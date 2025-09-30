Même le trafic de bots bienveillants peut être considéré comme un trafic non critique. Cependant, à mesure que le contenu devient dynamique, les CDN tels qu'Akamai ne parviennent plus à le mettre en cache, ce qui se traduit par un site plus lent, source de frustration pour les utilisateurs. La gestion des bots permet aux entreprises de ralentir les bots en période de trafic important des utilisateurs, ainsi que de fournir du contenu mis en cache aux bots au lieu du contenu du site actif.
Une protection contre les bots qui améliore l'expérience utilisateur
Akamai Bot Manager détecte efficacement le trafic de bots et atténue les bots malveillants en bordure de l'Internet, tout en gérant efficacement les bots utiles, le tout sans affecter l'expérience utilisateur. Il protège vos applications et vos ressources, quels que soient le mode et le lieu d'interaction avec vos clients. Akamai Bot Manager vous permet d'exécuter des opérations automatisées de manière plus sûre et plus efficace, ce qui renforce la confiance des clients dans l'ensemble de votre écosystème. Bot Manager fournit également aux clients des outils de visualisation et de création de rapports, afin qu'ils puissent constater l'impact des différents types de bots sur leur activité et leur infrastructure.
Protégez votre atout le plus fragile : la confiance des clients
Comment fonctionne Bot Manager ?
Fonctionnalités
- Détection des bots avancée à l'aide de modèles d'IA pour l'analyse du comportement des utilisateurs, l'empreinte du navigateur, etc.
- Informations à partir de données précises, basées sur des milliards de requêtes et de connexions de bots chaque jour
- Des défenses furtives qui vont au-delà des actions de blocage et d'autorisation que détectent les bots
- Des rapports sur les tendances générales en temps réel, des informations sur le secteur et une analyse détaillée de votre trafic de bots
- Des mises à jour continues de notre répertoire de bots connu
- Une protection de l'ensemble de votre surface d'attaque à l'aide des mêmes méthodes de détection des bots avancées que celles de vos applications pour mobile
Découvrez la gamme d'actions avancées proposée par Bot Manager pour aider à atténuer les défis commerciaux liés aux bots malveillants.
Expérience utilisateur/performances des sites
Expérience utilisateur/performances des sites
Accaparement de stocks
Accaparement de stocks/exportateurs parallèles
Les entreprises qui créent des produits à tirage limité pour augmenter la demande et l'engouement autour de la marque se tournent souvent vers des spécialistes du marketing parallèle, qui réservent ces produits dans des paniers dès qu'ils sont disponibles. Les exportateurs parallèles tentent de revendre leurs achats plus cher sur d'autres marchés comme eBay. C'est un problème que rencontrent les fabricants de baskets, les marques de luxe et les fabricants d'électronique grand public. Cependant, c'est également un problème pour les compagnies aériennes ou les compagnies de billetterie comme Outbox, où les bots réservent les sièges puis libèrent les sièges de moindre qualité.
Analyse marketing
Analyse marketing
Les entreprises de commerce électronique analysent généralement le comportement des utilisateurs visitant leur site pour déterminer les préférences des utilisateurs et s'y adapter, afin de maximiser les ventes en ligne. Le trafic provenant de bots automatisés peut fausser les données analysées et entraîner une analyse inexacte, une mauvaise compréhension des utilisateurs et une baisse des ventes.
Gestion des bots bienveillants
Gestion des bots bienveillants
Bien que de nombreux bots puissent être considérés comme « bienveillants » et mener des activités souhaitables, un bot « bienveillant » peut toujours agir de manière trop agressive ou ne pas être désiré à une certaine heure de la journée ou un certain jour du mois. Par exemple, Baidu est un exemple classique de bot d'indexation de moteur de recherche agressif qui ne respecte pas le fichier robot.txt des clients lui indiquant à quelle vitesse il peut parcourir le site, imposant une charge élevée sur l'infrastructure d'origine et réduisant les performances pour les utilisateurs. Certains clients bloquent Baidu pour réduire son impact sur leurs performances.
Visibilité des bots
Visibilité des bots
Les clients n'ont pas d'idée claire de la quantité de trafic de bots affectant leur site ou de la catégorie de ces bots (« bienveillants »/« malveillants »). Aujourd'hui, les clients réagissent généralement lorsqu'ils ont été informés d'un problème de performances ou de disponibilité, puis se contentent de traiter les contrevenants les plus graves. Ils ne disposent pas des outils de détection, d'analyse ou de contrôle nécessaires pour adopter une position plus proactive.
Foire aux questions (FAQ)
Bot Manager dispose d'une visibilité sur plus de 40 milliards de bots chaque jour. Il génère un score de 0 (humain) à 100 (bot), en examinant toutes les anomalies, en commençant par la toute première demande. Au fur et à mesure que le nombre de demandes provenant d'un même robot augmente, le score peut également augmenter. Cette fonctionnalité vous permet de définir une stratégie de réponse pour différentes actions à appliquer, en fonction du Bot Score. Cette stratégie se décline en trois segments de réponse : Réponse prudente (qui doit être surveillée), réponse stricte (qui doit être contestée) et réponse agressive (qui doit être atténuée). Vous pouvez ajuster la note à laquelle s'applique chacune de ces stratégies de réponse et adapter l'action appliquée. Akamai évalue chaque bot par rapport à chaque détection, ce qui vous permet de mieux comprendre pourquoi il a été classé comme tel, afin que vous puissiez adapter vos protections de manière stratégique.
Un bot est simplement une application logicielle automatisée qui peut être employée par son opérateur pour une multitude de tâches. Par conséquent, Bot Manager peut détecter n'importe quel bot en se basant sur des signes d'automatisation. Bot Manager aide les clients à gérer des cas d'utilisation spécifiques liés aux bots, tels que l'agrégation de données, la monopolisation de stocks, et plus encore.
Alors que de nombreuses attaques d'applications Web et DDoS sont perpétrées par des bots automatisés, les solutions de gestion des bots et de pare-feu d'application Web sont encore des solutions différentes qui répondent à une variété de défis avec un ensemble différent de fonctionnalités. Bot Manager propose diverses actions avancées pour aider à atténuer les défis commerciaux liés aux bots malveillants.
Les points de données collectés sont examinés régulièrement en concertation avec l'équipe juridique d'Akamai afin de garantir leur conformité aux différentes lois sur la confidentialité dans le monde, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe et le California Consumer Privacy Act (CCPA) aux États-Unis. Pour plus de détails sur la déclaration générale d'Akamai sur la confidentialité, consultez le Centre de confiance pour la protection de la vie privée du site Web de l'entreprise.
Les fonctionnalités de Bot Manager sont entièrement disponibles via des API, de sorte qu'elles peuvent être intégrées à votre cycle de vie DevSecOps.
Bot Manager comprend une bibliothèque de bots connus. Vous pouvez également créer votre propre catégorie pour tous les bots que vous ou vos partenaires créez. Vous pouvez ainsi assurer le passage des bots utiles sans abaisser vos défenses contre les bots malveillants.
Bot Manager intègre les informations générées à partir du Bot Score dans les outils SIEM pour les clients qui souhaitent une visibilité plus intégrée sur la sécurité. Vous pouvez enrichir la valeur de vos outils existants grâce aux informations fournies par Bot Manager.
Démo live avec attaque simulée : Bot Manager
Nous vous guiderons pendant la simulation d'une attaque par « credential stuffing », afin que vous puissiez voir comment Bot Manager :
- utilise l'IA pour repérer les comportements suspects et détecter une attaque en cours ;
- vous donne l'évaluation la plus précise et la plus adaptée de votre trafic de bots ;
- détecte les attaques de type « low-and-slow », même lorsque tout semble aller bien ;
- fournit de nombreuses réponses nuancées pour vous permettre de bloquer les bots, sans pour autant avertir vos attaquants.
