1931年に設立されたGemological Institute of America（GIA）は、ダイヤモンド、カラーストーン、真珠の世界的権威です。非営利団体であるGIAは、宝石とジュエリーの知識、基準、教育に関するトップクラスの情報源となっています。GIAは、宝石やジュエリーに対する社会の信頼を確保するという使命を果たすため、教育や研究を提供しているほか、ラボラトリーサービスを通じて宝石の品質に関する偏りのない独立した評価を行っています。こうしたリソースや情報を世界中の消費者やプロフェッショナルに提供するうえで鍵となっているのがWebサイトです。訪問者は米国やインドに加え、中国でも数を増やしており、ページビューは月200万に達しています。
「Akamaiは、私たちが効果的に世界市場に参入し、自社のブランド要件を満たして非営利団体としてのミッションを達成するために必要なさまざまなソリューションを提供しています」—Vivianne Del Signore氏、GIA
状況
課題
GIA.eduは1万6,000ページ以上の充実したコンテンツを4つの言語で提供するサイトであり、各種記事や2万点以上の画像、動画が含まれています。このようなコンテンツを提供することは、一般消費者やジュエリー業界の啓発、世界中の宝石学界への情報共有という点において非常に重要です。GIAはアジアやアフリカなど新しい地域の視聴者にもコンテンツを提供できるよう準備を進めていたため、Webサイトのパフォーマンスを最適化する必要がありました。
また、潜在的なサービス妨害（DoS）などの攻撃が持つ脅威についても強い危機感を持っていました。シームレスなサービスが維持されていることは、特にGIAのサイトで最も訪問者数の多いAnalysis and Grading Report Checkページを利用するステークホルダーにとって重要です。GIAでDirector of Digital Communicationsを務めるVivianne Del Signore氏によると、GIAのレポートはダイヤモンドの製造業者と販売業者の取引で基本的な情報として使用されています。Report Checkページがダウンしたら、世界中のビジネスが影響を受ける恐れがあります。
目標
GIAがその目標を達成するためには、以下の2つの主要な要件を満たす必要がありました。
- 世界中でWebサイトパフォーマンスを改善、最適化する。GIAは、世界中の市場・利用者に豊富なアセットと情報へ容易にアクセスしてもらいたいと考えていました。
- Web攻撃とハッカーからWebサイトを防御する。GIAはDoS攻撃と不正なデータマイニングを回避するため、Webサイトの防御力を強化する必要がありました。
Akamaiを選ぶ理由
Akamaiは期待以上の成果を実現してくれる
Webアプリケーションの保護とコンテンツ配信の強化の両方に関心を持っていたGIAは、AkamaiのKona Site DefenderとDynamic Site Accelerator Secureという2つのソリューションによって自社の要件が満たされることを知りました。「Akamaiが世界的に事業展開していることに好印象を持ちました。そのネットワークの規模は他のベンダーを寄せ付けないほどでした。Akamai Web Application Firewallを構成すればデータマイニングを追跡することができ、データマイニングに当方の帯域幅を消費しているユーザーの特定に役立つ点にも好感が持てました。そういった機能を提供しているベンダーは他にありませんでした」、とGIAでGlobal Web Technologies Managerを務めるFaris Zuriekat氏は振り返ります。
群を抜くパフォーマンス
Akamaiソリューションを導入して以来、GIAはWebサイトのパフォーマンス向上とセキュリティ強化の両立に成功しています。AkamaiのWebパフォーマンステストによると、GIAのホームページは北米で平均330 %以上、世界全体で130 %以上の高速化を達成しました。また、サードパーティー製測定ツールであるKeynoteによると、GIAの中国サイト（http://www.gia.edu/CN）のパフォーマンスは89%向上しました。
さらに、Akamaiのソリューションによって、GIAのWebサイトへのトラフィックは79%オフロードされています。また、ページが存在しない場合は自動サイトフェイルオーバーが機能し、HTTPエラーページを表示させないことで、サイト訪問者に表示されるエラーページの数が減りました。
Akamaiのソリューションを導入することで、GIAは大規模なインフラを構築せずに、以前よりもはるかに大きなトラフィック量にも対応できるようになりました。「4言語に対応するためにサイトを拡張したのでトラフィック量が従来の4倍近くになりましたが、追加したサーバー数は1台のみです」とZuriekat氏は述べています。
防御力をアップ
Akamai Professional Services、セキュリティアーキテクトと密接に連絡を取りながら作業する中で、GIAはサイト訪問者のふるまいやリクエスト対象のリソース、データマイナーやクローラー、攻撃者の活動方法を知るようになりました。こうした知見を得たことで、GIAは非常に効果的なWeb Application FirewallルールをKona Site Defender内に設定することができました。今では、悪性のリクエストを事前に自動ブロックし、脅威をリアルタイムで可視化しています。Web Application Firewallは1か月でSQLi、RFi、PHPi、XSSなど各種攻撃ベクトルからGIAのドメインに送信された悪性リクエストを21万4,000件以上ブロックしました。分散型サービス妨害の試行もこれに含まれます。また、Kona Site Defenderにはデータマイニングリクエストの試行を追跡する能力も備わっています。「以前は、こうした知見を取得する能力が欠如していました。今では、最適なセキュリティを確保し、帯域幅を大量消費して正当なサイト訪問者の体験を損なう恐れのあるデータマイナーの活動をブロックすることができるようになりました」とZuriekat氏は説明します。
新しい市場に向けてブランドを拡張
GIAでは、ダイヤモンド、ジュエリー、宝石が販売されているすべての市場に情報を提供するというミッションを掲げています。そこで、世界中で自由に使って欲しいという願いのもと、1万2,000ものWebページとアセットを制作してきました。実際に、アジア市場向けにWebページとアセットを翻訳するのに1年半の時間が費やされています。中国でのスピーディなアクセスと更なるパフォーマンス向上を目指して、GIAはAkamai China CDNの導入を予定しています。China CDNはAkamai Intelligent Platform(TM) の機能を拡張し、中国特有のコンテンツ配信にまつわる課題を解決する製品です。また、ブランドイメージを守るためには、無許可の画像再利用を防止する必要があります。そこで、GIAはAkamai Image Converterを使用して3万2,000個の画像にその場でウォーターマークを入れようとしています。「Akamaiは、私たちが効果的に世界市場に参入し、自社のブランド要件を満たして非営利団体としてのミッションを達成するために必要なさまざまなソリューションを提供しています」と、Del Signore氏は締めくくっています。
Gemological Institute of Americaについて
1931年に設立された独立非営利団体のGIA Gemological Institute of America（GIA）は、宝石学の世界的権威として知られています。GIAは1950年代初頭に、有名な4C（カラー、クラリティ、カット、カラット重量）を考案し、1953年にはインターナショナル・ダイヤモンド・グレーディング・システム™ を開発。今日、このシステムは世界中ほぼすべての宝石商に認識されています。
GIAは研究、教育、宝石ラボラトリーサービス、機器開発を通じて最高水準の誠実性、学術、科学、プロ意識を維持することにより、宝石やジュエリーに対する一般の人々の信頼を獲得することに力を注いでいます。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。