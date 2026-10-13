A Akamai atende aos padrões



Interessado tanto na proteção de aplicações Web quanto na entrega de conteúdo aprimorado, o GIA ficou satisfeito ao descobrir que a Akamai poderia atender aos dois requisitos com as soluções Kona Site Defender e Dynamic Site Accelerator Secure. "Ficamos impressionados com a presença global da Akamai; as redes de outros fornecedores nem chegavam perto dela. Também gostamos do fato de que o Akamai Web Application Firewall poderia ser configurado para rastrear a mineração de dados e nos ajudar a identificar as pessoas que consomem nossa largura de banda para esses fins. Nenhum outro fornecedor dava suporte a isso", lembra Faris Zuriekat, gerente global de tecnologias da Web do GIA.



Muito além da nota de corte



Desde o lançamento das soluções da Akamai, o GIA melhorou o desempenho e a segurança do site. De acordo com os testes de desempenho da Web da Akamai, a home page é entregue, em média, com 330% mais rapidez na América do Norte e 130% mais rapidez no mundo todo. Usando a ferramenta de medição Keynote de terceiros, o GIA também observou uma melhoria de desempenho de 89% em seu website chinês (http://www.gia.edu/CN).



Além disso, a Akamai transferiu 79% dos acessos ao website do GIA. Ao mesmo tempo, a Akamai reduziu o número de páginas de erro exibidas aos visitantes do website quando as páginas ficam indisponíveis e implementou o failover automático do website para garantir que nenhum visitante receba páginas de erro de HTTP.



Com as soluções da Akamai em vigor, o GIA também pode oferecer suporte a volumes de tráfego muito mais altos sem aumentar significativamente sua infraestrutura. "Como expandimos para oferecer nosso website em quatro idiomas, agora oferecemos suporte a quase quatro vezes mais tráfego do que antes, mas só adicionamos um servidor", diz Zuriekat.



Fortalecer as defesas



Ao trabalhar em estreita colaboração com os arquitetos de serviços profissionais e segurança da Akamai, o GIA aprendeu sobre o comportamento dos visitantes do site, os recursos que eles solicitavam e como os mineradores de dados, rastreadores e invasores operavam. Esses insights permitiram que o GIA implementasse regras altamente eficazes de Web Application Firewall no Kona Site Defender. Agora, o GIA pode bloquear proativamente e automaticamente as solicitações mal-intencionadas e obter visibilidade em tempo real sobre as ameaças. Ao longo de um mês, o Web Application Firewall bloqueou mais de 214 mil solicitações mal-intencionadas aos domínios do GIA de vários vetores de ataque, como SQLi, RFI, PHPi e XSS. Ele bloqueou até mesmo tentativas de ataques de DDoS. Além disso, o Kona Site Defender monitora tentativas de solicitações de mineração de dados. "Antes, não tínhamos capacidade para obter esses insights. Agora, podemos garantir a segurança ideal e impedir que os mineradores de dados consumam largura de banda significativa e prejudiquem a experiência de visitantes legítimos do website", explica Zuriekat.



Ampliar a marca para novos mercados



A missão do GIA é distribuir informações para todos os mercados onde diamantes, joias e pedras preciosas são vendidos. A organização desenvolveu cerca de 12 mil páginas da Web e ativos que deseja compartilhar livremente com o mundo. Na verdade, ela passou um ano e meio traduzindo essas páginas para os mercados asiáticos. Para garantir acesso imediato e melhorar ainda mais o desempenho na China, o GIA planeja usar a China CDN da Akamai, que estende o poder da Akamai Intelligent PlatformTM para resolver os desafios exclusivos de entrega de conteúdo que a China apresenta. Além disso, para proteger a imagem de sua marca, o GIA deve impedir que suas imagens sejam reutilizadas sem permissão. O GIA pretende usar o Akamai Image Converter para aplicar marca d'água em suas 32 mil imagens rapidamente. "A Akamai oferece a variedade de soluções de que precisamos para alcançar nossos mercados mundiais com eficiência, atender aos requisitos de nossa marca e cumprir nossa missão sem fins lucrativos", conclui Del Signore.