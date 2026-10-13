140 多年来，Popken Fashion Group 一直是大码时尚领域值得信赖的品牌，通过旗下品牌 Ulla Popken、Laurasøn、Studio Untold、HAPPYsize 和 JP1880 为全球顾客提供真正的大码服装。作为一家多渠道零售商，Popken 的业务遍及 30 多个国家/地区，涵盖线上商店、实体店、目录册销售以及 Amazon 和 Zalando 等优质电商平台。为了支持其不断增长的线上业务，这家国际时尚公司与 Akamai 合作近十年，以确保全球业务的顺畅运营、强大的安全性和流畅的客户体验。
“多年来，伴随着我们在线业务的不断发展，Akamai 始终为我们提供所需的解决方案，帮助我们不断提升性能和安全性，最终带来优质的在线购物体验。”——Popken Fashion Group 线上商店开发与项目管理部主管 Henning Rogge
重新定义全球大码时尚
提供顺畅的跨境购物体验
在 Popken 任职的 17 年间，Henning Rogge 一直引领着公司数字化战略的发展演进。作为线上商店开发与项目管理部主管，他负责监管 Popken 庞杂线上业务的开发和运营。在 Popken 的实体店销售额保持稳定的同时，其线上业务持续蓬勃发展，并通过电商平台和特定国家/地区的电商网站扩大了公司的覆盖范围。Rogge 表示：“我们的战略是成为全球卓越的大码时尚零售商，而线上商店是我们极为重要的渠道。”
为了让世界各地的购物者能够轻松访问和购买优质的大码品牌，Rogge 的精干开发团队专注于利用 Akamai 的专业技术和创新解决方案，打造卓越的购物体验。他继续解释道：“这种战略优势使我们能够通过我们的大型创收渠道，为全球客户提供无缝、安全、高性能的体验。”
加强网络威胁防御
2016 年，Popken 开始与 Akamai 合作，以抵御拒绝服务 (DoS) 攻击。当时，Popken 的托管服务提供商负责在本地管理其线上商店，但传统的防火墙已不足以抵御日益增长的网络威胁。Akamai 的内容交付服务以及 App & API Protector 提供了出色的防御能力，确保了服务不间断。
当 Popken 迁移到 Microsoft Azure Cloud 上的 SAP Commerce 和响应式 Web 设计时，只需点击两下即可应用 Akamai 的防护措施。Rogge 强调道：“对我们来说，除了 Akamai 别无选择”。他还着重介绍了 Akamai 安全措施的简便性和有效性。
为真正的购物者抵御爬虫程序流量
多年来，Akamai 专家主导的研讨会和安全审核在帮助 Popken 应对新兴网络安全挑战方面发挥了重要作用。其中一个示例就是 Popken 如何应对日益增长的爬虫程序流量。
为了区分合法购物者和不受欢迎的爬虫程序流量，Popken 选择了 Akamai。此前，非人类交互带来的高流量使 Popken 平台不堪重负，并且影响了购物体验。在 Akamai 的帮助下，Popken 识别并抵御了爬虫程序活动，为真正的客户释放了带宽，更好地扩展了其平台。Rogge 解释道：“Akamai 的分析显示，在某一阶段，高达 71% 的攻击流量都是由爬虫程序带来的。”
正如 Rogge 所指出的，即使爬虫程序愈加普遍，AI 日益普及，Popken 也致力于确保客户数据安全，并提供流畅的在线购物体验。“借助 Akamai 的全球监测能力，我们在短短三个月内就能检测并处理超过 2.17 亿次爬虫程序请求。将这种出色的监测能力与 Akamai 的技术和服务相结合，我们就能始终站在电子商务的前沿，并在竞争中保持领先地位。”
优化性能，充分提高转化率
除了解决这些网络安全问题外，Popken 还能够使用 Akamai 解决方案提升网站性能。Popken 深知快速在线交付高质量视觉效果至关重要，因此选择了 Akamai Image & Video Manager 来简化其图像优化流程。
此前，Popken 的内部团队手动处理图像转换。现在，Akamai 会根据购物者的设备和网络连接情况，自动将产品照片转换为理想质量和格式。Rogge 表示：“我们的团队专注于拍摄和上传高质量的产品照片。其余工作都由 Akamai 解决方案来处理。”
此外，Akamai CDN 上的高级缓存选项可确保即使在流量激增时也能立即加载页面。他指出：“性能是优化转化率的关键。在 Akamai 的支持下，我们的网站能始终保持正常运行，并且无论流量高低，都能迅速加载页面。”
利用面向未来的解决方案简化增长过程
Popken 致力于成为大码时尚领域的全球领导者，并依靠 Akamai 来应对电子商务领域日新月异的挑战。为此，通过 Akamai 的概念验证方法，Popken 可以轻松测试和采用新解决方案，确保其在线平台始终安全且可扩展。Rogge 表示：“Akamai 使我们能够轻松满足不断增长的需求，并帮助我们可靠地为客户提供优质体验。”
最近，Popken 测试了 Akamai Client-Side Protection & Compliance 解决方案，以保护客户数据并确保 PCI DSS 标准的合规性。Rogge 总结道：“Akamai 这款解决方案可以保护我们的客户在结账页面上免受数据泄露和 JavaScript 威胁的侵害。这只是 Akamai 如何帮助优化所有购物者在线体验，进而帮助我们实现全球计划雄心的又一例证。”
Popken Fashion Group 简介
Popken Fashion Group 是一家国际化的家族经营式时尚企业，专注于打造真正的大码时尚服装。集团旗下拥有五个品牌系列：Ulla Popken、Laurasøn、Studio Untold、HAPPYsize 和 JP1880。目前，在全球 30 多个国家/地区拥有 2,000 名员工。产品通过遍布各地的约 200 家实体门店及线上商城进行销售。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。