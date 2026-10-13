Mega International Commercial Bank (Mega Bank) 是中国台湾的主要商业银行之一。Mega Bank 在台湾设有 108 家分行，另外还在境外设有 22 家分行和 5 家代表处。作为一家企业银行，确保国内外的所有客户无缝且安全地访问其在线服务极其重要。为了确保不间断地为客户提供服务，Mega Bank 斥巨资建立了两个数据中心并增加了带宽。此外，随着 Mega Bank 开始向全球扩张，它也成了网络攻击的目标。
“经过内部概念验证，我们认定 Akamai 是一家值得信赖的合作伙伴。Akamai 是安全领域的专家，能够全天候为我们的银行服务提供全方位保护。此外，作为内容交付网络 (CDN) 服务的全球佼佼者，Akamai 还帮我们确保在线服务不会受到突发的网络流量高峰的影响。Akamai 有能力提供快速、安全和优质的 Web 体验，从而为我们提供支持，确保我们的所有客户随时随地都能安全无缝地访问银行服务。”——Cheng-Jen Lee，Mega International Commercial Bank 数据处理与信息部副总裁助理
现状
挑战
对于金融机构来说，为其客户提供稳定且安全的银行业务体验是非常重要的。过去，Mega Bank 与当地合作伙伴合作，建立了具有按需网络安全服务的带宽基础架构。然而，随着业务的扩展，互联网带宽成本增加到了相对较高的程度，Mega Bank 有时需要停止内部互联网运营，从而为客户服务留出足够的带宽，如电子账单。此外，Mega Bank 发现当地合作伙伴提供的按需网络安全服务不能即时有效地抵御 DDoS 攻击。为此，Mega Bank 决定采用 Akamai Web 性能解决方案，他们选择了云安全解决方案，帮助其为客户提供稳定、安全的银行服务。
目标
- 增强用户体验。Mega Bank 希望确保所有客户都获得稳定、优质的卓越在线体验。
- 保护网站并抵御互联网安全风险。Mega Bank 希望能为系统实施成功的保护措施，使其免受日益复杂的攻击，并为其客户提供无缝和安全的在线银行体验。
为什么选择 Akamai
借助分析管理 Web 流量并提供宝贵信息
Akamai Intelligent Platform 让 Mega Bank 能够加速网站交付时间，并提供优质 Web 体验。Akamai 平台的动态映射系统将用户请求引导至合适的 Akamai 服务器，并通过路由优化来确定速度和可靠性都较为出色的路由，以提高 Mega Bank 为境内外客户提供的 Web 体验。同样的系统还帮助 Mega Bank 管理其 Web 流量。
由于 Mega Bank 超过 50% 的利润来自于海外交易，为这些海外客户提供同样快速和稳定的在线银行体验至关重要。在部署 Akamai Web 性能解决方案之后，其境内外用户网站页面加载速度加快 1.67 倍。对于这家银行来说，与 2015 年第四季度相比，2016 年第一季度的整体带宽消耗量减少了 50%，而 Web 总流量增加了 20%。此外，Mega Bank 还可以利用 Akamai 提供的详细分析信息检查系统并解决问题。
全天候获得针对网络安全威胁的专业支持
Akamai 云安全解决方案旨在提供全面的网络攻击防御，帮助 Mega Bank 抵御针对 DNS 基础架构的 DDoS 攻击，而不会造成该银行的在线门户中断。在 Mega Bank 于 2015 年 6 月初实施 Akamai 安全解决方案后不久，该银行就遭遇了一次攻击。其网上银行服务经历了两次 DDoS 攻击，每次持续时间都超过一小时。Akamai 全面抵御了这些攻击，他们的网上银行服务没有受到影响。在攻击者认识到 Mega Bank 拥有能够成功挫败攻击的安全解决方案之后，他们放弃了这一攻击目标。
Lee 表示：“Akamai 的解决方案将我们因遭受犯罪攻击而无法为客户提供稳定、安全的在线访问的风险降至最低。Akamai 提供全天候的网络安全保障。我们不必再为成为攻击目标而担忧了。”
Akamai 综合解决方案广受信赖的良好声誉
作为世界领先的 CDN 服务提供商，Akamai 为 Mega Bank 提供了专业的咨询服务和解决方案。Akamai 凭借优质、领先的服务和良好的声誉从竞争对手中脱颖而出。借助其分布式全球智能平台，Akamai 解决方案旨在实现出色的网站性能、稳定的内容交付，并且根据每个客户的不同具体情况和要求提供定制解决方案。
Mega International Commercial Bank 简介
Mega International Commercial Bank Co., Ltd. 是中国台湾的主要银行之一，由中国国际商业银行和交通银行合并而来。这两家银行都有着值得自豪的长期出色业绩。在合并后，Mega International Commercial Bank 目前在台湾本土设有 108 家分行，在境外设有 22 家分行和 5 个代表处。他们的业务网络中包括驻泰国和加拿大的全资银行子公司，以及多处分行，海外服务网点总数达到 39 个。员工总数超过 5100 人，实收资本总额为 85,362,336,310 新台币。如需详细了解 Mega International Commercial Bank，请访问：https://www.megabank.com.tw/
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