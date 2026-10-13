Fondé en 1931, le Gemological Institute of America (GIA) est la première autorité mondiale en matière de diamants, de pierres de couleur et de perles. Institut à but non lucratif, le GIA est la principale source de connaissances, de normes et de contenu pédagogique sur les pierres précieuses et les bijoux. Pour remplir sa mission, à savoir assurer la confiance du public dans les pierres précieuses et les bijoux, le GIA offre un enseignement, de la recherche et une évaluation indépendante impartiale de la qualité des pierres précieuses, par le biais de services de laboratoire. Le site Web de l'organisation est essentiel pour diffuser ces ressources et ces informations aux utilisateurs et aux professionnels du monde entier, y compris aux États-Unis et en Inde, ainsi qu'en Chine, où l'audience ne cesse d'augmenter. 2 millions de pages sont consultées chaque mois.
« Akamai fournit la gamme de solutions dont nous avons besoin pour atteindre efficacement nos marchés internationaux, répondre aux exigences de notre marque et réussir notre mission à but non lucratif. »— Vivianne Del Signore, GIA
La situation
Le défi
GIA.edu est un site riche en contenu de plus de 16 000 pages, disponible en quatre langues, avec des articles, plus de 20 000 images et des vidéos. La diffusion de ce contenu est essentielle à l'éducation des utilisateurs et au commerce des bijoux, mais aussi pour tenir informée la communauté mondiale de la recherche en gemmologie. Alors que le GIA cherchait à atteindre de nouveaux publics, notamment en Asie et en Afrique, il a eu besoin d'optimiser les performances du site Web.
En outre, le GIA était très conscient de la menace représentée par un potentiel déni de service (DoS) ou d'autres attaques. Le maintien de services ininterrompus est particulièrement important pour les acteurs du secteur qui consultent la page des analyses et des notations, ainsi que celle des rapports, qui est la plus visitée du site de l'organisation. Selon Vivianne Del Signore, Directrice des communications digitales pour le GIA, les rapports du GIA sont essentiels pour les échanges de diamants entre les fabricants et les revendeurs. Si la page des rapports est indisponible, cela pourrait avoir un impact sur des entreprises du monde entier.
Les objectifs
Le GIA avait besoin de répondre à deux exigences clés pour atteindre ses objectifs :
- Améliorer les performances du site Web dans le monde entier. Le GIA voulait s'assurer que les marchés du monde entier pourraient facilement accéder à sa riche mine de ressources et d'informations en ligne
- Se protéger contre les attaques Web et les pirates informatiques. L'organisation devait renforcer les défenses de son site Web pour éviter les attaques par déni de service (DoS) et l'exploration de données non autorisées
Pourquoi Akamai
Akamai à la hauteur de la tâche
Voulant à la fois protéger son site et améliorer l'affichage de son contenu, le GIA a été ravi de constater qu'Akamai pouvait répondre à ces deux exigences grâce à ses solutions Kona Site Defender et Dynamic Site Accelerator Secure. « Nous avons été impressionnés par la présence mondiale d'Akamai : les réseaux d'autres fournisseurs ne soutenaient pas la comparaison. Nous avons également apprécié le fait que le Web Application Firewall d'Akamai puisse être configuré pour suivre les explorations de données et nous aider à identifier celles qui consomment de la bande passante. Aucun autre fournisseur n'a proposé cette fonction », se souvient Faris Zuriekat, Responsable international des technologies Web pour GIA.
Assurer des performances haut de gamme
Depuis le lancement des solutions d'Akamai, le GIA a amélioré les performances et la sécurité du site Web. Selon les tests de performances Web d'Akamai, la page d'accueil est en moyenne plus rapide de 330 % en Amérique du Nord et de 130 % dans le monde entier. Grâce à l'outil de mesure tiers Keynote, GIA a également constaté une amélioration de 89 % des performances de son site chinois (http://www.gia.edu/CN).
En outre, Akamai a délesté 79 % des résultats sur le site du GIA. Parallèlement, Akamai a réduit le nombre de pages d'erreur affichées aux visiteurs du site lorsque les pages ne sont pas disponibles et a mis en place un basculement automatique du site afin de garantir qu'aucun visiteur ne se retrouve avec des pages d'erreur HTTP.
Grâce aux solutions Akamai, le GIA est également capable de gérer des volumes de trafic beaucoup plus importants, sans avoir à développer son infrastructure de manière significative. « Comme nous avons développé notre site pour qu'il soit disponible en quatre langues, nous avons désormais presque quatre fois plus de trafic qu'avant, or, nous n'avons ajouté qu'un seul serveur », explique M. Zuriekat.
Renforcer ses défenses
En étroite collaboration avec les services professionnels et les architectes de sécurité d'Akamai, le GIA a découvert le comportement des visiteurs de son site et les ressources qu'ils recherchaient, ainsi que la manière dont les mineurs de données, les collecteurs et les pirates informatiques opéraient. Ces informations ont permis au GIA de mettre en place les règles très efficaces du Web Application Firewall dans Kona Site Defender. Désormais, le GIA peut bloquer de manière proactive et automatique les requêtes malveillantes et obtenir une visibilité en temps réel sur les menaces. Au cours d'un mois, le Web Application Firewall a bloqué plus de 214 000 requêtes malveillantes vers les domaines du GIA provenant de divers vecteurs d'attaque, tels que les injections SQL (SQLi), les inclusions de fichiers à distance (RFI), les attaques PHPi et XSS. Il a même bloqué des tentatives de déni de service distribué. En outre, Kona Site Defender suit les requêtes d'exploration de données. « Auparavant, nous n'avions pas la capacité d'accéder à ces informations. Aujourd'hui, nous pouvons garantir une sécurité optimale et empêcher les mineurs de données de consommer trop de bande passante et de nuire à l'expérience des visiteurs légitimes du site », explique M. Zuriekat.
Étendre la marque à de nouveaux marchés
La mission du GIA est de fournir des informations sur tous les marchés où les diamants, les bijoux et les pierres précieuses sont vendus. L'organisation a développé environ 12 000 pages Web et ressources qu'elle veut partager librement avec le monde. En fait, elle a passé un an et demi à les traduire pour les marchés asiatiques. Afin de garantir un accès facile et d'améliorer encore les performances en Chine, le GIA prévoit d'utiliser la solution China CDN d'Akamai, qui étend la puissance d'Akamai Intelligent PlatformTM pour relever les défis propres à la diffusion de contenu en Chine. En outre, pour protéger son image de marque, le GIA doit empêcher que ses images soient réutilisées sans autorisation. GIA a l'intention d'utiliser Akamai Image Converter pour mettre en filigrane ses 32 000 images à la volée. « Akamai fournit la gamme de solutions dont nous avons besoin pour atteindre efficacement nos marchés mondiaux, répondre aux exigences relatives à notre marque et remplir notre mission à but non lucratif. » conclut Mme Del Signore.
À propos du Gemological Institute of America
Organisation à but non lucratif indépendante, le GIA (Gemological Institute of America), créé en 1931, est reconnu comme la première autorité mondiale en gemmologie. GIA a inventé les fameux 4Cs (couleur, clarté, coupe, et poids de carat) au début des années 1950. En 1953, l'institut a créé l'International Diamond Grading System™, qui est aujourd'hui reconnu par pratiquement tous les bijoutiers professionnels dans le monde.
Grâce à la recherche, à l'enseignement, aux services de laboratoire gemmologiques et au développement d'instruments, l'Institut s'engage à garantir la confiance du public dans les pierres précieuses et les bijoux, en respectant les normes les plus élevées, que ce soit en matière d'intégrité, dans le domaine universitaire, en science ou en matière de professionnalisme.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.