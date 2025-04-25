클라우드 네트워킹이란 무엇일까요?

기존의 네트워킹 모델은 라우터, 스위치, 케이블 같은 물리적 네트워크 인프라를 사용해 디바이스와 네트워크를 연결합니다. 이러한 레거시 기술은 IT 팀이 네트워크 디바이스를 수동으로 설정하고 관리해야 하며, 확장성과 유연성이 제한적입니다.

클라우드 네트워킹은 클라우드 리소스를 필요에 따라 즉시 할당할 수 있는, 보다 유연하고 확장 가능한 대안을 제공합니다. 클라우드 네트워크는 가상화 기술에 기반하며, SDN(Software-Defined Networking) 툴을 사용해 중앙에서 관리할 수 있습니다. 클라우드 네트워킹은 프로그래밍 가능하고 확장 가능한 동적 네트워크를 생성할 수 있는 기능을 통해 기업에 더 신속한 대응, 자동화, 중앙 집중식 네트워크 관리 기능을 제공합니다.