Qu'est-ce que le réseau cloud ?

La mise en réseau dans le cloud nécessite une collaboration entre plusieurs équipes, notamment les architectes cloud, DevOps, SecOps, NetOps, et les équipes d'infrastructure informatique et de centre de données.
Un réseau cloud permet aux ressources de calcul d'un environnement cloud de se connecter et de communiquer en toute transparence. S'appuyant sur la puissance de la virtualisation, de la mise en réseau définie par logiciel et de services cloud natifs, un réseau cloud fournit l'infrastructure réseau, les services et les capacités de gestion qui permettent aux entreprises de tirer parti des applications et services distribués basés sur le cloud. Alors que les entreprises s'appuient de plus en plus sur les ressources cloud, les réseaux cloud sont devenus essentiels pour concevoir, déployer et gérer des infrastructures cloud résilientes.
Comment les réseaux cloud sont-ils construits ?
Un réseau cloud est une infrastructure réseau virtuelle qui utilise des composants et des services virtualisés pour connecter les ressources au sein et entre les centres de données. Principales fonctionnalités :
- Cloud privé virtuel (VPC) : Un VPC permet aux équipes informatiques de créer des réseaux isolés au sein d'un cloud public. Cela permet de mieux contrôler les environnements de réseau virtuel, y compris les plages d'adresses IP, les sous-réseaux et les tables de routage.
- Sous-réseaux : Les sous-réseaux sont créés en segmentant le réseau en parties plus petites afin de mieux isoler et organiser les composants du réseau.
- Routage : Les routeurs virtuels organisent le routage des données entre les sous-réseaux, les VPC et d'autres composants réseau.
- Connectivité : Les réseaux cloud utilisent des connexions haut débit et des VPN pour relier les ressources cloud au sein des environnements cloud et à l'infrastructure sur site.
- Équilibreurs de charge : Les équilibreurs de charge distribuent le trafic réseau sur plusieurs serveurs pour une plus grande fiabilité et une haute disponibilité.
- Pare-feux : Les pare-feux permettent de sécuriser les réseaux cloud en contrôlant et en surveillant le trafic réseau entrant et sortant en fonction des règles établies par les équipes de sécurité.
En quoi le réseau cloud diffère-t-il du réseau traditionnel ?
Les modèles de mise en réseau traditionnels utilisent une infrastructure réseau physique telle que des routeurs, des commutateurs et des câbles pour connecter les terminaux et les réseaux. Ces technologies héritées obligent les équipes informatiques à configurer et gérer manuellement les terminaux réseau, et elles offrent une évolutivité et une flexibilité limitées.
La mise en réseau dans le cloud offre une alternative plus flexible et évolutive qui permet également l'allocation à la demande des ressources du cloud. Les réseaux cloud reposent sur une technologie virtualisée et peuvent être gérés de manière centralisée à l'aide d'outils SDN (Software-Defined Networking). Grâce à la possibilité de créer des réseaux dynamiques, programmables et évolutifs, les réseaux cloud offrent aux entreprises une plus grande agilité, une automatisation accrue et des capacités de gestion de réseau centralisées.
Réseau cloud et cloud computing
Le cloud computing est la fourniture de services informatiques tels que les serveurs, le stockage et les applications sur Internet. Cela inclut des modèles de service très populaires tels que IaaS, PaaS et SaaS. En rendant ces ressources disponibles à la demande, le cloud computing permet aux entreprises d'accéder aux ressources informatiques et aux machines virtuelles dont elles ont besoin sans avoir à déployer des ressources physiques sur site.
En revanche, le réseau cloud fournit une infrastructure réseau qui permet la connectivité et la communication entre les ressources de cloud computing.
Types de réseaux cloud
Les entreprises peuvent bénéficier de plusieurs types de réseaux cloud.
- Les réseaux de cloud public sont des réseaux multilocataires fournis par des plateformes cloud telles qu'Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud et Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Networking. Les entreprises qui utilisent des réseaux de cloud public partageront l'infrastructure réseau et les services avec leurs clients.
- Les réseaux de cloud privé sont des réseaux exclusivement utilisés par une seule organisation. Ils peuvent être hébergés sur site ou dans le centre de données d'un fournisseur de services cloud, offrant ainsi un contrôle, une sécurité et une personnalisation accrus.
- Les réseaux de cloud hybride combinent des réseaux publics et privés, ce qui permet aux entreprises de se connecter et d'intégrer en toute transparence une infrastructure sur site avec des ressources cloud.
- Les réseaux multicloud impliquent plusieurs fournisseurs de services cloud, ce qui permet aux entreprises de tirer parti des meilleures solutions tout en évitant la dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur et en maintenant une infrastructure réseau unifiée.
Avantages de l'utilisation de réseaux cloud
Les réseaux cloud offrent de nombreux avantages aux entreprises et aux équipes informatiques.
- Une évolutivité accrue : Les réseaux cloud peuvent facilement évoluer vers le haut ou vers le bas pour gérer les demandes croissantes en bande passante et pour prendre en charge la croissance des applications et des services.
- Une rentabilité améliorée : La mise en réseau dans le cloud élimine les investissements financiers dans l'infrastructure réseau physique et fournit aux entreprises un modèle de tarification à l'utilisation.
- Une portée mondiale : Les fournisseurs de services cloud offrent une connectivité réseau mondiale, permettant aux entreprises de se connecter en toute transparence sur plusieurs sites géographiques.
- Une grande flexibilité : En créant des topologies et des configurations réseau personnalisées, les entreprises peuvent s'adapter rapidement pour répondre à l'évolution des besoins métiers.
- Une plus grande flexibilité : Un réseau cloud peut être provisionné et configuré rapidement, ce qui permet un déploiement plus rapide des applications et des services.
- Une meilleure connectivité : Les connexions haut débit et une bande passante fiable garantissent un transfert de données plus efficace.
- Une sécurité renforcée : Les réseaux cloud offrent des fonctions de sécurité avancées dans le cloud telles que des pare-feux, le chiffrement et des solutions de gestion des identités et des accès (IAM) pour protéger les données et les applications.
- Une latence réduite : Les entreprises peuvent bénéficier d'une connectivité à faible latence en optimisant le routage et la connexion aux centres de données locaux.
- Simplification de la gestion : Les services de mise en réseau dans le cloud offrent des tableaux de bord de gestion centralisés, des outils d'automatisation et des API pour rationaliser les opérations et la surveillance du réseau.
- Une haute disponibilité : Les mécanismes de redondance et de basculement sur incident dans les réseaux cloud garantissent une haute disponibilité et une meilleure résilience contre les interruptions.
Comment optimiser les performances du réseau cloud ?
Les équipes informatiques s'appuient sur diverses techniques et meilleures pratiques pour optimiser les performances des réseaux cloud.
- L'équilibrage de charge distribue le trafic pour éviter la surcharge sur une seule ressource et garantir des performances optimales sous différentes charges.
- La gestion de la bande passante garantit une bande passante adéquate pour les applications essentielles et fournit une fonctionnalité QoS.
- L'optimisation DNS utilise un routage DNS efficace pour réduire la latence.
- Les réseaux de diffusion de contenu (CDN) et la technologie de mise en cache stockent les données plus près des utilisateurs finaux pour accélérer l'accès.
- La segmentation et la mise en sous-réseau du réseau isolent les ressources réseau et contrôlent le flux de trafic.
- La surveillance continue aide les équipes à suivre les indicateurs de performances et à établir des alertes pour identifier de manière proactive les problèmes de performances et accélérer le dépannage.
Sécurisation d'un réseau cloud
Pour atténuer les menaces à la cybersécurité, les entreprises peuvent mettre en œuvre une variété de contrôles et de mesures de sécurité.
- Les pare-feux et les groupes de sécurité permettent de contrôler le flux de trafic et d'appliquer les stratégies de sécurité.
- Le chiffrement protège les données au repos et en transit.
- Les contrôles d'accès appliquent les autorisations des utilisateurs et autorisent l'accès avec le moins de privilèges pour les entités autorisées.
- Des audits et évaluations de sécurité réguliers identifient et traitent les vulnérabilités potentielles de sécurité réseau.
- Les réseaux privés virtuels (VPN) connectent en toute sécurité les réseaux sur site à un cloud.
- La segmentation de l'infrastructure cloud et les technologies de microsegmentation créent des limites de sécurité, empêchent les mouvements latéraux et limitent le rayon d'attaque des incidents de sécurité potentiels. La configuration des listes de contrôle d'accès réseau (ACL) limite le trafic entrant et sortant au niveau de l'instance et du sous-réseau.
- Des mises à jour et des correctifs réguliers sur les terminaux et les logiciels du réseau atténuent les vulnérabilités connues que les pirates peuvent exploiter.
Foire aux questions (FAQ)
La mise en réseau dans le cloud utilise une infrastructure et des services réseau virtualisés pour permettre aux ressources basées sur le cloud de se connecter et de communiquer. S'appuyant sur des clouds privés virtuels (VPC), des réseaux définis par logiciel (SDN) et des routeurs virtuels, la mise en réseau dans le cloud offre une connectivité évolutive, flexible et sécurisée.
Les entreprises utilisent les réseaux cloud pour prendre en charge le traitement intensif des données, le calcul hautes performances et des milliers de bureaux virtuels utilisés par les employés mobiles. Les réseaux cloud traitent de grands volumes de transactions en temps réel pour les banques et les institutions financières, et permettent aux établissements de santé de fournir des soins aux patients en suivant les données des patients à partir de plusieurs sources. Les réseaux cloud prennent également en charge les modèles d'apprentissage automatique en fournissant la bande passante et la connectivité nécessaires. Ils permettent aux entreprises de commerce de détail de consolider les systèmes lorsqu'elles gèrent la livraison rapide des commandes et les volumes importants de communications client. Les sociétés de transport s'appuient sur les réseaux cloud pour gérer la logistique de la chaîne logistique, et les gouvernements et les villes intelligentes utilisent les réseaux cloud pour collecter, analyser et agir sur les données de milliers de capteurs IoT (Internet des objets).
