Akamai à la hauteur de la tâche



Voulant à la fois protéger son site et améliorer l'affichage de son contenu, le GIA a été ravi de constater qu'Akamai pouvait répondre à ces deux exigences grâce à ses solutions Kona Site Defender et Dynamic Site Accelerator Secure. « Nous avons été impressionnés par la présence mondiale d'Akamai : les réseaux d'autres fournisseurs ne soutenaient pas la comparaison. Nous avons également apprécié le fait que le Web Application Firewall d'Akamai puisse être configuré pour suivre les explorations de données et nous aider à identifier celles qui consomment de la bande passante. Aucun autre fournisseur n'a proposé cette fonction », se souvient Faris Zuriekat, Responsable international des technologies Web pour GIA.



Assurer des performances haut de gamme



Depuis le lancement des solutions d'Akamai, le GIA a amélioré les performances et la sécurité du site Web. Selon les tests de performances Web d'Akamai, la page d'accueil est en moyenne plus rapide de 330 % en Amérique du Nord et de 130 % dans le monde entier. Grâce à l'outil de mesure tiers Keynote, GIA a également constaté une amélioration de 89 % des performances de son site chinois (http://www.gia.edu/CN).



En outre, Akamai a délesté 79 % des résultats sur le site du GIA. Parallèlement, Akamai a réduit le nombre de pages d'erreur affichées aux visiteurs du site lorsque les pages ne sont pas disponibles et a mis en place un basculement automatique du site afin de garantir qu'aucun visiteur ne se retrouve avec des pages d'erreur HTTP.



Grâce aux solutions Akamai, le GIA est également capable de gérer des volumes de trafic beaucoup plus importants, sans avoir à développer son infrastructure de manière significative. « Comme nous avons développé notre site pour qu'il soit disponible en quatre langues, nous avons désormais presque quatre fois plus de trafic qu'avant, or, nous n'avons ajouté qu'un seul serveur », explique M. Zuriekat.



Renforcer ses défenses



En étroite collaboration avec les services professionnels et les architectes de sécurité d'Akamai, le GIA a découvert le comportement des visiteurs de son site et les ressources qu'ils recherchaient, ainsi que la manière dont les mineurs de données, les collecteurs et les pirates informatiques opéraient. Ces informations ont permis au GIA de mettre en place les règles très efficaces du Web Application Firewall dans Kona Site Defender. Désormais, le GIA peut bloquer de manière proactive et automatique les requêtes malveillantes et obtenir une visibilité en temps réel sur les menaces. Au cours d'un mois, le Web Application Firewall a bloqué plus de 214 000 requêtes malveillantes vers les domaines du GIA provenant de divers vecteurs d'attaque, tels que les injections SQL (SQLi), les inclusions de fichiers à distance (RFI), les attaques PHPi et XSS. Il a même bloqué des tentatives de déni de service distribué. En outre, Kona Site Defender suit les requêtes d'exploration de données. « Auparavant, nous n'avions pas la capacité d'accéder à ces informations. Aujourd'hui, nous pouvons garantir une sécurité optimale et empêcher les mineurs de données de consommer trop de bande passante et de nuire à l'expérience des visiteurs légitimes du site », explique M. Zuriekat.



Étendre la marque à de nouveaux marchés



La mission du GIA est de fournir des informations sur tous les marchés où les diamants, les bijoux et les pierres précieuses sont vendus. L'organisation a développé environ 12 000 pages Web et ressources qu'elle veut partager librement avec le monde. En fait, elle a passé un an et demi à les traduire pour les marchés asiatiques. Afin de garantir un accès facile et d'améliorer encore les performances en Chine, le GIA prévoit d'utiliser la solution China CDN d'Akamai, qui étend la puissance d'Akamai Intelligent PlatformTM pour relever les défis propres à la diffusion de contenu en Chine. En outre, pour protéger son image de marque, le GIA doit empêcher que ses images soient réutilisées sans autorisation. GIA a l'intention d'utiliser Akamai Image Converter pour mettre en filigrane ses 32 000 images à la volée. « Akamai fournit la gamme de solutions dont nous avons besoin pour atteindre efficacement nos marchés mondiaux, répondre aux exigences relatives à notre marque et remplir notre mission à but non lucratif. » conclut Mme Del Signore.