Akamai macht den Unterschied



Das GIA war sowohl am Schutz von Webanwendungen als auch an einer verbesserten Inhaltsbereitstellung interessiert und war daher sehr erfreut, dass Akamai mit seinen Lösungen Kona Site Defender und Dynamic Site Accelerator Secure beide Anforderungen erfüllen konnte. „Wir waren von der globalen Präsenz von Akamai sehr beeindruckt – die Netzwerke anderer Anbieter kamen dem nicht nahe. Uns gefiel auch die Tatsache, dass die Web Application Firewall von Akamai so konfiguriert werden kann, dass sie Datenabgriffe nachverfolgt und uns so hilft, diejenigen zu identifizieren, die unsere Bandbreite für ihre Zwecke nutzen wollen. Kein anderer Anbieter hat dies unterstützt“, erinnert sich Faris Zuriekat, Global Web Technologies Manager beim GIA.



Bessere Leistung als alle anderen



Seit der Einführung der Akamai-Lösungen konnte das GIA sowohl die Website-Performance als auch die Sicherheit verbessern. Laut den Webperformance-Tests von Akamai wird die Homepage in Nordamerika jetzt durchschnittlich um 330 % und weltweit um 130 % schneller bereitgestellt. Mithilfe des Keynote-Messtools eines Drittanbieters konnte das GIA zudem eine Performanceverbesserung von 89 % für seine chinesische Website (http://www.gia.edu/CN) verzeichnen.



Darüber hinaus hat Akamai 79 % der Treffer auf die Website des GIA ausgelagert. Gleichzeitig hat Akamai die Anzahl der Fehlerseiten reduziert, die Websitebesuchern angezeigt werden, wenn Seiten nicht verfügbar sind, und ein automatisches Website-Failover implementiert, um sicherzustellen, dass Besuchern keine HTTP-Fehlerseiten angezeigt werden.



Durch die Akamai-Lösungen ist das GIA auch in der Lage, wesentlich höhere Traffic-Volumen zu bewältigen, ohne die Infrastruktur wesentlich ausbauen zu müssen. „Da wir unsere Website in vier Sprachen bereitstellen, unterstützen wir jetzt fast viermal so viel Traffic wie zuvor, aber wir mussten nur einen weiteren Server hinzufügen“, so Zuriekat.



Stärkung der Abwehrmechanismen



In enger Zusammenarbeit mit Akamai Professional Services und Sicherheitsarchitekten lernte das GIA das Verhalten seiner Websitebesucher und die von ihnen angeforderten Ressourcen kennen und erfuhr, wie Data Miner, Crawler und Angreifer vorgehen. Dank dieser Erkenntnisse konnte das GIA hochwirksame Regeln für die Web Application Firewall in Kona Site Defender festlegen. Jetzt kann das GIA schädliche Anfragen proaktiv und automatisch blockieren und Echtzeiteinblicke in Bedrohungen erhalten. Im Laufe eines Monats blockierte die Web Application Firewall mehr als 214.000 schädliche Anfragen an die Domänen des GIA mit unterschiedlichen Angriffsvektoren wie SQLi, RFI, PHPi und XSS. Sogar Distributed Denial-of-Service-Angriffe wurden abgewehrt. Darüber hinaus verfolgt Kona Site Defender versuchte Data-Mining-Anfragen. „Früher fehlte uns die Möglichkeit, diese Erkenntnisse zu gewinnen. Jetzt können wir optimale Sicherheit gewährleisten und verhindern, dass Data Miner große Bandbreiten blockieren und das Erlebnis legitimer Websitebesucher beeinträchtigen“, erklärt Zuriekat.



Erweiterung der Marke auf neue Märkte



Das GIA hat es sich zum Ziel gesetzt, Informationen für alle Märkte bereitzustellen, in denen Diamanten, Schmuck und Edelsteine verkauft werden. Das Unternehmen hat etwa 12.000 Webseiten und Ressourcen erstellt, die es frei mit der Welt teilen möchte. Außerdem hat es anderthalb Jahre gedauert, diese für die asiatischen Märkte zu übersetzen. Um einen sicheren Zugriff zu gewährleisten und die Performance in China weiter zu verbessern, plant das GIA den Einsatz des China CDN von Akamai, das die Leistungsfähigkeit der Akamai Intelligent PlatformTM erweitert, um die einzigartigen Herausforderungen bei der Inhaltsbereitstellung in China zu bewältigen. Zum Schutz der Marke muss das GIA zudem verhindern, dass Bilder ohne Genehmigung wiederverwendet werden. Das GIA plant den Einsatz des Akamai Image Converters, um seine 32.000 Bilder im Handumdrehen mit Wasserzeichen zu versehen. „Akamai bietet die Palette an Lösungen an, die wir brauchen, um unsere Märkte weltweit effektiv zu erreichen, den Anforderungen an unsere Marke gerecht zu werden und unsere gemeinnützige Aufgabe zu erfüllen,“ bilanziert Vivianne Del Signore.