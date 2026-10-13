Popken Fashion Group

在 Popken 任职的 17 年间，Henning Rogge 一直引领着公司数字化战略的发展演进。作为线上商店开发与项目管理部主管，他负责监管 Popken 庞杂线上业务的开发和运营。在 Popken 的实体店销售额保持稳定的同时，其线上业务持续蓬勃发展，并通过电商平台和特定国家/地区的电商网站扩大了公司的覆盖范围。Rogge 表示：“我们的战略是成为全球卓越的大码时尚零售商，而线上商店是我们极为重要的渠道。”

为了让世界各地的购物者能够轻松访问和购买优质的大码品牌，Rogge 的精干开发团队专注于利用 Akamai 的专业技术和创新解决方案，打造卓越的购物体验。他继续解释道：“这种战略优势使我们能够通过我们的大型创收渠道，为全球客户提供无缝、安全、高性能的体验。”