Mega International Commercial Bank

借助分析管理 Web 流量并提供宝贵信息



Akamai Intelligent Platform 让 Mega Bank 能够加速网站交付时间，并提供优质 Web 体验。Akamai 平台的动态映射系统将用户请求引导至合适的 Akamai 服务器，并通过路由优化来确定速度和可靠性都较为出色的路由，以提高 Mega Bank 为境内外客户提供的 Web 体验。同样的系统还帮助 Mega Bank 管理其 Web 流量。



由于 Mega Bank 超过 50% 的利润来自于海外交易，为这些海外客户提供同样快速和稳定的在线银行体验至关重要。在部署 Akamai Web 性能解决方案之后，其境内外用户网站页面加载速度加快 1.67 倍。对于这家银行来说，与 2015 年第四季度相比，2016 年第一季度的整体带宽消耗量减少了 50%，而 Web 总流量增加了 20%。此外，Mega Bank 还可以利用 Akamai 提供的详细分析信息检查系统并解决问题。



全天候获得针对网络安全威胁的专业支持



Akamai 云安全解决方案旨在提供全面的网络攻击防御，帮助 Mega Bank 抵御针对 DNS 基础架构的 DDoS 攻击，而不会造成该银行的在线门户中断。在 Mega Bank 于 2015 年 6 月初实施 Akamai 安全解决方案后不久，该银行就遭遇了一次攻击。其网上银行服务经历了两次 DDoS 攻击，每次持续时间都超过一小时。Akamai 全面抵御了这些攻击，他们的网上银行服务没有受到影响。在攻击者认识到 Mega Bank 拥有能够成功挫败攻击的安全解决方案之后，他们放弃了这一攻击目标。



Lee 表示：“Akamai 的解决方案将我们因遭受犯罪攻击而无法为客户提供稳定、安全的在线访问的风险降至最低。Akamai 提供全天候的网络安全保障。我们不必再为成为攻击目标而担忧了。”



Akamai 综合解决方案广受信赖的良好声誉



作为世界领先的 CDN 服务提供商，Akamai 为 Mega Bank 提供了专业的咨询服务和解决方案。Akamai 凭借优质、领先的服务和良好的声誉从竞争对手中脱颖而出。借助其分布式全球智能平台，Akamai 解决方案旨在实现出色的网站性能、稳定的内容交付，并且根据每个客户的不同具体情况和要求提供定制解决方案。