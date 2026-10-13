Akamai 表现耀眼



GIA 对于 Web 应用程序保护和增强内容交付都很感兴趣，并且很高兴地发现，Akamai 的 Kona Site Defender 和 Dynamic Site Accelerator Secure 解决方案可以满足自身的这两方面要求。“Akamai 的全球业务覆盖之广超越了其他供应商，这一点打动了我们。另外还有一个事实让我们非常欣赏：Akamai Web 应用程序防火墙可配置为跟踪数据挖掘，并帮助我们辨别为此而耗用我们带宽的人。GIA 的全球网络技术经理 Faris Zuriekat 回忆说：“当时没有其他供应商支持这种功能。



性能拔群



自实施 Akamai 解决方案以来，GIA 的网站性能和安全性均有所提高。根据 Akamai 的网络性能测试结果，其主页的交付速度在北美地区平均提升 330% 以上，在全球平均提升 130% 以上。使用第三方 Keynote 衡量工具评估得出，GIA 的中国网站 (http://www.gia.edu/CN) 实现了 89% 的性能提升。



此外，Akamai 还为 GIA 网站分载了 79% 的命中流量。与此同时，Akamai 也帮助其减少了网页不可用时向网站访客显示的错误页面数量，并设置了自动网站故障转移，确保不向访客显示 HTTP 错误页面。



Akamai 解决方案还让 GIA 无需大举扩建基础架构，也能支持更高的流量。Zuriekat 表示：“我们目前提供了四种语言版本的网站，支持的流量也几乎是以往的四倍，而我们仅增设了一台服务器。



加强防御



通过与 Akamai 专业服务和安全架构师紧密合作，GIA 了解了其网站访客的行为和他们需要的资源，以及数据挖掘者、爬虫程序和攻击者的运作方式。这些见解让 GIA 能够在 Kona Site Defender 中设置效果出众的 Web 应用程序防火墙规则。如今，GIA 可以主动和自动地拦截恶意请求，并实时监测威胁。在一个月的时间里，Web 应用程序防火墙拦截了超过 21.4 万个对于 GIA 域名的恶意请求，涉及到多种攻击媒介，比如 SQLi、RFi、PHPi 和 XSS。它甚至拦截了多次分布式拒绝服务攻击尝试。此外，Kona Site Defender 还能跟踪数据挖掘请求尝试。“过去，我们并不具备获得这种深入洞见的能力。Zuriekat 解释说：“而现在，我们可以确保出色的安全性，防止数据挖掘者消耗大量带宽并损害合法网站访客的体验。



将品牌拓展到新市场



GIA 的使命是为任何销售钻石、珠宝及宝石的市场发布丰富资讯。该机构迄今已经开发了大约 1.2 万个网页和资产，希望与全世界的人们自由分享。事实上，他们花了一年半的时间来为亚洲市场翻译这些资料。为了保证中国访客能随时访问其网站，并进一步提高网站在中国的性能，GIA 正计划使用 Akamai 的中国 CDN，以提升 Akamai Intelligent PlatformTM 的性能，进而帮助应对向中国访客交付内容的独特挑战。此外，为了保护其品牌形象，GIA 必须防止其他人在未经授权的情况下再度利用其图片。GIA 打算使用 Akamai Image Converter 为其 3.2 万张图片即时添加水印。Del Signore 最后总结说：“Akamai 提供了我们需要的一系列解决方案，让我们可以有效覆盖全球市场、满足我们的品牌要求，并实现我们的非营利性使命。”