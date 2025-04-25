Qu'est-ce qu'un conteneur ?

L'orchestration de conteneurs est la tâche qui consiste à gérer plusieurs déploiements de conteneurs au sein d'une organisation. L'orchestrateur de conteneurs est une plateforme qui automatise le cycle de vie de la gestion des conteneurs, y compris les tâches telles que le provisionnement et le déploiement, l'allocation des ressources, le maintien de la disponibilité, l'évolutivité à la hausse et à la baisse, la découverte de services, la mise en réseau, le stockage et la sécurité.

L'orchestration offre une visibilité et un contrôle sur l'emplacement de déploiement des conteneurs et sur la façon dont les charges de travail sont allouées sur plusieurs conteneurs. L'orchestration évite de gérer les conteneurs manuellement et permet aux équipes informatiques d'appliquer des stratégies de manière sélective ou collective à un groupe de conteneurs.

Kubernetes est la plateforme d'orchestration de conteneurs la plus connue et peut être déployé sur n'importe quelle infrastructure, y compris les clouds publics, sur site ou sur des réseaux en bordure de l'Internet. Red Hat® OpenShift® est une plateforme Kubernetes adaptée aux entreprises qui fournit des opérations automatisées complètes sur n'importe quelle infrastructure, ainsi que des environnements en libre-service pour la création de conteneurs.