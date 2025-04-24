传统网络模型使用路由器、交换机和电缆等物理网络基础设施来连接设备和网络。这些传统技术要求 IT 团队手动配置和管理网络设备，并且它们提供的可扩展性和灵活性有限。

云网络提供了一种灵活性和可扩展性更高的替代方案，该方案还允许按需分配云资源。云网络依赖于虚拟化技术，并且它们可以使用软件定义网络 (SDN) 工具进行集中管理。由于具备创建动态、可编程且可扩展网络的能力，云网络为企业提供了更高的敏捷性、自动化和集中网络管理功能。