GIA의 요건을 충족한 Akamai



웹 애플리케이션 보호와 향상된 콘텐츠 전송에 관심이 있던 GIA는 Akamai가 Kona Site Defender와 Dynamic Site Accelerator Secure 솔루션을 통해 두 가지 요구사항을 모두 충족할 수 있다는 점에 만족했습니다. GIA의 글로벌 웹 기술 관리자 파리스 주리에카트(Faris Zuriekat)는 “다른 벤더의 네트워크가 따라올 수 없는 Akamai의 글로벌 규모가 인상적이었습니다. Akamai 웹 애플리케이션 방화벽을 구성해 데이터 마이닝을 추적하고 여기에 대역폭을 소비하는 사용자를 편리하게 식별할 수 있다는 것도 마음에 들었습니다. 이런 기능을 지원하는 벤더는 없었습니다”고 말했습니다.



타 벤더사에 비해 뛰어난 성능



Akamai 솔루션을 도입한 후 GIA의 웹사이트 성능과 보안이 모두 강화됐습니다. Akamai의 웹 성능 테스트에 따르면 홈 페이지 전송 속도가 북미 지역에서 평균 330%, 전 세계적에서 130% 이상 빨라졌습니다. GIA는 써드파티 측정 툴 Keynote를 사용해 중국 사이트(http://www.gia.edu/CN)의 성능이 89% 향상된 것도 확인했습니다.



또한 Akamai는 GIA 사이트에 대한 적중 횟수 중 79%를 분산했습니다. 동시에 Akamai는 페이지를 사용할 수 없을 때 사이트 방문자에게 표시되는 오류 페이지의 수를 줄이고 자동 사이트 장애 조치를 배치해 방문자에게 HTTP 오류 페이지를 제공하지 않도록 했습니다.



Akamai의 솔루션을 도입한 GIA는 인프라를 크게 구축하지 않고도 훨씬 높은 트래픽을 지원할 수도 있습니다. 주리에카트는 “사이트를 확장해 4개 언어로 제공하면서 전에 비해 거의 4배 더 많은 트래픽을 지원하고 있지만 서버는 하나만 추가했습니다”고 말했습니다.



보안 강화



GIA는 Akamai Professional Services 및 보안 아키텍트와 긴밀하게 협력하면서 사이트 방문자들의 행동과 그들이 요청하는 리소스, 데이터 마이너, 크롤러, 공격자의 활동 방식을 이해하게 됐습니다. 이러한 인사이트를 바탕으로 GIA는 Kona Site Defender 내에 매우 효과적인 웹 애플리케이션 방화벽 규칙을 적용할 수 있었습니다. 이제 GIA는 악성 요청을 선제적으로 자동 차단하고 위협에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다. 한 달 동안 웹 애플리케이션 방화벽은 SQLi, RFI, PHPi, XSS 등의 다양한 공격 벡터로부터 GIA의 도메인에 대한 214,000건 이상의 악성 요청을 차단했습니다. 심지어 DDoS 시도도 차단했습니다. 또한 Kona Site Defender는 시도된 데이터 마이닝 요청을 추적합니다. 주리에카트는 “이전에는 이러한 인사이트를 얻을 수 있는 능력이 없었습니다. 이제 최적의 보안을 보장하고 데이터 마이너가 상당한 대역폭을 소비하고 합법적인 사이트 방문자의 경험을 저해하지 않게 할 수 있습니다."라고 설명했습니다.



새로운 시장으로 브랜드 확장



GIA의 사명은 다이아몬드와 보석이 판매되는 모든 시장에 정보를 제공하는 것입니다. GIA는 전 세계와 무료로 공유하기 위해 약 12,000개의 웹 페이지와 자산을 개발했습니다. 사실, 1년 반 동안 아시아 시장을 위해 번역했습니다. GIA는 중국에서 간편한 접속과 성능 향상을 보장하기 위해 Akamai의 China CDN을 사용해 Akamai Intelligent PlatformTM의 성능을 확장하고 중국의 고유한 콘텐츠 전송 문제를 해결할 계획입니다. 또한 GIA는 브랜드 이미지를 보호하기 위해 허가 없이 이미지를 재사용하지 못하게 막아야 합니다. GIA는 Akamai Image Converter를 사용해 운영 중인 32,000개의 이미지에 워터마크를 표시할 계획입니다. 델 시뇨르는 “Akamai는 전 세계 시장에 효과적으로 서비스를 제공하고, 브랜드 요구 사항을 처리하고, 비영리 사명을 충족하는 데 필요한 다양한 솔루션을 제공합니다”고 결론지었습니다.