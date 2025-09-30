Anche il traffico di bot legittimo può essere considerato traffico non critico. Tuttavia, il volume sempre maggiore di contenuti dinamici diventa non memorizzabile nella cache da CDN come Akamai, causando siti più lenti che provocano frustrazione agli utenti. La gestione dei bot consente alle organizzazioni di rallentare i bot durante i periodi di traffico utente elevato, oltre a fornire ai bot contenuto memorizzato nella cache anziché contenuto del sito live.
Protezione dai bot per migliorare le user experience
Akamai Bot Manager rileva in modo efficace il traffico dei bot e mitiga i bot dannosi sull'edge, gestendo in modo efficace i bot legittimi, il tutto senza influire sull'user experience. Protegge le app e le risorse, indipendentemente da come o dove i clienti scelgono di interagire con voi. Akamai Bot Manager consente di eseguire operazioni automatizzate in modo più sicuro ed efficace, aumentando la fiducia dei clienti nell'intero ecosistema. Bot Manager fornisce inoltre agli utenti strumenti di visualizzazione e di generazione dei rapporti, permette ai clienti di vedere l'impatto dei vari bot sulla loro azienda e sulla loro infrastruttura.
Proteggete il bene più a rischio: la fiducia dei clienti
Come funziona Bot Manager
Funzioni
- Rilevamento avanzato dei bot tramite modelli di intelligenza artificiale per l'analisi comportamentale degli utenti, il browser fingerprinting e altro ancora
- Informazioni approfondite da dati puliti in base a miliardi di richieste di bot e accessi giornalieri
- Difese silenziose che vanno oltre le azioni di blocco e autorizzazione che segnalano i bot
- Rapporti generali sulle tendenze in tempo reale, approfondimenti del settore e analisi dettagliate del traffico dei (il vostro bot
- Aggiornamenti continui alla nostra directory dei bot noti
- Protezione per l'intera superficie di attacco utilizzando le stesse funzioni di rilevamento avanzato dei bot per le app mobili
Storia di un cliente
Scoprite in che modo Bot Manager fornisce una gamma di azioni avanzate per aiutare a mitigare le sfide aziendali dovute ai bot dannosi.
UX/performance del sito
Furto di inventari
Le aziende che creano prodotti a tiratura limitata per aumentare la domanda e l'entusiasmo nei confronti del brand spesso si imbattono in rivenditori del mercato grigio, che prenotano questi prodotti nei carrelli della spesa non appena sono disponibili. I rivenditori del mercato grigio cercano di vendere gli articoli acquistati su altri mercati, come eBay. Questo problema è stato riscontrato da aziende di sneaker, brand di lusso e produttori di elettronica di consumo, ma anche da compagnie aeree o società per la vendita di biglietti come Outbox, in cui i bot prenotano dei posti per poi rilasciare quelli di scarsa qualità.
Analisi del marketing
Le società di e-commerce, in genere, analizzano il comportamento degli utenti che visitano il loro sito per stabilire le loro preferenze e adattarsi di conseguenza al fine di massimizzare le vendite online. Il traffico proveniente dai bot automatizzati può alterare i dati analizzati e causare analisi imprecise, scarsa comprensione degli utenti e riduzione delle vendite.
Corretta gestione dei bot
Anche se molti bot possono essere considerati "legittimi" e svolgono attività desiderabili, un bot "legittimo" può comunque agire in modo eccessivamente aggressivo o non essere desiderato in una determinata ora del giorno o del mese. Ad esempio, Baidu è un classico esempio di crawler aggressivo di un motore di ricerca che non rispetta il file robot.txt dei clienti istruendolo sulla velocità con cui può eseguire la scansione del sito, imponendo un carico elevato sull'origine e riducendo le performance per gli utenti. Alcuni clienti bloccano Baidu per ridurre l'impatto sulle performance.
Visibilità dei bot
I clienti non hanno un'idea chiara della quantità di traffico bot che colpisce il proprio sito o della categoria di questi bot ("legittimi"/"dannosi"). Oggi, i clienti in genere si comportano in modo reattivo quando vengono avvisati di un problema di performance o disponibilità e quindi si limitano a gestire i principali autori di attacchi. Non sono dotati degli adeguati strumenti di rilevamento, analisi o controllo necessari per adottare un modello più proattivo.
Domande frequenti (FAQ)
Bot Manager ha visibilità su oltre 40 miliardi di bot al giorno. Genera un punteggio da 0 (utente umano) a 100 (bot), osservando tutte le anomalie, a partire dalla prima richiesta. Con l'aumento del numero di richieste dallo stesso bot, può aumentare anche il punteggio. Questa funzionalità consente di definire una strategia di risposta per diverse azioni da applicare, in base al Bot Score. La strategia viene definita in tre segmenti di risposta: Risposta cauta (che dovrebbe essere osservata), Risposta rigorosa (che dovrebbe essere verificata) e Risposta aggressiva (che dovrebbe essere mitigata). È possibile regolare il punteggio a cui si applica ciascuna di queste strategie di risposta e anche regolare l'azione da applicare. Akamai valuta ciascun bot rispetto a ogni rilevamento, fornendo maggiori informazioni sul motivo per cui è stato classificato come bot, per consentirvi di adattare strategicamente le protezioni.
Un bot è semplicemente un'applicazione software automatizzata e può essere impiegato dal proprio operatore per una varietà di attività. Di conseguenza, Bot Manager è in grado di rilevare qualsiasi bot in base a segni di automazione. Bot Manager aiuta i clienti a gestire casi d'uso specifici relativi ai bot, come l'aggregazione dei dati, il grabbing degli inventari e altro ancora.
Anche se molti attacchi DDoS e alle app web vengono sferrati da bot automatizzati, le soluzioni WAF (Web Application Firewall) e gli strumenti per la gestione dei bot sono diversi perché risolvono i problemi riscontrati con diverse funzionalità. Bot Manager fornisce una gamma di azioni avanzate per aiutare a mitigare le sfide aziendali dovute ai bot dannosi.
I punti dati raccolti vengono esaminati regolarmente con il team legale di Akamai per garantire la conformità a varie leggi sulla privacy in tutto il mondo, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in Europa e il California Consumer Privacy Act (CCPA) negli Stati Uniti. Ulteriori dettagli sull'informativa generale di Akamai sulla privacy sono disponibili nel Privacy Trust Center del sito web aziendale.
Le funzionalità presenti in Bot Manager sono completamente disponibili tramite API, quindi possono essere integrate nel vostro ciclo di vita DevSecOps.
Bot Manager include una libreria di bot noti e potete anche creare la vostra categoria per qualsiasi bot creato da voi o dai vostri partner. Ciò garantisce l'accesso dei bot utili senza abbassare le difese contro i bot dannosi.
Bot Manager integra le informazioni generate da Bot Score negli strumenti SIEM per i clienti che desiderano una maggiore visibilità sulla sicurezza integrata. Potete aumentare il valore dei vostri strumenti esistenti con le informazioni fornite da Bot Manager.
Risorse
Demo live con attacco simulato: Bot Manager
Con la simulazione di un attacco di credential stuffing, potrete sperimentare di persona come Bot Manager:
- Sfrutta l'IA per individuare comportamenti anomali e identificare un attacco in corso
- Offre una valutazione accurata e automatica del traffico dei bot
- Rileva gli attacchi ad attività bassa e lenta, anche quando sembra tutto a posto
- Offre risposte sfaccettate per bloccare i bot senza farlo capire agli autori degli attacchi
