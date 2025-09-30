Mesmo um bom tráfego de bots pode ser considerado um tráfego não crítico. No entanto, à medida que mais conteúdo se torna dinâmico, ele se torna não armazenável em cache a partir de CDNs como a Akamai e resulta em um website mais lento, o que frustra os usuários. O gerenciamento de bots permite que as organizações diminuam a velocidade dos bots durante momentos de tráfego intenso de usuários, bem como ofereçam conteúdo armazenado em cache para bots em vez de conteúdo do website ao vivo.
Proteção contra bots que proporciona uma experiência aprimorada aos usuários
O Akamai Bot Manager detecta o tráfego de bots e mitiga os bots mal-intencionados na edge efetivamente, ao mesmo tempo em que gerencia com eficácia os bots bons — sem afetar a experiência dos usuários. Ele protege seus apps e ativos, independentemente de como ou onde os clientes optam por interagir com você. O Akamai Bot Manager permite que você execute operações automatizadas com mais segurança e eficácia, aumentando a confiança do cliente em todo o seu ecossistema. O Bot Manager também fornece aos clientes ferramentas de visualização e geração de relatórios, para que eles possam ver o impacto que vários tipos de bots têm sobre seus negócios e infraestrutura.
Proteja seu bem mais frágil: a confiança do cliente
Como o Bot Manager funciona
Recursos
- Detecção avançada de bots usando modelos de IA para a análise comportamental dos usuários, a identificação de navegadores e mais
- Inteligência a partir dos dados mais limpos com base em bilhões de solicitações de bots e logins diariamente
- Defesas furtivas que vão além das ações de bloqueio e permissão que alertam bots
- Geração de relatórios abrangentes e em tempo real sobre tendências, insights do setor e análises detalhadas do tráfego de bots
- Atualizações contínuas do nosso diretório de bots conhecidos
- Proteção para toda a sua superfície de ataque usando as mesmas detecções avançadas de bots para seus apps móveis
História do cliente
Saiba como o Bot Manager oferece uma variedade de ações avançadas para ajudar a mitigar os desafios comerciais de bots maliciosos.
Experiência do usuário/desempenho do website
Acúmulo de inventário
Acúmulo de estoque/mercadores paralelos
As empresas que criam produtos limitados para aumentar a demanda e o hype em torno da marca geralmente chegam a mercadores paralelos, que reservam esses produtos em carrinhos de compras assim que ficam disponíveis. Os mercadores paralelos tentam vender o que eles compram por um preço mais alto em outros mercados, como o eBay. Esse é um problema encontrado por empresas de tênis, marcas de luxo e fabricantes de eletrônicos de consumo. No entanto, também é um problema para companhias aéreas ou empresas de ingressos, como a Outbox, onde os bots seguram lugares e, em seguida, liberam os de má qualidade.
Análise de marketing
As organizações de comércio eletrônico geralmente analisam o comportamento dos usuários que visitam seu website para determinar e adaptar-se às preferências do usuário e maximizar as vendas online. O tráfego de bots automatizados pode distorcer os dados que estão sendo analisados e levar a análises imprecisas, conhecimento indevido dos usuários e vendas mais baixas.
Gerenciamento de bots benéficos
Embora muitos bots possam ser considerados "bons" e realizar atividades desejáveis, eles ainda podem agir de forma excessivamente agressiva ou indesejada em uma determinada hora do dia ou mês. O Baidu é um exemplo clássico de crawler agressivo de mecanismos de busca que não respeita o arquivo robot.txt dos clientes com instruções sobre a rapidez de rastreamento dos websites. Isso impõe uma alta carga à origem e reduz o desempenho dos usuários. Alguns clientes bloqueiam o Baidu para reduzir o impacto no desempenho.
Visibilidade de bots
Os clientes não têm uma ideia clara da quantidade de tráfego de bots que atingem seu website ou a categoria deles ("bom"/"ruim"). Atualmente, os clientes em geral se comportam de forma reativa quando são alertados sobre um problema de desempenho ou disponibilidade e lidam apenas com os principais infratores. Eles não têm as ferramentas certas de detecção, análise ou controle necessárias para assumir uma posição mais proativa.
Perguntas frequentes (FAQ)
O Bot Manager tem visibilidade de mais de 40 bilhões de bots por dia. Ele gera uma pontuação de 0 (humano) a 100 (bot), observando todas as anomalias, começando com a primeira solicitação. À medida que o número de solicitações do mesmo bot aumenta, a pontuação também pode aumentar. Esse recurso permite definir uma estratégia de resposta para diferentes ações a serem aplicadas, com base no Bot Score. A estratégia é definida em três segmentos de resposta: Resposta cautelosa (que deve ser observada), resposta estrita (que deve ser desafiada) e resposta agressiva (que deve ser mitigada). Você pode ajustar a pontuação à qual cada uma dessas estratégias de resposta se aplica e também pode ajustar a ação que é realizada. A Akamai avalia cada bot em relação a cada detecção, oferecendo mais informações sobre por que ele foi classificado como um bot, para que você possa adaptar suas proteções de forma estratégica.
Um bot é simplesmente uma aplicação de software automatizada e pode ser usado por seu operador para uma variedade de tarefas. Como resultado, o Bot Manager pode detectar qualquer bot com base em sinais de automação. O Bot Manager ajuda os clientes a gerenciar casos de uso específicos relacionados a bots, como agregação de dados, captura de inventário e mais.
Embora muitos ataques de DDoS e a aplicações web sejam perpetrados por bots automatizados, as soluções de gerenciamento de bots e firewalls de aplicações web ainda são soluções diferentes que lidam com uma variedade de desafios através de um conjunto diferente de recursos. O Bot Manager oferece uma variedade de ações avançadas para ajudar a mitigar os desafios comerciais de bots maliciosos.
Os pontos de dados coletados são avaliados com a equipe jurídica da Akamai regularmente para garantir a conformidade com várias leis de privacidade em todo o mundo, como a General Data Protection Regulation (GDPR) na Europa e o California Consumer Privacy Act (CCPA) nos EUA. Mais detalhes sobre a declaração geral de privacidade da Akamai podem ser encontrados no Privacy Trust Center do website corporativo.
As funcionalidades encontradas no Bot Manager estão totalmente disponíveis por meio de APIs, para que possam ser integradas ao ciclo de vida de DevSecOps.
O Bot Manager inclui uma biblioteca de bots conhecidos, e você também pode criar sua própria categoria para quaisquer bots que você ou seus parceiros criem. Isso garante que os bots úteis tenham acesso sem diminuir suas defesas contra bots invasores.
O Bot Manager integra os insights gerados pelo Bot Score às ferramentas de SIEM para clientes que desejam uma visibilidade mais integrada da segurança. Você pode enriquecer o valor de suas ferramentas existentes com os insights do Bot Manager.
Recursos
Demonstração ao vivo com simulação de ataque: Bot Manager
Conduziremos uma simulação de ataque de preenchimento de credencias para que você veja o Bot Manager em ação:
- Utiliza a IA para detectar comportamentos suspeitos e identificar um ataque em andamento
- Apresenta a avaliação mais precisa e com autoajuste do seu tráfego de bots
- Detecta ataques lentos e com baixo volume, mesmo quando parece que não há nada de errado
- Oferece muitas respostas sutis para que você possa interromper os bots sem alertar os invasores
