云网络需要多个团队的协作，包括云架构师、DevOps、SecOps、NetOps 以及数据中心和计算基础架构团队。
云网络使云环境中的计算资源能够进行无缝连接和通信。通过利用虚拟化、软件定义网络和云原生服务的强大力量，云网络可以提供网络基础架构、服务和管理功能，使企业能够充分利用基于云的分布式应用程序和服务。随着企业对云资源依赖程度的不断加深，云网络已成为设计、部署和管理弹性云基础架构的关键。
云网络的构建方式
云网络是一种虚拟网络基础架构，它使用虚拟化组件和服务连接数据中心内部及数据中心之间的资源。主要技术包括：
- 虚拟私有云 (VPC)：VPC 使 IT 团队能够在公有云中创建隔离网络。这可以更好地控制虚拟网络环境，包括 IP 地址范围、子网和路由表。
- 子网：为了更好地隔离和管理网络中的各种组件，我们将网络分割成多个更小的部分，即“子网”。
- 路由：虚拟路由器负责组织子网、VPC 和其他网络组件之间的数据路由。
- 连接：云网络使用高速连接和 VPN 将云环境内的云资源进行互联，并实现云资源与本地基础架构的连接。
- 负载均衡器：负载均衡器用于将网络流量分布在多个服务器上，以实现更高的可靠性和高可用性。
- 防火墙：防火墙会根据安全团队制定的规则来控制和监控传入及传出网络流量，从而帮助保护云网络的安全。
云网络与传统网络有何不同
传统网络模型使用路由器、交换机和电缆等物理网络基础设施来连接设备和网络。这些传统技术要求 IT 团队手动配置和管理网络设备，并且它们提供的可扩展性和灵活性有限。
云网络提供了一种灵活性和可扩展性更高的替代方案，该方案还允许按需分配云资源。云网络依赖于虚拟化技术，并且它们可以使用软件定义网络 (SDN) 工具进行集中管理。由于具备创建动态、可编程且可扩展网络的能力，云网络为企业提供了更高的敏捷性、自动化和集中网络管理功能。
云网络与云计算的对比
云网络的类型
企业可以受益于多种类型的云网络。
- 公有云网络是 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud 和 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Networking 等云平台提供的多租户网络。使用公有云网络的企业将与其客户共享网络基础架构和服务。
- 私有云网络是仅供单个企业使用的网络。它们可以托管在本地，也可以托管在云服务提供商的数据中心，因而能够提供更高的控制力、安全性和自定义能力。
- 混合云网络将公共网络和专用网络相结合，使企业能够将本地基础架构与云资源进行无缝连接和集成。
- 多云网络涉及多个云服务提供商，使企业能够利用一流的解决方案，同时可以避免供应商锁定并保持统一的网络基础架构。
云网络的好处
云网络为企业和 IT 团队带来了巨大的好处。
- 更高的可扩展性：云网络可以轻松进行纵向扩缩，以应对不断增长的带宽需求并为应用程序和服务的增长提供支持。
- 提高了成本效益：云网络消除了在物理网络基础架构上进行资本投资的需求，并为企业提供了随用随付定价模式。
- 全球覆盖：云服务提供商提供全球网络连接，使企业能够在多个地理位置之间建立无缝连接。
- 极大的灵活性：通过创建自定义网络拓扑和配置，企业可以快速适应不断变化的业务需求。
- 更高的敏捷性：云网络可以进行快速调配和配置，因而能够加快应用程序和服务的部署速度。
- 更出色的连接性：高速连接和可靠的带宽可确保更高效的数据传输。
- 更高的安全性：云网络提供防火墙、加密以及身份和访问管理 (IAM) 解决方案等先进的云安全功能，以保护数据和应用程序。
- 降低了延迟：企业可以通过优化路由和连接到本地数据中心来实现低延迟连接。
- 简化管理：云网络服务提供集中式管理仪表板、自动化工具和 API，以简化网络运营和监控。
- 高可用性：云网络中的冗余和故障转移机制可确保高可用性和更强的中断恢复能力。
如何优化云网络性能
IT 团队依靠多种技术和最佳实践来提高云网络的性能。
- 负载均衡通过分配流量来防止单个资源过载，并确保在不同负载条件下始终保持最佳性能。
- 带宽管理可确保基本应用程序拥有足够的带宽，并提供 QoS 功能。
- DNS 优化使用高效的 DNS 路由来降低延迟。
- 内容交付网络 (CDN) 和缓存技术可将数据存储在更靠近最终用户的位置，以加快访问速度。
- 网络分段和子网划分可隔离网络资源并控制流量流动。
- 持续监控可帮助团队跟踪性能指标并建立告警，以主动识别性能问题并加快故障排除速度。
保护云网络
为了抵御对网络安全的威胁，企业可以实施各种安全控制措施和其他措施。
- 防火墙和安全组有助于控制流量并实施安全策略。
- 加密可保护静态和传输中的数据。
- 访问控制可强制执行用户权限并对授权实体授予最小访问权限。
- 定期的安全审计和评估可识别并解决潜在的网络安全漏洞。
- 虚拟专用网络 (VPN) 可在本地网络与云之间建立安全连接。
- 云基础架构分段和微分段技术可以创建安全边界、防止横向移动，并限制潜在安全事件的影响范围。配置网络访问控制列表 (ACL) 可在实例和子网级别限制入站及出站流量。
- 网络设备和软件的定期更新和补丁可抵御攻击者可能会利用的已知漏洞。
常见问题
云网络使用虚拟化网络基础架构和服务，使基于云的资源能够进行连接和通信。通过利用虚拟私有云 (VPC)、软件定义网络 (SDN) 和虚拟路由器，云网络可以提供可扩展、灵活且安全的连接。
企业使用云网络来为资源密集型数据处理、高性能计算和移动办公人员使用的数千个虚拟桌面提供支持。云网络可以为银行和金融机构处理海量实时交易，并且可以通过跟踪来自多个来源的患者数据，帮助医疗保健企业提供患者护理服务。此外，云网络可以通过提供必要的带宽和连接来为机器学习模型提供支持，并且可以帮助零售公司在管理快速订单交付和海量客户通信时对系统进行整合。运输公司依靠云网络来管理供应链物流，而政府和智慧城市会使用云网络来收集、分析来自数千个物联网 (IoT) 传感器的数据并采取相应的行动。
