Mega International Commercial Bank

Webトラフィックを管理し、分析を通じて貴重な情報を提供



Akamai Intelligent Platformにより、Mega BankはWebサイトの配信を高速化し、高品質のWeb体験を提供できるようになりました。Akamaiプラットフォームの動的マッピングシステムは、ユーザーの要求を最適なAkamaiサーバーに転送します。そして、ルート最適化を使用して、最も高速で信頼性の高いルートを特定し、Mega Bankの国内外の顧客のWeb体験を強化します。Mega Bankは、自社のWebトラフィックの管理にもこのシステムを使用しています。



Mega Bankの利益の50%以上は海外取引によって生み出されているため、海外顧客にも高速で安定したオンライン銀行体験を提供することが不可欠でした。Akamai Webパフォーマンスソリューションの導入後、国内外ユーザーによるWebサイトのページ読み込み速度が1.67倍高速化しました。2015年第4四半期と比較して、2016年第1四半期には全体的な帯域幅消費が50%削減され、Webトラフィック全体が20%増加しました。さらに、Mega BankはAkamaiが提供する詳細な分析情報を使用してシステムを調査し、問題を解決できるようになりました。



サイバーセキュリティの脅威に対するプロフェッショナルサポートを24時間利用可能



Akamaiクラウド・セキュリティ・ソリューションは、サイバー攻撃に対する包括的な保護を提供するように設計されています。Mega Bankは、オンラインポータルを一切中断することなく、DNSインフラをDDoS攻撃から防御できます。Mega Bankは、Akamaiセキュリティソリューションを導入した直後の2015年6月初旬に攻撃を受けました。同社のオンライン・バンキング・サービスに対して、1時間以上に及ぶDDoS攻撃が2回発生しました。Akamaiはこの攻撃を完全に緩和し、同社のオンライン・バンキング・サービスが影響を受けることはありませんでした。Mega Bankがセキュリティソリューションを実装し、攻撃を阻止することに成功したことに気づいた攻撃者は、攻撃を中止しました。



「Akamaiのソリューションは、犯罪者による攻撃の影響でお客様に安定した安全なオンラインアクセスを提供できなくなるリスクを最小限に抑えます。Akamaiはサイバーセキュリティを24時間提供してくれます。私たちはもう、攻撃の標的になることを心配する必要はないのです」とLee氏は述べています。



優れた評判を誇るAkamaiの包括的なソリューション



世界をリードするCDNサービスプロバイダーのAkamaiが、Mega Bankにプロフェッショナルサポートおよびソリューションを提供しました。Akamaiは、その高品質かつ最先端のサービスと優れた評判により、業界でも卓越した存在となっています。グローバルに分散されたIntelligent Platformを基盤とするAkamaiソリューションは、高品質のWebサイトパフォーマンス、安定したコンテンツ配信、顧客の状況や要件に基づくカスタマイズ性を念頭に設計されています。