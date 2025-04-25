클라우드 네트워킹이란 무엇일까요?

클라우드 네트워킹을 위해서는 클라우드 아키텍트, DevOps, SecOps, NetOps, 데이터 센터 및 컴퓨팅 인프라 팀을 비롯한 여러 팀의 협업이 필요합니다.
클라우드 네트워크는 클라우드 환경 내의 컴퓨팅 리소스가 원활하게 연결되고 통신할 수 있도록 지원합니다. 클라우드 네트워크는 가상화, 소프트웨어 정의 네트워킹, 클라우드 네이티브 서비스의 성능을 활용해 기업이 분산된 클라우드 기반 애플리케이션 및 서비스를 활용할 수 있도록 네트워크 인프라, 서비스 및 관리 기능을 제공합니다. 기업이 클라우드 리소스에 더 많이 의존함에 따라 클라우드 네트워크는 안정적인 클라우드 인프라를 설계, 배포, 관리하는 데 필수적인 요소가 되었습니다.
클라우드 네트워크 구축 방법
클라우드 네트워크는 가상 네트워크 인프라로, 가상화된 구성요소와 서비스를 사용해 데이터 센터 내부 및 데이터 센터 간에 리소스를 연결합니다. 주요 기술은 다음과 같습니다.
- VPC(가상 프라이빗 클라우드): IT 팀은 VPC를 통해 퍼블릭 클라우드 내에 격리된 네트워크를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 IP 주소 범위, 서브넷, 라우팅 테이블 등 가상 네트워크 환경에 대한 제어가 강화됩니다.
- 서브넷: 서브넷은 네트워크 구성요소를 더 잘 격리하고 구성하기 위해 네트워크를 더 작은 부분으로 세그멘테이션함으로써 생성됩니다.
- 라우팅: 가상 라우터는 서브넷, VPC 및 기타 네트워크 구성요소 간의 데이터 라우팅을 구성합니다.
- 연결: 클라우드 네트워크는 고속 연결 및 VPN을 사용해 클라우드 환경 내의 클라우드 리소스와 온프레미스 인프라를 연결합니다.
- 부하 분산기: 부하 분산기는 네트워크 트래픽을 여러 서버에 분산해 안정성과 고가용성을 높입니다.
- 방화벽: 방화벽은 보안 팀이 수립한 룰에 따라 수신 및 발신 네트워크 트래픽을 제어하고 모니터링함으로써 클라우드 네트워크를 보호합니다.
클라우드 네트워킹과 기존 네트워킹의 차이점
기존의 네트워킹 모델은 라우터, 스위치, 케이블 같은 물리적 네트워크 인프라를 사용해 디바이스와 네트워크를 연결합니다. 이러한 레거시 기술은 IT 팀이 네트워크 디바이스를 수동으로 설정하고 관리해야 하며, 확장성과 유연성이 제한적입니다.
클라우드 네트워킹은 클라우드 리소스를 필요에 따라 즉시 할당할 수 있는, 보다 유연하고 확장 가능한 대안을 제공합니다. 클라우드 네트워크는 가상화 기술에 기반하며, SDN(Software-Defined Networking) 툴을 사용해 중앙에서 관리할 수 있습니다. 클라우드 네트워킹은 프로그래밍 가능하고 확장 가능한 동적 네트워크를 생성할 수 있는 기능을 통해 기업에 더 신속한 대응, 자동화, 중앙 집중식 네트워크 관리 기능을 제공합니다.
클라우드 네트워킹 vs 클라우드 컴퓨팅
클라우드 네트워크의 종류
기업은 여러 종류의 클라우드 네트워크를 활용할 수 있습니다.
- 퍼블릭 클라우드 네트워크는 AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure, Google Cloud, OCI(Oracle Cloud Infrastructure) Networking과 같은 클라우드 플랫폼에서 제공하는 멀티 테넌트 네트워크입니다. 퍼블릭 클라우드 네트워크를 사용하는 기업은 네트워크 인프라와 서비스를 고객과 공유합니다.
- 프라이빗 클라우드 네트워크는 단일 기업만 독점적으로 사용하는 네트워크입니다. 온프레미스 또는 클라우드 서비스 공급업체의 데이터 센터에 호스팅되어 제어, 보안, 맞춤화를 강화할 수 있습니다.
- 하이브리드 클라우드 네트워크는 퍼블릭 네트워크와 프라이빗 네트워크를 결합해 기업이 온프레미스 인프라를 클라우드 리소스와 원활하게 연결하고 통합할 수 있도록 합니다.
- 멀티클라우드 네트워크에는 여러 클라우드 서비스 사업자가 참여하기 때문에 기업은 벤더사 종속을 방지하고 통합 네트워크 인프라를 유지하면서 동급 최고의 솔루션을 활용할 수 있습니다.
클라우드 네트워크의 장점
클라우드 네트워크는 기업과 IT 팀에 상당한 이점을 제공합니다.
- 더 높은 확장성: 클라우드 네트워크는 증가하는 대역폭 수요를 처리하고 애플리케이션과 서비스의 성장을 지원하기 위해 쉽게 확장 또는 축소할 수 있습니다.
- 비용 효율성 향상: 클라우드 네트워킹은 물리적 네트워크 인프라에 대한 자본 투자를 없애고 기업에 종량제 가격 모델을 제공합니다.
- 글로벌한 범위: 클라우드 공급업체는 글로벌 네트워크 연결을 제공해 기업이 여러 지리적 위치에서 원활하게 연결할 수 있도록 지원합니다.
- 탁월한 유연성: 기업은 맞춤형 네트워크 토폴로지 및 설정을 생성해 진화하는 비즈니스 요구사항에 빠르게 적응할 수 있습니다.
- 민첩성 향상: 클라우드 네트워크를 신속하게 프로비저닝하고 설정할 수 있으므로 애플리케이션과 서비스를 더 빠르게 배포할 수 있습니다.
- 연결 개선: 고속 연결과 안정적인 대역폭을 통해 보다 효율적인 데이터 전송을 보장합니다.
- 보안 강화: 클라우드 네트워크는 방화벽, 암호화, ID 및 접속 관리(IAM) 솔루션과 같은 최신 클라우드 보안 기능을 제공하여 데이터와 애플리케이션을 보호합니다.
- 지연 시간 단축: 기업은 라우팅을 최적화하고 로컬 데이터 센터에 연결함으로써 지연 시간이 짧은 연결을 달성할 수 있습니다.
- 간편한 관리: 클라우드 네트워킹 서비스는 중앙 집중식 관리 대시보드, 자동화 툴, API를 제공하여 네트워크 운영과 모니터링을 간소화합니다.
- 고가용성:: 클라우드 네트워크의 이중화 및 장애 복구 메커니즘은 높은 가용성을 보장하고 장애에 대한 복원력을 강화합니다.
클라우드 네트워크 성능을 최적화하는 방법
IT 팀은 클라우드 네트워크의 성능을 개선하기 위해 여러 기술과 모범 사례에 의존합니다.
- 부하 분산은 트래픽을 분산해 단일 리소스에 대한 과부하를 방지하고 다양한 부하에서 최적의 성능을 보장합니다.
- 대역폭 관리는 필수 애플리케이션에 적합한 대역폭을 보장하고 QoS 기능을 제공합니다.
- DNS 최적화는 효율적인 DNS 라우팅을 사용해 지연 시간을 줄입니다.
- 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)와 캐싱 기술은 최종 사용자와 가까운 곳에 데이터를 저장해 접속 속도를 높입니다.
- 네트워크 세그멘테이션 및 서브네팅은 네트워크 리소스를 격리하고 트래픽 흐름을 제어합니다.
- 팀은 지속적인 모니터링을 통해 성능 지표를 추적하고 알림을 설정해 성능 문제를 사전에 식별하고 문제 해결을 가속할 수 있습니다.
클라우드 네트워크 보안
사이버 보안에 대한 위협을 방어하기 위해 기업은 다양한 보안 제어 및 조치를 구축할 수 있습니다.
- 방화벽과 보안 그룹은 트래픽 흐름을 제어하고 보안 정책을 적용하는 데 도움이 됩니다.
- 암호화는 저장 및 전송 중인 민감한 데이터를 보호합니다.
- 접속 제어는 사용자 권한을 적용하고 권한이 부여된 엔티티에 대한 최소 권한 접속을 승인합니다.
- 정기적인 보안 감사 및 평가를 통해 잠재적인 네트워크 보안 취약점을 식별하고 해결합니다.
- VPN(Virtual Private Network)은 온프레미스 네트워크를 클라우드에 안전하게 연결합니다.
- 클라우드 인프라 세그멘테이션 및 마이크로세그멘테이션 기술은 보안 경계를 형성하고, 측면 이동을 방지하고, 잠재적인 보안 인시던트의 영향 범위를 제한합니다. 네트워크 ACL(접속 제어 목록)을 구성하면 인스턴스 및 서브넷 수준에서 인바운드 및 아웃바운드 트래픽이 제한됩니다.
- 네트워크 디바이스 및 소프트웨어에 대한 정기적인 업데이트 및 패치는 공격자가 악용할 수 있는 알려진 취약점을 방어합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
클라우드 네트워킹은 가상화된 네트워크 인프라와 서비스를 사용해 클라우드 기반 리소스가 연결되고 통신할 수 있도록 지원합니다. VPC(가상 프라이빗 클라우드), SDN(소프트웨어 정의 네트워킹), 가상 라우터를 활용하는 클라우드 네트워킹은 확장 가능하고 유연하며 안전한 연결을 제공합니다.
기업은 클라우드 네트워크를 사용해 리소스 집약적인 데이터 처리, 고성능 컴퓨팅, 모바일 인력이 사용하는 수천 개의 가상 데스크톱을 지원합니다. 클라우드 네트워크는 은행과 금융 기관의 대량 실시간 거래를 처리하고 헬스케어 기업이 여러 소스에서 환자 데이터를 추적해 환자를 진료할 수 있도록 지원합니다. 클라우드 네트워크는 또한 필요한 대역폭과 연결을 제공함으로써 머신 러닝 모델을 지원하며, 유통회사가 신속한 주문 배송과 대량의 고객 통신을 관리할 때 시스템을 통합할 수 있도록 지원합니다. 운송 기업은 클라우드 네트워크를 사용해 공급망 물류를 관리하고, 정부와 스마트 시티는 클라우드 네트워크를 사용해 수천 개의 사물 인터넷(IoT) 센서에서 데이터를 수집, 분석, 처리합니다.
고객이 Akamai를 선택하는 이유
