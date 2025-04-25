Qu'est-ce que le réseau cloud ?

Les modèles de mise en réseau traditionnels utilisent une infrastructure réseau physique telle que des routeurs, des commutateurs et des câbles pour connecter les terminaux et les réseaux. Ces technologies héritées obligent les équipes informatiques à configurer et gérer manuellement les terminaux réseau, et elles offrent une évolutivité et une flexibilité limitées.

La mise en réseau dans le cloud offre une alternative plus flexible et évolutive qui permet également l'allocation à la demande des ressources du cloud. Les réseaux cloud reposent sur une technologie virtualisée et peuvent être gérés de manière centralisée à l'aide d'outils SDN (Software-Defined Networking). Grâce à la possibilité de créer des réseaux dynamiques, programmables et évolutifs, les réseaux cloud offrent aux entreprises une plus grande agilité, une automatisation accrue et des capacités de gestion de réseau centralisées.