¿Qué son las redes en la nube?

Los modelos de red tradicionales utilizan una infraestructura de red física, como enrutadores, conmutadores y cables, para conectar dispositivos y redes. Estas tecnologías heredadas requieren que los equipos de TI configuren y gestionen manualmente los dispositivos de red, y ofrecen una escalabilidad y flexibilidad limitadas.

La red en la nube proporciona una alternativa más flexible y escalable que también permite la asignación de recursos de nube en función de la demanda. Las redes en la nube se basan en tecnología virtualizada y se pueden gestionar de forma centralizada mediante herramientas de red definida por software (SDN). Gracias a la capacidad de crear redes dinámicas, programables y escalables, las redes en la nube proporcionan a las organizaciones una mayor agilidad, automatización y funciones de gestión centralizada de la red.