Was ist Cloud Networking?

Herkömmliche Netzwerkmodelle verwenden physische Netzwerkinfrastrukturen wie Router, Switches und Kabel, um Geräte und Netzwerke zu verbinden. Diese älteren Technologien erfordern, dass IT-Teams Netzwerkgeräte manuell konfigurieren und verwalten, und sie bieten eingeschränkte Skalierbarkeit und Flexibilität.

Cloudnetzwerke bieten eine flexiblere und skalierbare Alternative, die auch die bedarfsorientierte Zuweisung von Cloudressourcen ermöglicht. Cloudnetzwerke basieren auf virtualisierter Technologie und können zentral mit SDN-Tools (Software Defined Networking) verwaltet werden. Dank der Fähigkeit, dynamische, programmierbare und skalierbare Netzwerke zu erstellen, bietet Cloud Networking Unternehmen mehr Agilität, Automatisierung und zentralisierte Netzwerkverwaltungsfunktionen.