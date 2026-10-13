1931년에 설립된 GIA(Gemological Institute of America)는 다이아몬드, 유색 보석, 진주에 대해 세계 최고의 권위를 가진 기관입니다. 비영리 기관인 GIA는 보석에 관한 지식, 표준, 교육을 선도합니다. GIA는 보석에 대한 대중의 신뢰를 보장한다는 사명을 실현하기 위해 실험실 서비스를 통해 보석 품질에 대한 교육, 연구, 독립적이고 공정한 평가를 제공합니다. GIA의 웹 사이트는 미국, 인도, 중국 등 전 세계 소비자와 전문가에게 이러한 자료와 정보를 제공하는 데 핵심적인 역할을 하며 페이지뷰는 매달 약 2백만입니다.
"Akamai는 전 세계 시장에 효과적으로 서비스를 제공하고, 브랜드 요구 사항을 처리하고, 비영리 사명을 충족하는 데 필요한 다양한 솔루션을 제공합니다."— 비비안 델 시뇨르(Vivianne Del Signore), GIA
배경
도전 과제
GIA.edu는 콘텐츠가 풍부한 사이트로서 20,000개 이상의 이미지와 비디오를 포함해 4개 언어로 제작된 16,000개 이상의 페이지로 이루어져 있습니다. 이러한 콘텐츠 제공은 소비자와 보석 거래소를 교육하는 것은 물론 글로벌 보석 연구 커뮤니티에 최신 정보를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. GIA는 아시아와 아프리카 등 새로운 지역의 대상에게 다가가기 위해 노력하면서 웹사이트 성능을 최적화해야 했습니다.
또한 잠재적인 DoS(Denial-of-Service)나 기타 공격으로 인한 위협도 매우 잘 알고 있었습니다. 분석과 GIA의 사이트에서 가장 방문자가 많은 페이지인 등급 보고서 확인 페이지를 사용하는 이해관계자를 위해 특히 원활한 서비스를 유지해야 합니다. GIA의 디지털 커뮤니케이션 이사 비비안 델 시뇨르에 따르면 GIA 보고서는 제조업체와 딜러 사이에 다이아몬드를 거래하는 데 토대가 됩니다. 보고서 확인 페이지가 멈추면 전 세계 비즈니스가 영향을 받을 수 있습니다.
목표
GIA는 목표 달성을 위해 다음 두 가지 핵심 요구사항을 충족해야 했습니다.
- 전 세계 최적의 웹사이트 성능 개선. GIA는 전 세계 시장이 풍부한 자료와 정보를 온라인으로 쉽게 사용할 수 있기를 바랐습니다.
- 웹 공격과 해커로부터 보호. GIA는 DoS 공격과 비인가 데이터 마이닝을 피하기 위해 웹사이트 방어를 강화해야 했습니다.
Akamai를 선택한 이유
GIA의 요건을 충족한 Akamai
웹 애플리케이션 보호와 향상된 콘텐츠 전송에 관심이 있던 GIA는 Akamai가 Kona Site Defender와 Dynamic Site Accelerator Secure 솔루션을 통해 두 가지 요구사항을 모두 충족할 수 있다는 점에 만족했습니다. GIA의 글로벌 웹 기술 관리자 파리스 주리에카트(Faris Zuriekat)는 “다른 벤더의 네트워크가 따라올 수 없는 Akamai의 글로벌 규모가 인상적이었습니다. Akamai 웹 애플리케이션 방화벽을 구성해 데이터 마이닝을 추적하고 여기에 대역폭을 소비하는 사용자를 편리하게 식별할 수 있다는 것도 마음에 들었습니다. 이런 기능을 지원하는 벤더는 없었습니다”고 말했습니다.
타 벤더사에 비해 뛰어난 성능
Akamai 솔루션을 도입한 후 GIA의 웹사이트 성능과 보안이 모두 강화됐습니다. Akamai의 웹 성능 테스트에 따르면 홈 페이지 전송 속도가 북미 지역에서 평균 330%, 전 세계적에서 130% 이상 빨라졌습니다. GIA는 써드파티 측정 툴 Keynote를 사용해 중국 사이트(http://www.gia.edu/CN)의 성능이 89% 향상된 것도 확인했습니다.
또한 Akamai는 GIA 사이트에 대한 적중 횟수 중 79%를 분산했습니다. 동시에 Akamai는 페이지를 사용할 수 없을 때 사이트 방문자에게 표시되는 오류 페이지의 수를 줄이고 자동 사이트 장애 조치를 배치해 방문자에게 HTTP 오류 페이지를 제공하지 않도록 했습니다.
Akamai의 솔루션을 도입한 GIA는 인프라를 크게 구축하지 않고도 훨씬 높은 트래픽을 지원할 수도 있습니다. 주리에카트는 “사이트를 확장해 4개 언어로 제공하면서 전에 비해 거의 4배 더 많은 트래픽을 지원하고 있지만 서버는 하나만 추가했습니다”고 말했습니다.
보안 강화
GIA는 Akamai Professional Services 및 보안 아키텍트와 긴밀하게 협력하면서 사이트 방문자들의 행동과 그들이 요청하는 리소스, 데이터 마이너, 크롤러, 공격자의 활동 방식을 이해하게 됐습니다. 이러한 인사이트를 바탕으로 GIA는 Kona Site Defender 내에 매우 효과적인 웹 애플리케이션 방화벽 규칙을 적용할 수 있었습니다. 이제 GIA는 악성 요청을 선제적으로 자동 차단하고 위협에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다. 한 달 동안 웹 애플리케이션 방화벽은 SQLi, RFI, PHPi, XSS 등의 다양한 공격 벡터로부터 GIA의 도메인에 대한 214,000건 이상의 악성 요청을 차단했습니다. 심지어 DDoS 시도도 차단했습니다. 또한 Kona Site Defender는 시도된 데이터 마이닝 요청을 추적합니다. 주리에카트는 “이전에는 이러한 인사이트를 얻을 수 있는 능력이 없었습니다. 이제 최적의 보안을 보장하고 데이터 마이너가 상당한 대역폭을 소비하고 합법적인 사이트 방문자의 경험을 저해하지 않게 할 수 있습니다."라고 설명했습니다.
새로운 시장으로 브랜드 확장
GIA의 사명은 다이아몬드와 보석이 판매되는 모든 시장에 정보를 제공하는 것입니다. GIA는 전 세계와 무료로 공유하기 위해 약 12,000개의 웹 페이지와 자산을 개발했습니다. 사실, 1년 반 동안 아시아 시장을 위해 번역했습니다. GIA는 중국에서 간편한 접속과 성능 향상을 보장하기 위해 Akamai의 China CDN을 사용해 Akamai Intelligent PlatformTM의 성능을 확장하고 중국의 고유한 콘텐츠 전송 문제를 해결할 계획입니다. 또한 GIA는 브랜드 이미지를 보호하기 위해 허가 없이 이미지를 재사용하지 못하게 막아야 합니다. GIA는 Akamai Image Converter를 사용해 운영 중인 32,000개의 이미지에 워터마크를 표시할 계획입니다. 델 시뇨르는 “Akamai는 전 세계 시장에 효과적으로 서비스를 제공하고, 브랜드 요구 사항을 처리하고, 비영리 사명을 충족하는 데 필요한 다양한 솔루션을 제공합니다”고 결론지었습니다.
Gemological Institute of America 소개
독립 비영리 기관인 GIA(Gemological Institute of America)는 1931년에 설립되었으며 보석학에서 세계 최고의 권위를 인정받고 있습니다. GIA는 1950년대 초에 유명한 4C, 즉 컬러(Color), 선명도(Clarity), 컷(Cut), 캐럿(Carat)을 발명했고, 1953년에 오늘날 세계의 거의 모든 전문 보석업자가 인정하는 International Diamond Grading System™을 개발했습니다.
GIA는 연구, 교육, 보석 실험실 서비스, 기기 개발을 통해 최고 수준의 무결성, 학술, 과학, 전문성을 유지하고 보석에 대한 대중의 신뢰를 보장하는 데 전념하고 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.