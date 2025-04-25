Was ist ein Container?

Da die digitale Transformation (Link zu /glossary/what-is-digital-transformation) die Welt immer stärker vernetzt hat, müssen Anwendungen häufig in vielen verschiedenen Umgebungen ausgeführt werden. In der Vergangenheit konnten viele Anwendungen nicht korrekt ausgeführt werden, wenn sie von einer Umgebung in eine andere verschoben wurden, ohne abgeändert zu werden. In der Regel beruht dies auf Konfigurationsunterschieden in der zugrunde liegenden Infrastruktur und den Abhängigkeiten.

Container lösen dieses Problem, indem sie Software in einer schlanken Infrastruktur verpacken, die alles enthält, was für die Ausführung einer Anwendung erforderlich ist. Auf diese Weise ermöglichen Container Entwicklern und IT-Teams die Bereitstellung von Software in verschiedensten Umgebungen, ohne dass Code geändert werden muss. So können sich IT-Teams auf ein konsistentes Verhalten auf verschiedenen Computern und Umgebungen verlassen. Entwickler können Änderungen am Code vornehmen und neue Abhängigkeiten zu Containern hinzufügen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob der überarbeitete Code mit anderen Umgebungen nicht kompatibel ist.