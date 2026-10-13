Akamaiは期待以上の成果を実現してくれる



Webアプリケーションの保護とコンテンツ配信の強化の両方に関心を持っていたGIAは、AkamaiのKona Site DefenderとDynamic Site Accelerator Secureという2つのソリューションによって自社の要件が満たされることを知りました。「Akamaiが世界的に事業展開していることに好印象を持ちました。そのネットワークの規模は他のベンダーを寄せ付けないほどでした。Akamai Web Application Firewallを構成すればデータマイニングを追跡することができ、データマイニングに当方の帯域幅を消費しているユーザーの特定に役立つ点にも好感が持てました。そういった機能を提供しているベンダーは他にありませんでした」、とGIAでGlobal Web Technologies Managerを務めるFaris Zuriekat氏は振り返ります。



群を抜くパフォーマンス



Akamaiソリューションを導入して以来、GIAはWebサイトのパフォーマンス向上とセキュリティ強化の両立に成功しています。AkamaiのWebパフォーマンステストによると、GIAのホームページは北米で平均330 %以上、世界全体で130 %以上の高速化を達成しました。また、サードパーティー製測定ツールであるKeynoteによると、GIAの中国サイト（http://www.gia.edu/CN）のパフォーマンスは89%向上しました。



さらに、Akamaiのソリューションによって、GIAのWebサイトへのトラフィックは79%オフロードされています。また、ページが存在しない場合は自動サイトフェイルオーバーが機能し、HTTPエラーページを表示させないことで、サイト訪問者に表示されるエラーページの数が減りました。



Akamaiのソリューションを導入することで、GIAは大規模なインフラを構築せずに、以前よりもはるかに大きなトラフィック量にも対応できるようになりました。「4言語に対応するためにサイトを拡張したのでトラフィック量が従来の4倍近くになりましたが、追加したサーバー数は1台のみです」とZuriekat氏は述べています。



防御力をアップ



Akamai Professional Services、セキュリティアーキテクトと密接に連絡を取りながら作業する中で、GIAはサイト訪問者のふるまいやリクエスト対象のリソース、データマイナーやクローラー、攻撃者の活動方法を知るようになりました。こうした知見を得たことで、GIAは非常に効果的なWeb Application FirewallルールをKona Site Defender内に設定することができました。今では、悪性のリクエストを事前に自動ブロックし、脅威をリアルタイムで可視化しています。Web Application Firewallは1か月でSQLi、RFi、PHPi、XSSなど各種攻撃ベクトルからGIAのドメインに送信された悪性リクエストを21万4,000件以上ブロックしました。分散型サービス妨害の試行もこれに含まれます。また、Kona Site Defenderにはデータマイニングリクエストの試行を追跡する能力も備わっています。「以前は、こうした知見を取得する能力が欠如していました。今では、最適なセキュリティを確保し、帯域幅を大量消費して正当なサイト訪問者の体験を損なう恐れのあるデータマイナーの活動をブロックすることができるようになりました」とZuriekat氏は説明します。



新しい市場に向けてブランドを拡張



GIAでは、ダイヤモンド、ジュエリー、宝石が販売されているすべての市場に情報を提供するというミッションを掲げています。そこで、世界中で自由に使って欲しいという願いのもと、1万2,000ものWebページとアセットを制作してきました。実際に、アジア市場向けにWebページとアセットを翻訳するのに1年半の時間が費やされています。中国でのスピーディなアクセスと更なるパフォーマンス向上を目指して、GIAはAkamai China CDNの導入を予定しています。China CDNはAkamai Intelligent Platform(TM) の機能を拡張し、中国特有のコンテンツ配信にまつわる課題を解決する製品です。また、ブランドイメージを守るためには、無許可の画像再利用を防止する必要があります。そこで、GIAはAkamai Image Converterを使用して3万2,000個の画像にその場でウォーターマークを入れようとしています。「Akamaiは、私たちが効果的に世界市場に参入し、自社のブランド要件を満たして非営利団体としてのミッションを達成するために必要なさまざまなソリューションを提供しています」と、Del Signore氏は締めくくっています。