Che cos'è il cloud networking?

I modelli delle reti tradizionali utilizzano un'infrastruttura di rete fisica come router, switch e cavi per connettere dispositivi e reti. Queste tecnologie legacy richiedono ai team IT di configurare e gestire manualmente i dispositivi di rete e offrono scalabilità e flessibilità limitate.

Il cloud networking fornisce un'alternativa più flessibile e scalabile che consente anche l'allocazione on-demand delle risorse cloud. Le reti cloud si basano sulla tecnologia virtualizzata e possono essere gestite a livello centrale tramite strumenti SDN (Software-Defined Networking). Con la capacità di creare reti dinamiche, programmabili e scalabili, il cloud networking offre alle organizzazioni migliori funzionalità di agilità, automazione e gestione centralizzata della rete.