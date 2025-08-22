O que é Cloud Networking?

A rede em nuvem requer colaboração entre várias equipes, incluindo arquitetos de nuvem, DevOps, SecOps, NetOps e equipes de data center e infraestrutura de computação.
Uma rede em nuvem permite que os recursos de computação em um ambiente de nuvem se conectem e se comuniquem perfeitamente. Utilizando o poder da virtualização, da rede definida por software e dos serviços nativos de nuvem, uma rede em nuvem fornece a infraestrutura de rede, os serviços e os recursos de gerenciamento que permitem que as organizações aproveitem os aplicativos e serviços distribuídos baseados em nuvem. À medida que as organizações dependem mais dos recursos de nuvem, as redes de nuvem se tornaram essenciais para projetar, implantar e gerenciar infraestruturas de nuvem resilientes.
Como as redes em nuvem são criadas
Uma rede em nuvem é uma infraestrutura de rede virtual que usa componentes e serviços virtualizados para conectar recursos dentro e entre data centers. As principais tecnologias incluem:
- VPC (nuvem privada virtual): uma VPC permite que as equipes de TI criem redes isoladas em uma nuvem pública. Isso oferece mais controle sobre ambientes de rede virtual, incluindo intervalos de endereços IP, sub-redes e tabelas de rota.
- Sub-redes: as sub-redes são criadas segmentando a rede em partes menores para isolar e organizar melhor os componentes da rede.
- Direcionamento: os roteadores virtuais organizam o roteamento de dados entre sub-redes, VPCs e outros componentes de rede.
- Conectividade: as redes em nuvem usam conexões de alta velocidade e VPNs para vincular recursos de nuvem em ambientes de nuvem e à infraestrutura local.
- Balanceadores de carga: os balanceadores de carga distribuem o tráfego de rede entre vários servidores para maior confiabilidade e alta disponibilidade.
- Firewalls: os firewalls ajudam a proteger as redes em nuvem controlando e monitorando o tráfego de rede de entrada e saída com base em regras estabelecidas pelas equipes de segurança.
Como a rede em nuvem difere da rede tradicional
Os modelos de rede tradicionais usam infraestrutura de rede física, como roteadores, switches e cabos, para conectar dispositivos e redes. Essas tecnologias legadas exigem que as equipes de TI configurem e gerenciem manualmente os dispositivos de rede, e oferecem escalabilidade e flexibilidade limitadas.
A rede em nuvem oferece uma alternativa mais flexível e escalonável que também permite a alocação sob demanda de recursos de nuvem. As redes em nuvem dependem de tecnologia virtualizada e podem ser gerenciadas centralmente usando ferramentas de SDN (rede definida por software). Com a capacidade de criar redes dinâmicas, programáveis e escaláveis, a rede em nuvem oferece às organizações maior agilidade, automação e recursos centralizados de gerenciamento de rede.
Rede em nuvem vs. computação em nuvem
A computação em nuvem é a entrega de serviços de computação, como servidores, armazenamento e aplicações pela Internet. Isso inclui modelos de serviço altamente populares, como IaaS, PaaS e SaaS. Ao disponibilizar esses recursos sob demanda, a computação em nuvem permite que as organizações acessem os recursos de computação e as máquinas virtuais de que precisam sem a necessidade de implantar recursos físicos no local.
Em contraste, a rede em nuvem fornece infraestrutura de rede que permite conectividade e comunicação entre os recursos de computação em nuvem.
Tipos de redes em nuvem
As organizações podem se beneficiar de vários tipos de redes em nuvem.
- As redes em nuvem pública são redes multilocatários fornecidas por plataformas de nuvem, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud e Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Networking. As organizações que usam redes de nuvem pública compartilharão infraestrutura e serviços de rede com seus clientes.
- As redes em nuvem privada são redes usadas exclusivamente por uma única organização. Elas podem ser hospedadas no local ou no data center de um provedor de serviços de nuvem, oferecendo maior controle, segurança e personalização.
- As redes em nuvem híbrida combinam redes públicas e privadas, permitindo que as organizações se conectem e integrem perfeitamente a infraestrutura local aos recursos de nuvem.
- As redes multinuvem envolvem vários provedores de serviços de nuvem, permitindo que as organizações aproveitem as melhores soluções da categoria, evitando a dependência de fornecedores e mantendo uma infraestrutura de rede unificada.
Benefícios das redes em nuvem
As redes em nuvem oferecem vantagens significativas para organizações e equipes de TI.
- Maior escalabilidade: as redes em nuvem podem ser facilmente dimensionadas para lidar com as crescentes demandas de largura de banda e para dar suporte ao crescimento de aplicações e serviços.
- Melhor custo-benefício: a rede em nuvem elimina a necessidade de investimentos de capital em infraestrutura de rede física e fornece às organizações um modelo de preços de pagamento conforme o uso.
- Alcance global: os provedores de nuvem oferecem conectividade de rede global, permitindo que as organizações se conectem perfeitamente em vários locais geográficos.
- Flexibilidade imensa: ao criar topologias e configurações de rede personalizadas, as organizações podem se adaptar rapidamente para atender às crescentes necessidades de negócios.
- Mais agilidade: uma rede em nuvem pode ser provisionada e configurada rapidamente, permitindo uma implantação mais rápida de aplicações e serviços.
- Melhor conectividade: conexões de alta velocidade e largura de banda confiável garantem uma transferência de dados mais eficiente.
- Segurança reforçada: as redes em nuvem fornecem recursos avançados de segurança em nuvem, como firewalls, criptografia e soluções de IAM (gerenciamento de identidade e acesso) para proteger dados e aplicações.
- Latência reduzida: as organizações podem obter conectividade de baixa latência otimizando o roteamento e conectando-se a data centers locais.
- Gestão simplificada: os serviços de rede em nuvem oferecem painéis de gerenciamento centralizados, ferramentas de automação e APIs para simplificar as operações e o monitoramento de rede.
- Alta disponibilidade: os mecanismos de redundância e failover em redes de nuvem garantem alta disponibilidade e maior resiliência contra interrupções.
Como otimizar o desempenho da rede em nuvem
As equipes de TI dependem de várias técnicas e práticas recomendadas para melhorar o desempenho das redes em nuvem.
- O balanceamento de carga distribui o tráfego para evitar sobrecarga em um único recurso e garantir o desempenho ideal sob cargas variáveis.
- O gerenciamento de largura de banda garante largura de banda adequada para aplicações essenciais e fornece funcionalidade de QoS.
- A otimização de DNS usa roteamento DNS eficiente para reduzir a latência.
- Redes de entrega de conteúdo (CDNs) e a tecnologia de armazenamento em cache armazenam dados mais próximos dos usuários finais para acelerar o acesso.
- A segmentação de rede e a sub-rede isolam os recursos da rede e controlam o fluxo de tráfego.
- O monitoramento contínuo ajuda as equipes a rastrear métricas de desempenho e estabelecer alertas para identificar proativamente problemas de desempenho e acelerar a solução de problemas.
Proteção de uma rede em nuvem
Para mitigar ameaças à cibersegurança, as organizações podem implementar uma variedade de controles e medidas de segurança.
- Os firewalls e grupos de segurança ajudam a controlar o fluxo de tráfego e aplicar políticas de segurança.
- A criptografia protege os dados em repouso e em trânsito.
- Os controles de acesso aplicam permissões de usuário e autorizam o acesso com privilégios mínimos para entidades autorizadas.
- As auditorias e avaliações de segurança regulares identificam e abordam possíveis vulnerabilidades de segurança de rede.
- As VPNs (Virtual Private Networks, redes privadas virtuais) conectam redes locais com segurança a uma nuvem.
- As tecnologias de segmentação e microssegmentação da infraestrutura em nuvem criam limites de segurança, impedem o movimento lateral e limitam o raio de explosão de possíveis incidentes de segurança. A configuração de listas de controle de acesso à rede (ACLs) restringe o tráfego de entrada e saída nos níveis de instância e sub-rede.
- As atualizações e patches regulares em dispositivos de rede e software mitigam vulnerabilidades conhecidas que os invasores podem explorar.
Perguntas frequentes
A rede em nuvem usa infraestrutura e serviços de rede virtualizados para permitir que os recursos baseados em nuvem se conectem e se comuniquem. Usando VPCs (nuvens privadas virtuais), SDN (rede definida por software) e roteadores virtuais, a rede em nuvem oferece conectividade escalonável, flexível e segura.
As organizações usam redes em nuvem para dar suporte ao processamento de dados com uso intenso de recursos, à computação de alto desempenho e a milhares de desktops virtuais usados por forças de trabalho móveis. As redes em nuvem processam grandes volumes de transações em tempo real para bancos e instituições financeiras e permitem que as organizações de saúde prestem atendimento ao paciente rastreando dados de pacientes de várias fontes. As redes em nuvem também oferecem suporte a modelos de aprendizado de máquina, fornecendo a largura de banda e conectividade necessárias, e permitem que as empresas de varejo consolidem sistemas ao gerenciar a entrega rápida de pedidos e altos volumes de comunicações com os clientes. As empresas de transporte dependem de redes em nuvem para gerenciar a logística da cadeia de suprimentos, e governos e cidades inteligentes usam redes em nuvem para coletar, analisar e agir sobre dados de milhares de sensores de Internet das Coisas (IoT).
