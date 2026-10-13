美国宝石研究院 (GIA) 创立于 1931 年，是全球钻石、有色宝石和珍珠领域的重要权威机构。作为一家非营利性机构，GIA 主要负责提供宝石和珠宝领域的知识、标准和教育教训。为了履行其使命，确保公众对宝石和珠宝的信任度，GIA 通过实验室服务开展教育、研究，并提供对宝石质量的独立公正的评估。该机构的网站是向世界各地的消费者和专业人士提供这些资源和信息的关键渠道，这其中包括美国、印度以及日益增多的中国受众，每月网页浏览量约为 200 万次。
“Akamai 提供了我们需要的一系列解决方案，让我们可以有效覆盖全球市场、满足我们的品牌要求，并实现我们的非营利性使命。”——美国宝石研究院 Vivianne Del Signore
现状
挑战
GIA.edu 是一个内容丰富详实的网站，提供四种语言版本，拥有超过 1.6 万个网页，发布了大量文章、2 万多张图片和诸多视频。这些内容对于为消费者和珠宝业提供科普知识具有重要意义，也是让全球宝石研究界了解相关资讯的关键途径。GIA 致力于覆盖新地区（包括亚洲和非洲）的受众，因此需要优化网站性能。
此外，GIA 非常清楚潜在的拒绝服务 (DoS) 或其他攻击所带来的威胁。分析和分级报告检查页面是该机构网站中访问量最大的网页，因此为访问这些网页的利益相关者提供无缝的服务尤为重要。GIA 数字传播总监 Vivianne Del Signore 表示，GIA 报告是制造商与经销商之间开展钻石交易的基本途径。如果报告检查页面瘫痪，就可能对世界各地的企业造成影响。
目标
为了支持自身的目标，GIA 需要满足两个关键要求：
- 优化网站性能，让世界各地的用户可以获得更好的体验。GIA 希望确保全球各地的市场都能随时访问其丰富的在线资产与信息库。
- 防范 Web 攻击和黑客。该机构需要加强其网站防御，以抵御 DoS 攻击和未经授权的数据挖掘
为什么选择 Akamai
Akamai 表现耀眼
GIA 对于 Web 应用程序保护和增强内容交付都很感兴趣，并且很高兴地发现，Akamai 的 Kona Site Defender 和 Dynamic Site Accelerator Secure 解决方案可以满足自身的这两方面要求。“Akamai 的全球业务覆盖之广超越了其他供应商，这一点打动了我们。另外还有一个事实让我们非常欣赏：Akamai Web 应用程序防火墙可配置为跟踪数据挖掘，并帮助我们辨别为此而耗用我们带宽的人。GIA 的全球网络技术经理 Faris Zuriekat 回忆说：“当时没有其他供应商支持这种功能。
性能拔群
自实施 Akamai 解决方案以来，GIA 的网站性能和安全性均有所提高。根据 Akamai 的网络性能测试结果，其主页的交付速度在北美地区平均提升 330% 以上，在全球平均提升 130% 以上。使用第三方 Keynote 衡量工具评估得出，GIA 的中国网站 (http://www.gia.edu/CN) 实现了 89% 的性能提升。
此外，Akamai 还为 GIA 网站分载了 79% 的命中流量。与此同时，Akamai 也帮助其减少了网页不可用时向网站访客显示的错误页面数量，并设置了自动网站故障转移，确保不向访客显示 HTTP 错误页面。
Akamai 解决方案还让 GIA 无需大举扩建基础架构，也能支持更高的流量。Zuriekat 表示：“我们目前提供了四种语言版本的网站，支持的流量也几乎是以往的四倍，而我们仅增设了一台服务器。
加强防御
通过与 Akamai 专业服务和安全架构师紧密合作，GIA 了解了其网站访客的行为和他们需要的资源，以及数据挖掘者、爬虫程序和攻击者的运作方式。这些见解让 GIA 能够在 Kona Site Defender 中设置效果出众的 Web 应用程序防火墙规则。如今，GIA 可以主动和自动地拦截恶意请求，并实时监测威胁。在一个月的时间里，Web 应用程序防火墙拦截了超过 21.4 万个对于 GIA 域名的恶意请求，涉及到多种攻击媒介，比如 SQLi、RFi、PHPi 和 XSS。它甚至拦截了多次分布式拒绝服务攻击尝试。此外，Kona Site Defender 还能跟踪数据挖掘请求尝试。“过去，我们并不具备获得这种深入洞见的能力。Zuriekat 解释说：“而现在，我们可以确保出色的安全性，防止数据挖掘者消耗大量带宽并损害合法网站访客的体验。
将品牌拓展到新市场
GIA 的使命是为任何销售钻石、珠宝及宝石的市场发布丰富资讯。该机构迄今已经开发了大约 1.2 万个网页和资产，希望与全世界的人们自由分享。事实上，他们花了一年半的时间来为亚洲市场翻译这些资料。为了保证中国访客能随时访问其网站，并进一步提高网站在中国的性能，GIA 正计划使用 Akamai 的中国 CDN，以提升 Akamai Intelligent PlatformTM 的性能，进而帮助应对向中国访客交付内容的独特挑战。此外，为了保护其品牌形象，GIA 必须防止其他人在未经授权的情况下再度利用其图片。GIA 打算使用 Akamai Image Converter 为其 3.2 万张图片即时添加水印。Del Signore 最后总结说：“Akamai 提供了我们需要的一系列解决方案，让我们可以有效覆盖全球市场、满足我们的品牌要求，并实现我们的非营利性使命。”
美国宝石研究院简介
美国宝石研究院 (GIA) 是一家成立于 1931 年的独立非营利性机构，是全球公认的重要宝石学权威机构。20 世纪 50 年代初，GIA 开创了著名的 4C 标准，即：颜色、净度、切工和克拉重量，并在 1953 年创建了国际钻石分级系统™，如今，该系统已经得到全球几乎全部专业珠宝商的认可。
通过研究、教育、宝石学实验室服务以及仪器开发，该机构力求通过保持最高标准的诚信度、学术精神、科学精神与专业精神，确保公众对宝石和珠宝的信任。
关于 Akamai
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