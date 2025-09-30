Bot Manager dispose d'une visibilité sur plus de 40 milliards de bots chaque jour. Il génère un score de 0 (humain) à 100 (bot), en examinant toutes les anomalies, en commençant par la toute première demande. Au fur et à mesure que le nombre de demandes provenant d'un même robot augmente, le score peut également augmenter. Cette fonctionnalité vous permet de définir une stratégie de réponse pour différentes actions à appliquer, en fonction du Bot Score. Cette stratégie se décline en trois segments de réponse : Réponse prudente (qui doit être surveillée), réponse stricte (qui doit être contestée) et réponse agressive (qui doit être atténuée). Vous pouvez ajuster la note à laquelle s'applique chacune de ces stratégies de réponse et adapter l'action appliquée. Akamai évalue chaque bot par rapport à chaque détection, ce qui vous permet de mieux comprendre pourquoi il a été classé comme tel, afin que vous puissiez adapter vos protections de manière stratégique.