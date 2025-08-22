O que é um contêiner?

Como a transformação digital (link para /glossary/what-is-digital-transformation) tornou o mundo mais interconectado, as aplicações frequentemente precisam ser executadas em muitos ambientes diferentes. No passado, muitas aplicações não eram executadas corretamente sem modificação quando movidas de um ambiente para outro, normalmente devido a diferenças de configuração na infraestrutura subjacente e nas dependências.

Os contêineres resolvem esse problema empacotando o software em uma infraestrutura leve que contém tudo o que é necessário para que uma aplicação seja executada. Dessa forma, os contêineres permitem que os desenvolvedores e as equipes de TI implantem software em ambientes sem a necessidade de modificar o código. Como resultado, as equipes de TI podem contar com um comportamento consistente em diferentes máquinas e ambientes. Os desenvolvedores podem fazer alterações no código e adicionar novas dependências aos contêineres sem se preocupar se o código revisado será incompatível com vários ambientes.