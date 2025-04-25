デジタルトランスフォーメーション（https://www.akamai.com/ja/glossary/what-is-digital-transformation）によって世界の結びつきが強まったため、アプリケーションはさまざまな環境で動作することを求められることが多くなっています。これまで、多くのアプリケーションは、別の環境へ移動する際、変更を加えなければ正しく動作しませんでした。これは主に、基盤となるインフラや依存関係の設定が異なるためです。

コンテナは、アプリケーションの実行に必要なすべてのものを含む軽量インフラにソフトウェアをパッケージ化することで、この問題を解決します。そうすることで、コンテナは開発者や IT チームがコードを変更することなく、環境にソフトウェアを展開できるようにします。その結果、IT チームはさまざまなマシンや環境で一貫したふるまいを期待できるようになります。開発者は、修正されたコードが多様な環境に適合するかどうかを心配することなく、コードに変更を加え、コンテナに新しい依存関係を追加できます。