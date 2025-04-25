컨테이너란 무엇일까요?

디지털 전환(/glossary/what-is-digital-transformation 링크)으로 인해 전 세계가 상호 연결됨에 따라 애플리케이션은 다양한 환경에서 실행되어야 하는 경우가 많습니다. 과거에는 많은 애플리케이션이 한 환경에서 다른 환경으로 이동할 때 수정 없이 올바르게 실행되지 않았는데, 이는 일반적으로 기본 인프라와 의존성의 설정 차이 때문이었습니다.

컨테이너는 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 모든 것이 포함된 경량 인프라에 소프트웨어를 패키징해 이 문제를 해결합니다. 이러한 방식으로 컨테이너를 사용하면 개발자와 IT 팀은 코드를 수정할 필요 없이 환경 전반에 소프트웨어를 배포할 수 있습니다. 결과적으로 IT 팀은 다양한 머신과 환경에서 일관된 동작을 보장할 수 있습니다. 개발자는 수정된 코드가 다양한 환경과 호환되지 않을지 걱정하지 않고 코드를 변경하고 컨테이너에 새로운 의존성을 추가할 수 있습니다.