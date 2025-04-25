Was ist Cloud Networking?

Cloudnetzwerke erfordern die Zusammenarbeit über mehrere Teams hinweg, darunter Cloudarchitekten, DevOps, SecOps, NetOps sowie Rechenzentrums- und Computing-Infrastrukturteams.
Ein Cloudnetzwerk ermöglicht es den Computing-Ressourcen in einer Cloudumgebung, nahtlos eine Verbindung herzustellen und zu kommunizieren. Ein Cloudnetzwerk nutzt die Vorteile von Virtualisierung, softwaredefiniertem Networking und cloudnativen Services und bietet die Netzwerkinfrastruktur, Services und Verwaltungsfunktionen, mit denen Unternehmen verteilte cloudbasierte Anwendungen und Services nutzen können. Da sich Unternehmen immer stärker auf Cloudressourcen verlassen, sind Cloudnetzwerke für die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung widerstandsfähiger Cloudinfrastrukturen unerlässlich geworden.
Wie Cloudnetzwerke aufgebaut sind
Ein Cloudnetzwerk ist eine virtuelle Netzwerkinfrastruktur, die virtualisierte Komponenten und Services verwendet, um Ressourcen innerhalb und zwischen Rechenzentren zu verbinden. Zu den wichtigsten Technologien zählen:
- Virtuelle Private Cloud (VPC): Mit einer VPC können IT-Teams isolierte Netzwerke innerhalb einer Public Cloud erstellen. Dies bietet mehr Kontrolle über virtuelle Netzwerkumgebungen, einschließlich IP-Adressbereiche, Subnetze und Routing-Tabellen.
- Subnetze: Subnetze werden erstellt, indem das Netzwerk in kleinere Teile segmentiert wird, um Netzwerkkomponenten besser zu isolieren und zu organisieren.
- Routing: Virtuelle Router organisieren das Routing von Daten zwischen Subnetzen, VPCs und anderen Netzwerkkomponenten.
- Konnektivität: Cloudnetzwerke nutzen Hochgeschwindigkeitsverbindungen und VPNs, um Cloudressourcen innerhalb von Cloudumgebungen und mit der lokalen Infrastruktur zu verbinden.
- Load Balancer: Load Balancer verteilen den Netzwerktraffic auf mehrere Server, um die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit zu erhöhen.
- Firewalls: Firewalls unterstützen den Schutz von Cloudnetzwerken, indem sie den ein- und ausgehenden Netzwerktraffic auf der Grundlage von Regeln kontrollieren und überwachen, die von Sicherheitsteams festgelegt wurden.
Wie sich Cloudnetzwerke von herkömmlichen Netzwerken unterscheiden
Herkömmliche Netzwerkmodelle verwenden physische Netzwerkinfrastrukturen wie Router, Switches und Kabel, um Geräte und Netzwerke zu verbinden. Diese älteren Technologien erfordern, dass IT-Teams Netzwerkgeräte manuell konfigurieren und verwalten, und sie bieten eingeschränkte Skalierbarkeit und Flexibilität.
Cloudnetzwerke bieten eine flexiblere und skalierbare Alternative, die auch die bedarfsorientierte Zuweisung von Cloudressourcen ermöglicht. Cloudnetzwerke basieren auf virtualisierter Technologie und können zentral mit SDN-Tools (Software Defined Networking) verwaltet werden. Dank der Fähigkeit, dynamische, programmierbare und skalierbare Netzwerke zu erstellen, bietet Cloud Networking Unternehmen mehr Agilität, Automatisierung und zentralisierte Netzwerkverwaltungsfunktionen.
Cloud Networking im Vergleich zu Cloud Computing
Cloud Computing ist die Bereitstellung von Computing-Services wie Servern, Speicher und Anwendungen über das Internet. Dazu gehören sehr beliebte Servicemodelle wie IaaS, PaaS und SaaS. Durch die On-Demand-Bereitstellung dieser Ressourcen ermöglicht Cloud Computing Unternehmen den Zugriff auf die Computing-Ressourcen und virtuellen Maschinen, die sie benötigen, ohne physische Ressourcen vor Ort bereitstellen zu müssen.
Im Gegensatz dazu bietet Cloud Networking eine Netzwerkinfrastruktur, die Konnektivität und Kommunikation zwischen Cloud-Computing-Ressourcen ermöglicht.
Arten von Cloudnetzwerken
Unternehmen können von verschiedenen Arten von Cloudnetzwerken profitieren.
- Public-Cloud-Netzwerke sind Multi-Tenant-Netzwerke, die von Cloudplattformen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud und Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Networking bereitgestellt werden. Unternehmen, die Public-Cloud-Netzwerke nutzen, teilen ihre Netzwerkinfrastruktur und -services mit ihren Kunden.
- Private-Cloud-Netzwerke sind Netzwerke, die ausschließlich von einem einzelnen Unternehmen genutzt werden. Sie können vor Ort oder im Rechenzentrum eines Cloudservice-Anbieters gehostet werden, um mehr Kontrolle, Sicherheit und Anpassung zu bieten.
- Hybrid-Cloud-Netzwerke kombinieren sowohl öffentliche als auch private Netzwerke, sodass Unternehmen ihre lokale Infrastruktur nahtlos mit Cloudressourcen verbinden und integrieren können.
- Multicloud-Netzwerke umfassen mehrere Cloudservice-Anbieter, sodass Unternehmen erstklassige Lösungen nutzen können, ohne dass Anbieter gebunden sind und eine einheitliche Netzwerkinfrastruktur aufrechterhalten wird.
Vorteile von Cloudnetzwerken
Cloudnetzwerke bieten Unternehmen und IT-Teams erhebliche Vorteile.
- Höhere Skalierbarkeit: Cloudnetzwerke können einfach nach oben oder unten skaliert werden, um steigende Bandbreitenanforderungen zu bewältigen und das Wachstum von Anwendungen und Services zu unterstützen.
- Verbesserte Kosteneffizienz: Cloud-Networking macht Kapitalinvestitionen in physische Netzwerkinfrastrukturen überflüssig und bietet Unternehmen ein nutzungsbasiertes Preismodell.
- Globale Reichweite: Cloudanbieter bieten globale Netzwerkkonnektivität, sodass Unternehmen nahtlos über mehrere geografische Standorte hinweg eine Verbindung zueinander haben können.
- Enorme Flexibilität: Durch die Erstellung nutzerdefinierter Netzwerktopologien und -konfigurationen können sich Unternehmen schnell an sich ändernde Geschäftsanforderungen anpassen.
- Höhere Agilität: Ein Cloudnetzwerk kann schnell bereitgestellt und konfiguriert werden, was eine schnellere Bereitstellung von Anwendungen und Services ermöglicht.
- Bessere Konnektivität: Hochgeschwindigkeitsverbindungen und eine zuverlässige Bandbreite sorgen für eine effizientere Datenübertragung.
- Mehr Sicherheit: Cloudnetzwerke bieten erweiterte Cloudsicherheitsfunktionen wie Firewalls, Verschlüsselung und IAM-Lösungen (Identity and Access Management) zum Schutz von Daten und Anwendungen.
- Geringere Latenz: Unternehmen können Konnektivität mit geringer Latenz erreichen, indem sie das Routing optimieren und eine Verbindung zu lokalen Rechenzentren herstellen.
- Vereinfachte Verwaltung: Cloud-Netzwerkservices bieten zentralisierte Verwaltungs-Dashboards, Automatisierungstools und APIs, um Netzwerkvorgänge und -überwachung zu optimieren.
- Hohe Verfügbarkeit: Redundanz- und Failover-Mechanismen in Cloudnetzwerken sorgen für hohe Verfügbarkeit und höhere Ausfallsicherheit bei Unterbrechungen.
So optimieren Sie die Performance des Cloudnetzwerks
IT-Teams verlassen sich auf mehrere Techniken und Best Practices, um die Performance von Cloudnetzwerken zu verbessern.
- Lastausgleich verteilt den Traffic, um eine Überlastung einer einzelnen Ressource zu verhindern und eine optimale Performance bei unterschiedlichen Lasten zu gewährleisten.
- Bandbreitenmanagement gewährleistet eine ausreichende Bandbreite für wichtige Anwendungen und bietet QoS-Funktionen.
- DNS-Optimierung nutzt effizientes DNS-Routing, um die Latenz zu reduzieren.
- Netzwerke zur Inhaltsbereitstellung (Content Delivery Networks, CDNs) und Caching-Technologie speichern Daten näher am Endnutzer, um den Zugriff zu beschleunigen.
- Netzwerksegmentierung und Subnetze isolieren Netzwerkressourcen und steuern den Traffic.
- Durch kontinuierliche Überwachung können Teams Performancekennzahlen verfolgen und Warnungen erstellen, um Performanceprobleme proaktiv zu erkennen und die Fehlerbehebung zu beschleunigen.
Sicherung eines Cloudnetzwerks
Um Bedrohungen für die Cybersicherheit abzuwehren, können Unternehmen eine Vielzahl von Sicherheitskontrollen und -maßnahmen implementieren.
- Firewalls und Sicherheitsgruppen helfen dabei, den Traffic zu kontrollieren und Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen.
- Verschlüsselung vertraulicher Daten sowohl beim Speichern als auch bei der Übertragung
- Zugriffskontrollen erzwingen Nutzerberechtigungen und autorisieren den Zugriff mit den geringstmöglichen Berechtigungen für autorisierte Entitäten.
- Regelmäßige Sicherheitsprüfungen und -bewertungen identifizieren und beheben potenzielle Schwachstellen im Netzwerk.
- Virtual Private Networks (VPNs) verbinden lokale Netzwerke sicher mit einer Cloud.
- Segmentierungs- und Mikrosegmentierungstechnologien für Cloudinfrastrukturen schaffen Sicherheitsgrenzen, verhindern laterale Netzwerkbewegungen und begrenzen Ausmaß und Reichweite potenzieller Sicherheitsvorfälle. Durch die Konfiguration von ACLs (Network Access Control Lists) wird der ein- und ausgehende Traffic auf Instanz- und Subnetzebene eingeschränkt.
- Regelmäßige Updates und Patches für Netzwerkgeräte und Software mindern bekannte Schwachstellen, die Angreifer ausnutzen können.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Cloudnetzwerke nutzen virtualisierte Netzwerkinfrastrukturen und -services, damit cloudbasierte Ressourcen eine Verbindung herstellen und kommunizieren können. Cloudnetzwerke nutzen Virtual Private Clouds (VPCs), softwaredefinierte Netzwerke (SDN) und virtuelle Router und bieten skalierbare, flexible und sichere Konnektivität.
Unternehmen nutzen Cloudnetzwerke, um ressourcenintensive Datenverarbeitung, High-Performance-Computing und Tausende von virtuellen Desktops zu unterstützen, die von mobilen Belegschaften verwendet werden. Cloudnetzwerke verarbeiten große Mengen an Echtzeittransaktionen für Banken und Finanzinstitute und ermöglichen es Gesundheitsorganisationen, Patienten zu versorgen, indem sie Patientendaten aus verschiedenen Quellen verfolgen. Cloudnetzwerke unterstützen auch Modelle für maschinelles Lernen, indem sie die erforderliche Bandbreite und Konnektivität bereitstellen. Außerdem ermöglichen sie es Einzelhandelsunternehmen, Systeme zu konsolidieren, wenn sie eine schnelle Auftragsbereitstellung und ein hohes Volumen an Kundenkommunikation verwalten. Transportunternehmen verlassen sich bei der Verwaltung der Lieferkettenlogistik auf Cloudnetzwerke, und Behörden und Smart Cities nutzen Cloudnetzwerke, um Daten von Tausenden von IoT-Sensoren (Internet of Things) zu erfassen, zu analysieren und darauf zu reagieren.
Warum entscheiden sich Kunden für Akamai?
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen.