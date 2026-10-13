Mega International Commercial Bank（Mega Bank）は台湾の大手商業銀行です。台湾に108の支店、海外に22の支店と5つの駐在員事務所を展開しています。法人取引を主体とする銀行として、国内外のすべての顧客が同社のオンラインサービスにシームレスかつ安全にアクセスできることが非常に重要です。顧客に中断のないサービスを提供するために、多額の投資を行って2つのデータセンターを設立し、帯域幅を拡大しました。また、グローバル展開に伴い、サイバー攻撃の標的になることも増えました。
「社内で概念実証を行った結果、信頼できるパートナーとしてAkamaiを選択することにしました。Akamaiはセキュリティのエキスパートであり、当社の銀行サービスに対して包括的な保護を24時間提供してくれます。また、コンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）サービスのグローバルリーダーでもあるAkamaiの支援により、Webトラフィックが急増しても当社のオンラインサービスが影響を受けることはありません。Akamaiのソリューションにより、高速、安全、高品質なWeb体験が実現するため、すべてのお客様に当社の銀行サービスへのシームレスで安全なアクセスを提供できます」—Cheng-Jen Lee氏、Mega International Commercial Bank、Assistant Vice President Data Processing & Information Department
状況
課題
金融機関にとって、顧客に安定した安全な銀行体験を提供することが非常に重要です。Mega Bankは過去にローカルパートナーと協力して、オンデマンドのサイバーセキュリティサービスを備えた帯域幅インフラを構築したことがありました。しかし、ビジネスの拡大に伴い、インターネットの帯域幅コストが比較的高くなり、電子請求などの顧客サービスのために十分な帯域幅を確保できるよう社内のインターネット運用を停止しなければならない場合もありました。また、ローカルパートナーが提供するオンデマンドのサイバーセキュリティサービスでは、DDoS攻撃を即座かつ効果的に防御できないこともわかりました。そこで、顧客に安定した安全な銀行体験を提供するためのソリューションとして、Akamai Webパフォーマンスソリューションとクラウド・セキュリティ・ソリューションを選択しました。
目標
- ユーザー体験を強化。Mega Bankは、安定した高品質の最適なオンライン体験をすべての顧客に提供したいと考えていました。
- Webサイトを保護してインターネット上のセキュリティリスクを緩和。Mega Bankは、ますます巧妙化する攻撃からシステムを保護し、顧客にシームレスで安全な銀行体験をオンライン上で提供したいと考えていました。
Akamaiを選ぶ理由
Webトラフィックを管理し、分析を通じて貴重な情報を提供
Akamai Intelligent Platformにより、Mega BankはWebサイトの配信を高速化し、高品質のWeb体験を提供できるようになりました。Akamaiプラットフォームの動的マッピングシステムは、ユーザーの要求を最適なAkamaiサーバーに転送します。そして、ルート最適化を使用して、最も高速で信頼性の高いルートを特定し、Mega Bankの国内外の顧客のWeb体験を強化します。Mega Bankは、自社のWebトラフィックの管理にもこのシステムを使用しています。
Mega Bankの利益の50%以上は海外取引によって生み出されているため、海外顧客にも高速で安定したオンライン銀行体験を提供することが不可欠でした。Akamai Webパフォーマンスソリューションの導入後、国内外ユーザーによるWebサイトのページ読み込み速度が1.67倍高速化しました。2015年第4四半期と比較して、2016年第1四半期には全体的な帯域幅消費が50%削減され、Webトラフィック全体が20%増加しました。さらに、Mega BankはAkamaiが提供する詳細な分析情報を使用してシステムを調査し、問題を解決できるようになりました。
サイバーセキュリティの脅威に対するプロフェッショナルサポートを24時間利用可能
Akamaiクラウド・セキュリティ・ソリューションは、サイバー攻撃に対する包括的な保護を提供するように設計されています。Mega Bankは、オンラインポータルを一切中断することなく、DNSインフラをDDoS攻撃から防御できます。Mega Bankは、Akamaiセキュリティソリューションを導入した直後の2015年6月初旬に攻撃を受けました。同社のオンライン・バンキング・サービスに対して、1時間以上に及ぶDDoS攻撃が2回発生しました。Akamaiはこの攻撃を完全に緩和し、同社のオンライン・バンキング・サービスが影響を受けることはありませんでした。Mega Bankがセキュリティソリューションを実装し、攻撃を阻止することに成功したことに気づいた攻撃者は、攻撃を中止しました。
「Akamaiのソリューションは、犯罪者による攻撃の影響でお客様に安定した安全なオンラインアクセスを提供できなくなるリスクを最小限に抑えます。Akamaiはサイバーセキュリティを24時間提供してくれます。私たちはもう、攻撃の標的になることを心配する必要はないのです」とLee氏は述べています。
優れた評判を誇るAkamaiの包括的なソリューション
世界をリードするCDNサービスプロバイダーのAkamaiが、Mega Bankにプロフェッショナルサポートおよびソリューションを提供しました。Akamaiは、その高品質かつ最先端のサービスと優れた評判により、業界でも卓越した存在となっています。グローバルに分散されたIntelligent Platformを基盤とするAkamaiソリューションは、高品質のWebサイトパフォーマンス、安定したコンテンツ配信、顧客の状況や要件に基づくカスタマイズ性を念頭に設計されています。
Mega International Commercial Bankについて
Mega International Commercial Bank Co., Ltd., は、The International Commercial Bank of ChinaとChiao Tung Bankの合併によって誕生した台湾の大手銀行です。The International Commercial Bank of ChinaとChiao Tung Bankはいずれも、長年にわたり卓越した実績を誇ってきた銀行です。両社の合併により、Mega International Commercial Bankは現在、国内に108の支店、海外に22の支店と5つの駐在員事務所を有しています。これに加えて、タイとカナダには完全子会社の銀行とその支店もあり、海外における拠点は計39にのぼります。総従業員数は5,100人以上、総資本金は853億6,233万6,310台湾ドルです。Mega International Commercial Bankの詳細については、以下をご覧ください。https://www.megabank.com.tw/
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。