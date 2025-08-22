O que é Cloud Networking?

Os modelos de rede tradicionais usam infraestrutura de rede física, como roteadores, switches e cabos, para conectar dispositivos e redes. Essas tecnologias legadas exigem que as equipes de TI configurem e gerenciem manualmente os dispositivos de rede, e oferecem escalabilidade e flexibilidade limitadas.

A rede em nuvem oferece uma alternativa mais flexível e escalonável que também permite a alocação sob demanda de recursos de nuvem. As redes em nuvem dependem de tecnologia virtualizada e podem ser gerenciadas centralmente usando ferramentas de SDN (rede definida por software). Com a capacidade de criar redes dinâmicas, programáveis e escaláveis, a rede em nuvem oferece às organizações maior agilidade, automação e recursos centralizados de gerenciamento de rede.