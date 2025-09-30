O Bot Manager tem visibilidade de mais de 40 bilhões de bots por dia. Ele gera uma pontuação de 0 (humano) a 100 (bot), observando todas as anomalias, começando com a primeira solicitação. À medida que o número de solicitações do mesmo bot aumenta, a pontuação também pode aumentar. Esse recurso permite definir uma estratégia de resposta para diferentes ações a serem aplicadas, com base no Bot Score. A estratégia é definida em três segmentos de resposta: Resposta cautelosa (que deve ser observada), resposta estrita (que deve ser desafiada) e resposta agressiva (que deve ser mitigada). Você pode ajustar a pontuação à qual cada uma dessas estratégias de resposta se aplica e também pode ajustar a ação que é realizada. A Akamai avalia cada bot em relação a cada detecção, oferecendo mais informações sobre por que ele foi classificado como um bot, para que você possa adaptar suas proteções de forma estratégica.