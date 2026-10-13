Akamai está a la altura



Interesado tanto en la protección de aplicaciones web como en una mejor distribución del contenido, GIA se alegró de descubrir que Akamai podía cumplir ambos requisitos con sus soluciones Kona Site Defender y Dynamic Site Accelerator Secure. "Quedamos impresionados por la presencia internacional de Akamai; las redes de otros proveedores ni se acercaban a su nivel. También nos gustó el hecho de que el Web Application Firewall de Akamai se pudiese configurar para realizar un seguimiento de la minería de datos y para ayudarnos a identificar los que consumían nuestro ancho de banda para estos fines. Ningún otro proveedor ofrecía esta capacidad", recuerda Faris Zuriekat, director global de Tecnologías Web del GIA.



Funcionamiento superior al de los demás



Desde el lanzamiento de las soluciones de Akamai, GIA mejoró tanto el rendimiento como la seguridad del sitio web. Según las pruebas de rendimiento web de Akamai, la página de inicio se distribuye, de media, más de un 330 % más rápido en Norteamérica y un 130 % más rápido en todo el mundo. Con la herramienta de medición de terceros Keynote, el GIA también experimentó una mejora del 89 % en el rendimiento de su sitio chino (http://www.gia.edu/CN).



Además, Akamai ha descongestionado el 79 % de las visitas al sitio del GIA. Al mismo tiempo, Akamai ha reducido el número de páginas de error que se muestran a los visitantes del sitio cuando las páginas no están disponibles y ha implementado un failover automático del sitio para asegurarse de que no se ofrezca páginas de error HTTP a los visitantes.



Con la ayuda de las soluciones de Akamai, el GIA también es capaz de responder a volúmenes de tráfico mucho más grandes sin desarrollar su infraestructura de forma significativa. "Al habernos ampliado para ofrecer nuestro sitio en cuatro idiomas, ahora admitimos un tráfico casi cuatro veces mayor que antes, pero aun así, solo hemos agregado un servidor", comenta Zuriekat.



Refuerzo de sus defensas



En su estrecha colaboración con los servicios profesionales y los arquitectos de seguridad de Akamai, el GIA obtuvo información sobre el comportamiento de los visitantes de su sitio, los recursos que solicitaban y cómo operaban los mineros, rastreadores y atacantes. Esta información permitió que el GIA aplicara reglas del Web Application Firewall altamente eficaces dentro de Kona Site Defender. Ahora el GIA puede bloquear de manera proactiva y automática las solicitudes maliciosas y obtener visibilidad en tiempo real de las amenazas. Durante un mes, el Web Application Firewall bloqueó más de 214 000 solicitudes maliciosas en los dominios del GIA de una variedad de vectores de ataque, como SQLi, RFI, PHPi y XSS. Incluso bloqueó los intentos de ataques distribuidos de denegación de servicio. Además, Kona Site Defender realiza intentos de solicitudes de minería de datos. "Antes, carecíamos de la capacidad para obtener esta información. Ahora podemos garantizar una seguridad óptima y evitar que los mineros de datos consuman un ancho de banda significativo y perjudiquen la experiencia de los visitantes legítimos del sitio", explica Zuriekat.



Extensión de la marca a nuevos mercados



La misión del GIA es distribuir información a cualquier mercado donde se vendan diamantes, joyas y piedras preciosas. La organización ha desarrollado alrededor de 12 000 páginas y recursos web que desea compartir libremente con el mundo. De hecho, pasó un año y medio traduciéndolos para los mercados asiáticos. Para garantizar el acceso y una mejora del rendimiento en China, el GIA está planificando utilizar China CDN de Akamai, que libera todo el potencial de Akamai Intelligent Platform™ para abordar los desafíos exclusivos asociados a la distribución de contenido que presenta China. Además, para proteger la imagen de su marca, el GIA debe evitar que sus imágenes se reutilicen sin autorización. GIA tiene la intención de utilizar Image Converter de Akamai para aplicar marcas de agua a sus 32 000 imágenes sobre la marcha. "Akamai ofrece la gama de soluciones que necesitamos para llegar eficazmente a nuestros mercados, abordar nuestras necesidades de marca y cumplir nuestra misión sin ánimo de lucro", concluye Del Signore.