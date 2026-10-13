Fundado em 1931, o GIA é a principal autoridade do mundo em diamantes, pedras coloridas e pérolas. Um instituto sem fins lucrativos, o GIA é a principal fonte de conhecimento, padrões e educação em joias e pedras preciosas. Para cumprir sua missão de garantir a confiança do público em joias e pedras preciosas, o GIA oferece treinamento, pesquisa e avaliação independente e imparcial da qualidade das pedras preciosas por meio de serviços laboratoriais. O website da organização é fundamental para entregar esses recursos e essas informações a consumidores e profissionais do mundo todo, incluindo os EUA, a Índia e um público crescente na China, e recebe cerca de dois milhões de visualizações de página por mês.
"A Akamai oferece a variedade de soluções de que precisamos para alcançar nossos mercados mundiais com eficiência, atender aos requisitos de nossa marca e cumprir nossa missão sem fins lucrativos."— Vivianne Del Signore, GIA
A situação
O desafio
GIA.edu é um website rico em conteúdo com mais de 16 mil páginas em quatro idiomas, incluindo artigos, mais de 20 mil e vídeos. A entrega desse conteúdo é essencial para educar os consumidores e o comércio de joias, bem como manter informada a comunidade global de pesquisa gemológica. Como o GIA trabalhava para alcançar públicos em novas áreas, incluindo Ásia e África, ele precisava otimizar o desempenho do website.
Além disso, o GIA estava muito ciente da ameaça representada por possíveis ataques de DoS (Denial-of-Service) ou outros. A manutenção de serviços contínuos é especialmente importante para os interessados que usam a página Report Check de análise e classificação, a página mais visitada do website da organização. De acordo com Vivianne Del Signore, diretora de comunicações digitais do GIA, os relatórios do GIA são fundamentais para a forma como os diamantes são negociados entre fabricantes e revendedores. Se a página Report Check ficar inativa, isso poderá afetar empresas do mundo todo.
Os objetivos
O GIA precisava atender a dois requisitos principais para apoiar os seus objetivos:
- Melhorar o desempenho ideal do website no mundo todo. O GIA queria garantir que os mercados do mundo pudessem acessar imediatamente os vastos conteúdos e informações on-line
- Proteger-se contra ataques da Web e hackers. A organização precisava fortalecer as defesas do site para evitar ataques de DoS e mineração de dados não autorizada
Por que a Akamai
A Akamai atende aos padrões
Interessado tanto na proteção de aplicações Web quanto na entrega de conteúdo aprimorado, o GIA ficou satisfeito ao descobrir que a Akamai poderia atender aos dois requisitos com as soluções Kona Site Defender e Dynamic Site Accelerator Secure. "Ficamos impressionados com a presença global da Akamai; as redes de outros fornecedores nem chegavam perto dela. Também gostamos do fato de que o Akamai Web Application Firewall poderia ser configurado para rastrear a mineração de dados e nos ajudar a identificar as pessoas que consomem nossa largura de banda para esses fins. Nenhum outro fornecedor dava suporte a isso", lembra Faris Zuriekat, gerente global de tecnologias da Web do GIA.
Muito além da nota de corte
Desde o lançamento das soluções da Akamai, o GIA melhorou o desempenho e a segurança do site. De acordo com os testes de desempenho da Web da Akamai, a home page é entregue, em média, com 330% mais rapidez na América do Norte e 130% mais rapidez no mundo todo. Usando a ferramenta de medição Keynote de terceiros, o GIA também observou uma melhoria de desempenho de 89% em seu website chinês (http://www.gia.edu/CN).
Além disso, a Akamai transferiu 79% dos acessos ao website do GIA. Ao mesmo tempo, a Akamai reduziu o número de páginas de erro exibidas aos visitantes do website quando as páginas ficam indisponíveis e implementou o failover automático do website para garantir que nenhum visitante receba páginas de erro de HTTP.
Com as soluções da Akamai em vigor, o GIA também pode oferecer suporte a volumes de tráfego muito mais altos sem aumentar significativamente sua infraestrutura. "Como expandimos para oferecer nosso website em quatro idiomas, agora oferecemos suporte a quase quatro vezes mais tráfego do que antes, mas só adicionamos um servidor", diz Zuriekat.
Fortalecer as defesas
Ao trabalhar em estreita colaboração com os arquitetos de serviços profissionais e segurança da Akamai, o GIA aprendeu sobre o comportamento dos visitantes do site, os recursos que eles solicitavam e como os mineradores de dados, rastreadores e invasores operavam. Esses insights permitiram que o GIA implementasse regras altamente eficazes de Web Application Firewall no Kona Site Defender. Agora, o GIA pode bloquear proativamente e automaticamente as solicitações mal-intencionadas e obter visibilidade em tempo real sobre as ameaças. Ao longo de um mês, o Web Application Firewall bloqueou mais de 214 mil solicitações mal-intencionadas aos domínios do GIA de vários vetores de ataque, como SQLi, RFI, PHPi e XSS. Ele bloqueou até mesmo tentativas de ataques de DDoS. Além disso, o Kona Site Defender monitora tentativas de solicitações de mineração de dados. "Antes, não tínhamos capacidade para obter esses insights. Agora, podemos garantir a segurança ideal e impedir que os mineradores de dados consumam largura de banda significativa e prejudiquem a experiência de visitantes legítimos do website", explica Zuriekat.
Ampliar a marca para novos mercados
A missão do GIA é distribuir informações para todos os mercados onde diamantes, joias e pedras preciosas são vendidos. A organização desenvolveu cerca de 12 mil páginas da Web e ativos que deseja compartilhar livremente com o mundo. Na verdade, ela passou um ano e meio traduzindo essas páginas para os mercados asiáticos. Para garantir acesso imediato e melhorar ainda mais o desempenho na China, o GIA planeja usar a China CDN da Akamai, que estende o poder da Akamai Intelligent PlatformTM para resolver os desafios exclusivos de entrega de conteúdo que a China apresenta. Além disso, para proteger a imagem de sua marca, o GIA deve impedir que suas imagens sejam reutilizadas sem permissão. O GIA pretende usar o Akamai Image Converter para aplicar marca d'água em suas 32 mil imagens rapidamente. "A Akamai oferece a variedade de soluções de que precisamos para alcançar nossos mercados mundiais com eficiência, atender aos requisitos de nossa marca e cumprir nossa missão sem fins lucrativos", conclui Del Signore.
Sobre o GIA
Uma organização independente sem fins lucrativos, o GIA (Gemological Institute of America), criado em 1931, é reconhecido como a principal autoridade do mundo em gemologia. O GIA inventou os famosos 4Cs de Cor, Clareza, Corte e Quilate (Carat Weight) no início da década de 1950 e, em 1953, criou o International Diamond Grading System™ que hoje, é reconhecido por praticamente todos os joalheiros profissionais do mundo.
Por meio de pesquisa, educação, serviços laboratoriais gemológicos e desenvolvimento de instrumentos, o Instituto se dedica a garantir a confiança do público nas joias e pedras preciosas, mantendo os mais altos padrões acadêmicos, científicos e de integridade e profissionalismo.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.