従来のネットワークモデルでは、ルーター、スイッチ、ケーブルなどの物理的なネットワークインフラを使用してデバイスとネットワークを接続します。このようなレガシーテクノロジーでは、IT チームがネットワークデバイスの設定と管理を手動で行う必要があり、スケーラビリティと柔軟性に限界があります。

クラウドネットワーキングは、より柔軟でスケーラブルな代替手段であり、クラウドリソースのオンデマンド割り当てを可能にします。クラウドネットワークは仮想化テクノロジーを活用しており、ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）ツールを使用して一元管理できます。動的でプログラム可能かつスケーラブルなネットワークを作成できるクラウドネットワーキングにより、組織はアジリティ、自動化、一元化されたネットワーク管理機能を強化できます。