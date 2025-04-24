X
什么是恶意软件？

了解恶意软件

恶意软件不会消失

恶意软件仍然是对 IT 安全影响深远且最为普遍的威胁之一。每年，网络犯罪分子对全球企业发起数十亿次恶意软件攻击，每天有超过 500,000 个新的恶意软件被发现。从病毒和木马，到广告软件和勒索软件，恶意软件使犯罪分子能够窃取金钱和数据，劫持计算机，监视计算机活动，以及破坏或扰乱业务运营。

如今，要对抗恶意软件感染，需要采用多层次的网络安全方法。所有系统（从云到本地操作系统，再到边缘）都有被恶意软件攻击的风险。恶意软件攻击的历史表明，您的防御系统不仅要试图在恶意软件侵入之前将其拦截，还要识别已经突破防御系统并在整个 IT 环境中横向移动的攻击。您的网络安全解决方案应提供 威胁情报 ，以使您的安全团队能够通过近期恶意软件攻击见解来自动进行威胁防护。

Akamai 强大、灵活的平台可以从方方面面保护您面向互联网的基础架构，从而抵御越来越多的威胁和漏洞。 我们的安全解决方案 可以保护您的整个生态系统免受网络攻击，而不会给您的云、应用程序、API 和用户带来滞后的体验。

恶意软件的类型

最常见的恶意软件可分为几类。

  • 病毒是附加在文档或文件上的软件，下载后，它们会作为计算机病毒传播到各种系统中，比如移动设备。

  • 蠕虫病毒是一种恶意软件，通常会自我复制并传播到网络内的任何设备，不需要主机程序即可进行传播。

  • 木马程序通常通过伪装成合法软件程序来创建后门或远程访问功能，一旦安装在系统上，就可执行恶意功能。

  • 间谍软件在用户不知情的情况下收集有关用户计算机和活动的敏感数据和信息。

  • 广告软件跟踪用户的浏览器历史记录和下载，使广告商能够更精确地向用户投放广告。这与恶意广告不同，后者通过广告注入恶意代码来破坏系统。

  • 键盘记录器恶意软件可跟踪用户在计算机上执行的一切操作，包括按键操作、打开的网页、发送的电子邮件，等等。

  • Rootkit 是一种恶意软件，它让攻击者获得系统授权，以便控制系统，并有可能破坏防病毒软件或安全软件的功能。
     

勒索软件：最危险的恶意软件形式

勒索软件是一种恶意软件，它使网络犯罪分子能够加密企业的文件、文档和其他高价值数据，然后要求该企业支付赎金（通常是加密货币）以恢复对数据的访问。这种类型的恶意软件通常通过社会工程或恐吓软件攻击（比如网络钓鱼电子邮件和鱼叉式网络钓鱼活动），或利用应用程序的漏洞来实现最初的入侵。一旦勒索软件攻击侵入系统并感染了 IT 环境中的计算机或笔记本电脑，它们就会在网络中横向移动，寻找并加密高价值目标。传统的防火墙几乎无法阻止这种类型的移动，因为它们无法阻止虚拟 LAN (VLAN) 内的流量。

Akamai Guardicore Segmentation 提供了一种简单而强大的方式，可以阻止 勒索软件和其他广告软件或间谍软件攻击在您的网络中横向移动，从而保护您拥有的任何备份或个人身份信息 (PII)（比如信用卡数据）免受攻击影响。该 Akamai 解决方案使用微分段策略严格限制与数字化资产的通信，从而阻止可能属于恶意软件活动的可疑和恶意请求，以保证您的系统正常运行。Akamai Guardicore Segmentation 提供了绘制应用程序依赖关系和流动情况所需的实时和历史监测能力，以用于快速创建由 AI 驱动的精细分段策略建议，让用户只需点击几下即可实施这些策略。

全面的漏洞检测功能包括信誉分析、动态欺骗和威胁情报防火墙。Akamai Guardicore Segmentation 可以保护分段网络中的资产，无论这些资产部署在哪里、部署在什么操作系统上，或者在哪里被访问（在云中、本地、裸机、虚拟服务器或容器中）。

利用 Akamai 安全解决方案阻止恶意软件

借助 WAAP 和 SWG 对抗恶意软件感染 借助 WAAP 和 SWG 对抗恶意软件感染

Akamai 安全解决方案提供智能的端到端保护，以防止恶意软件威胁、数据泄露、DDoS 攻击以及其他各种多媒介攻击。Akamai 可帮助您的安全团队尽可能提高安全投资的有效性和投资回报率，它采用的方法没有局限于传统的端点检测，而是利用自动化和人类专家的组合来了解您的系统在未受威胁时的状态。然后，当您的系统受到威胁时，我们清楚地知道如何识别攻击并阻止它。

Akamai 提供多种反恶意软件安全解决方案，旨在阻止 IT 环境内部和外部的恶意软件。

Secure Internet Access

Secure Internet Access 是一个安全 Web 网关 (SWG)，它能主动防止零日恶意软件和网络钓鱼。由于不需要安装或维护硬件，Secure Internet Access 可快速配置且易于部署。多层恶意软件防护利用了实时安全情报以及多个静态和动态恶意软件检测引擎。这些技术使您能够主动识别和阻止定向威胁，比如恶意软件、勒索软件、网络钓鱼诈骗和基于 DNS 的敏感信息数据渗透。通过 Akamai 门户，安全团队可以集中创建、部署和执行统一的安全策略以及面向所有用户的可接受使用策略（无论他们如何连接互联网）。

App & API Protector

Akamai App & API Protector 使用一套强大的整体式保护措施来保护整个 Web 和 API 资产。该 Akamai 解决方案提供了以客户为中心的自动化和自我调整功能，使安全团队能够事半功倍。基于威胁的多维自适应检测将整个 Akamai 平台的威胁情报关联起来，高级决策逻辑以出色的精度阻止对 Web 应用程序和 API 发起的常见和高度定向攻击。App & API Protector 具有专门的插件功能，可以抵御僵尸网络，阻止干扰客户购买过程的弹出式窗口以及扫描通过任何 Web 应用程序或 Web 浏览器上传的文件，以查找恶意软件，并在它们到达您的服务器之前予以阻止。

常见问题

恶意软件是一种软件程序或文件，旨在对 IT 系统造成损害或破坏，或帮助黑客获得 IT 环境的访问权限。攻击者使用各种技术在计算机系统上安装和启动恶意软件，包括将恶意代码写入网站和链接，将电子邮件附件武器化，或将可执行文件加载到 USB 驱动器（而不仅仅是硬盘驱动器）上。

恶意软件防护是一种安全解决方案，可在文件上传到 Web 应用程序之前对其进行扫描，以防止恶意软件下载到 IT 环境中，或在恶意代码上传后阻止其进行传播。

