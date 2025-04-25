Qu'est-ce qu'un conteneur ?

Kubernetes est une plateforme d'orchestration de conteneurs open source pour l'automatisation, le déploiement, l'évolutivité et la gestion des applications, des charges de travail et des services conteneurisés.
Les conteneurs sont des packages logiciels qui contiennent tous les fichiers et leurs dépendances requis pour s'exécuter dans n'importe quel environnement, y compris le code d'application, l'environnement d'exécution, les bibliothèques système et les outils système. En virtualisant le système d'exploitation, les conteneurs peuvent s'exécuter dans des environnements de développement, de test et de production, ou dans n'importe quel environnement informatique, des terminaux personnels aux clouds publics ou aux centres de données privés.
Comment fonctionnent les conteneurs ?
Les conteneurs impliquent plusieurs composants.
- Les images de conteneur sont des packages logiciels complets, statiques, légers et exécutables qui contiennent toutes les informations nécessaires à l'exécution d'un conteneur. Il existe plusieurs formats d'image de conteneur : le plus courant est l'Open Container Initiative (OCI).
- Les moteurs de conteneurs accèdent aux images de conteneurs à partir d'un référentiel et les exécutent. Parmi les moteurs de conteneurs les plus courants figurent Docker, CRI-O, Containerd, Runc, LXD, et RKT. Les moteurs de conteneurs peuvent s'exécuter sur n'importe quel hôte de conteneur, y compris les terminaux personnels, les serveurs physiques ou dans le cloud.
- Les conteneurs sont des images de conteneurs qui ont été exécutées par le moteur de conteneurs. Le système d'exploitation hôte, généralement Linux, Mac ou Microsoft Windows, limite la capacité du conteneur à accéder aux ressources telles que le processeur, la mémoire et le stockage, empêchant ainsi un conteneur de consommer une quantité disproportionnée de ressources physiques.
- Le planificateur de conteneurs et la technologie d'orchestration gèrent le déploiement et l'exécution des conteneurs.
Qu'est-ce que la conteneurisation ?
La conteneurisation consiste à regrouper le code logiciel avec le système d'exploitation, les bibliothèques, les fichiers de configuration et d'autres dépendances nécessaires à l'exécution du code. En proposant une approche de développement de logiciels « une seule conception, fonctionnant n'importe où », les applications conteneurisées permettent aux développeurs de créer et de déployer des applications plus rapidement et en toute sécurité.
Pourquoi des conteneurs sont-ils nécessaires ?
Alors que la transformation digitale (lien vers /glossaire/qu'est-ce que la transformation digitale) a rendu le monde plus interconnecté, les applications sont souvent nécessaires pour fonctionner dans de nombreux environnements différents. Par le passé, de nombreuses applications ne s'exécutaient pas correctement sans modification lorsqu'elles étaient déplacées d'un environnement à un autre, généralement en raison de différences de configuration dans l'infrastructure sous-jacente et les dépendances.
Les conteneurs résolvent ce problème en regroupant les logiciels dans une infrastructure légère qui contient tout le nécessaire à l'exécution d'une application. Ainsi, les conteneurs permettent aux développeurs et aux équipes informatiques de déployer des logiciels dans des environnements sans avoir à modifier le code. En conséquence, les équipes informatiques peuvent compter sur un comportement cohérent sur différentes machines et environnements. Les développeurs peuvent apporter des modifications au code et ajouter de nouvelles dépendances aux conteneurs sans se soucier de l'incompatibilité du code révisé avec différents environnements.
Qu'est-ce qu'un conteneur par rapport à une machine virtuelle ?
Les machines virtuelles (VM) sont un autre modèle informatique virtualisé. Les machines virtuelles utilisent un hyperviseur pour virtualiser le matériel physique requis pour exécuter un serveur, et chaque machine virtuelle contient un système d'exploitation invité ainsi que des applications, des bibliothèques et des dépendances. Les machines virtuelles peuvent consommer une quantité importante de ressources système, en particulier lorsque plusieurs machines virtuelles (chacune avec son propre système d'exploitation invité) s'exécutent sur le même serveur physique.
En revanche, la technologie de conteneur est virtualisée au niveau du système d'exploitation plutôt qu'au niveau du matériel, et plusieurs conteneurs partagent le même système d'exploitation hôte ou le même noyau système. Par conséquent, les conteneurs utilisent une petite fraction de la mémoire requise par les machines virtuelles, car les conteneurs partagent le noyau du système d'exploitation. Cela permet également aux conteneurs de démarrer en quelques secondes, tandis que les machines virtuelles peuvent nécessiter plusieurs minutes.
Quel est le rôle d'un conteneur ?
Les conteneurs prennent en charge plusieurs cas d'utilisation.
- DevOps. Les conteneurs permettent aux équipes de développement d'applications d'adopter un modèle de développement cloud natif pour DevOps, l'intégration continue et le déploiement continu (CI/CD), ainsi que les frameworks sans serveur.
- Microservices. La qualité légère des conteneurs les rend parfaits pour les architectures de microservices dans lesquelles les logiciels sont constitués de plusieurs services plus petits, associés de manière lâche.
- Cloud computing. Comme les conteneurs offrent des performances homogènes partout, ils sont parfaits pour les déploiements multicloud et cloud hybride où les charges de travail peuvent se déplacer entre les environnements de cloud public et de centre de données privé.
- Migration vers le cloud. Les conteneurs sont souvent utilisés pour moderniser les applications dans le cadre de la préparation des équipes informatiques à leur migration vers le cloud. Les conteneurs constituent également un candidat idéal pour les services qui seront reconditionnés pendant la migration.
Quels sont les avantages de l'utilisation de conteneurs ?
Les conteneurs offrent de nombreux avantages aux entreprises, notamment :
- Une plus grande efficacité. Étant donné qu'ils partagent le même noyau de système d'exploitation que l'hôte, les conteneurs sont plus efficaces que les machines virtuelles.
- Une gestion simplifiée. Les conteneurs permettent de déployer, appliquer des correctifs et faire évoluer rapidement les applications.
- La portabilité des charges de travail. Les conteneurs permettent aux équipes informatiques de déployer et d'exécuter des charges de travail n'importe où : sur des systèmes d'exploitation Linux, Windows ou Mac, sur des machines virtuelles ou des serveurs physiques, sur des terminaux individuels, des centres de données sur site et dans le cloud.
- La cohérence des performances. Les conteneurs offrent des performances fiables sur plusieurs systèmes d'exploitation et plateformes.
- Réduction des charges. Par rapport aux ordinateurs et machines virtuelles traditionnels, les conteneurs nécessitent beaucoup moins de ressources système pour la mémoire, le CPU et le stockage. Il est ainsi possible de prendre en charge de nombreux conteneurs supplémentaires sur la même infrastructure.
- Une utilisation optimisée. En activant une architecture de microservices, les conteneurs facilitent le déploiement et l'évolutivité granulaires des composants d'application, ce qui évite d'avoir à faire évoluer toute l'application lorsque seul un composant est incapable de gérer une charge de travail.
Qu'est-ce que l'orchestration de conteneurs ?
L'orchestration de conteneurs est la tâche qui consiste à gérer plusieurs déploiements de conteneurs au sein d'une organisation. L'orchestrateur de conteneurs est une plateforme qui automatise le cycle de vie de la gestion des conteneurs, y compris les tâches telles que le provisionnement et le déploiement, l'allocation des ressources, le maintien de la disponibilité, l'évolutivité à la hausse et à la baisse, la découverte de services, la mise en réseau, le stockage et la sécurité.
L'orchestration offre une visibilité et un contrôle sur l'emplacement de déploiement des conteneurs et sur la façon dont les charges de travail sont allouées sur plusieurs conteneurs. L'orchestration évite de gérer les conteneurs manuellement et permet aux équipes informatiques d'appliquer des stratégies de manière sélective ou collective à un groupe de conteneurs.
Kubernetes est la plateforme d'orchestration de conteneurs la plus connue et peut être déployé sur n'importe quelle infrastructure, y compris les clouds publics, sur site ou sur des réseaux en bordure de l'Internet. Red Hat® OpenShift® est une plateforme Kubernetes adaptée aux entreprises qui fournit des opérations automatisées complètes sur n'importe quelle infrastructure, ainsi que des environnements en libre-service pour la création de conteneurs.
Quelles sont les menaces de sécurité pour les conteneurs ?
Bien que les conteneurs permettent aux équipes informatiques de déployer des logiciels n'importe où et de démarrer rapidement des applications, ils créent également un autre problème de sécurité. Les développeurs et les équipes informatiques peuvent prendre plusieurs mesures pour empêcher les conteneurs d'être exploités par des pirates, notamment :
- Adopter les meilleures pratiques en matière de sécurité et ajouter des validations au niveau de l'application/du code
- Exécuter des conteneurs sur un service sécurisé tel que Kubernetes
- Ajouter des restrictions réseau au niveau du cluster pour filtrer le trafic non autorisé
- Choisir une plateforme de conteneur sécurisée et fiable au niveau du cloud
- Analyser des images de conteneurs pour détecter les logiciels malveillants
- Application de contrôles stricts dans les registres de conteneurs
- Utilisation d'outils de sécurité pour résoudre les vulnérabilités qui peuvent devenir actives pendant l'exécution du conteneur
FAQ
Les conteneurs sont apparus il y a plusieurs décennies, mais ont été réintroduits par Docker en 2013 pour répondre aux exigences de l'ère informatique moderne.
Docker est une plateforme open source pour la création, le déploiement et la gestion de conteneurs sur un système d'exploitation commun. La plateforme Docker regroupe, provisionne et exécute des conteneurs en utilisant l'isolation des ressources dans le noyau du système d'exploitation pour exécuter plusieurs conteneurs sur le même système d'exploitation.
L'Open Container Initiative (OCI) est une structure de gouvernance ouverte sous la fondation Linux, dédiée à la création de normes industrielles ouvertes pour les formats de conteneurs et les environnements d'exécution.
Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.