运行应用程序所需的一切内容的轻量级基础架构中，解决了这一问题。通过这种方式，容器使开发人员和 IT 团队能够在不同环境中部署软件，而无需修改代码。这样一来，IT 团队便可以在不同机器和环境中实现一致的行为。开发人员可以对代码进行更改并为容器添加新的依赖项，而无需担心修正后的代码是否与各种环境不兼容。