¿Qué es un contenedor?

Dado que la transformación digital (enlace a /glossary/what-is-digital-transformation) ha hecho que el mundo esté más interconectado, las aplicaciones suelen tener que ejecutarse en muchos entornos diferentes. En el pasado, muchas aplicaciones no se ejecutaban correctamente sin modificaciones cuando se trasladaban de un entorno a otro, normalmente debido a las diferencias de configuración en la infraestructura subyacente y las dependencias.

Los contenedores resuelven este problema empaquetando el software en una infraestructura ligera que contiene todo lo necesario para que una aplicación se ejecute. De esta forma, los contenedores permiten a los desarrolladores y a los equipos de TI implementar software en todos los entornos sin necesidad de modificar el código. Como resultado, los equipos de TI pueden contar con un comportamiento uniforme en diferentes equipos y entornos. Los desarrolladores pueden realizar cambios en el código y agregar nuevas dependencias a los contenedores sin preocuparse de si el código revisado será incompatible con varios entornos.