恶意软件不会消失

恶意软件仍然是对 IT 安全影响深远且最为普遍的威胁之一。每年，网络犯罪分子对全球企业发起数十亿次恶意软件攻击，每天有超过 500,000 个新的恶意软件被发现。从病毒和木马，到广告软件和勒索软件，恶意软件使犯罪分子能够窃取金钱和数据，劫持计算机，监视计算机活动，以及破坏或扰乱业务运营。

如今，要对抗恶意软件感染，需要采用多层次的网络安全方法。所有系统（从云到本地操作系统，再到边缘）都有被恶意软件攻击的风险。恶意软件攻击的历史表明，您的防御系统不仅要试图在恶意软件侵入之前将其拦截，还要识别已经突破防御系统并在整个 IT 环境中横向移动的攻击。您的网络安全解决方案应提供 威胁情报 ，以使您的安全团队能够通过近期恶意软件攻击见解来自动进行威胁防护。

Akamai 强大、灵活的平台可以从方方面面保护您面向互联网的基础架构，从而抵御越来越多的威胁和漏洞。 我们的安全解决方案 可以保护您的整个生态系统免受网络攻击，而不会给您的云、应用程序、API 和用户带来滞后的体验。

