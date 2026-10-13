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Mega International Commercial Bank

Akamai protège l'infrastructure DNS de Mega Bank contre les attaques DDoS et offre une expérience Web rapide, fiable et sécurisée

Logo Mega International Commercial Bank

Localisation géographique

Taïwan
https://www.megabank.com.tw/

Secteur

Services financiers

Principaux impacts

  • Infrastructure DNS fiable et hautement disponible avec des temps de réponse plus rapides, protégée 24 h/24 et 7 j/7 contre les attaques DDoS
  • Réduction efficace de la consommation de bande passante de 50 %, passant d'une moyenne de 40 Mbit/s à 20 Mbit/s
  • Prise en charge d'une augmentation de 20 % du trafic Web sans impact sur les performances du site Web
  • Réduction de 50 % des coûts d'investissement dans l'infrastructure et la bande passante grâce au délestage du trafic Internet vers l'Akamai Intelligent Platform
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La situation

Mega International Commercial Bank (Mega Bank) est une banque commerciale de premier plan à Taïwan. Mega Bank compte 108 agences à Taïwan, ainsi que 22 agences et cinq bureaux de représentation à l'étranger. En tant que banque pour les entreprises, il est extrêmement important de s'assurer que tous les clients, nationaux et internationaux, disposent d'un accès fluide et sécurisé à ses services en ligne. Pour s'assurer qu'elle était en mesure de servir ses clients sans interruption, Mega Bank a réalisé des investissements importants pour la mise en place de deux centres de données et l'augmentation de sa bande passante. Par ailleurs, lorsque Mega Bank a commencé à se développer à l'international, elle est également devenue la cible de cyberattaques.

Le défi

Pour les établissements financiers, il est très important de fournir aux clients une expérience bancaire stable et sécurisée. Auparavant, Mega Bank travaillait avec un partenaire local pour établir une infrastructure de bande passante avec un service de cybersécurité à la demande. Cependant, le coût de la bande passante Internet est devenu relativement élevé au fur et à mesure de son expansion, et Mega Bank devait parfois suspendre les opérations Internet internes pour maintenir une bande passante suffisante pour les services clients, comme la facturation électronique. De plus, Mega Bank a constaté que le service de cybersécurité à la demande fourni par son partenaire local n'arrivait pas à la défendre instantanément et efficacement contre les attaques DDoS. Par conséquent, Mega Bank a opté pour les solutions Akamai Web Performance et a choisi les solutions de sécurité dans le cloud pour fournir à ses clients un service bancaire stable et sécurisé.

Les objectifs

  • Amélioration de l'expérience utilisateur. Mega Bank souhaitait s'assurer que tous ses clients bénéficient d'une expérience en ligne optimale, stable et de haute qualité
  • Protection du site Web et réduction des risques de sécurité liés à Internet. Mega Bank souhaitait protéger le système contre les attaques de plus en plus sophistiquées et offrir à ses clients une expérience bancaire en ligne fluide et sécurisée

Pourquoi Akamai

Gestion du trafic Web et mise à disposition d'informations importantes avec des analyses

L'Akamai Intelligent Platform a permis à Mega Bank d'accélérer la diffusion sur son site Web et d'offrir une expérience Web de haute qualité. Le système de mapping dynamique de la plateforme d'Akamai dirige les demandes des utilisateurs vers un serveur Akamai optimal et utilise l'optimisation du routage pour identifier l'itinéraire le plus rapide et le plus fiable afin d'améliorer l'expérience Web pour les clients nationaux et internationaux de Mega Bank. C'est le même système qui aide également Mega Bank à gérer son trafic Web.

Comme plus de 50 % des bénéfices de Mega Bank sont générés par des transactions à l'étranger, il était essentiel que ces clients à l'étranger aient également accès à une expérience bancaire en ligne rapide et stable. Après le déploiement des solutions Akamai Web Performance, la vitesse de chargement des pages Web pour les utilisateurs étrangers et nationaux est devenue 1,67 fois plus rapide. Au premier trimestre 2016, la consommation globale de bande passante pour la banque a été réduite de 50 % par rapport au quatrième trimestre 2015, tandis que le trafic Web total a augmenté de 20 %. En outre, Mega Bank a pu examiner le système et résoudre les problèmes avec les informations provenant d'analyses détaillées fournies par Akamai.

Obtention d'un support professionnel pour les menaces de cybersécurité 24 h/24, 7 j/7

Les solutions de sécurité du cloud d'Akamai sont conçues pour fournir une protection complète contre les cyberattaques, ce qui aide ainsi Mega Bank à se protéger des attaques DDoS contre son infrastructure DNS sans interruption de son portail en ligne. Une attaque a eu lieu peu après que Mega Bank ait mis en œuvre les solutions de sécurité d'Akamai, début juin 2015. Le service bancaire en ligne a subi une attaque DDoS deux fois, pendant plus d'une heure à chaque fois. Akamai a complètement atténué les attaques et les services bancaires en ligne n'ont pas été affectés. Lorsque les pirates ont compris que Mega Bank avait mis en place une solution de sécurité et avait réussi à les contrer, ils ont cessé de lancer des attaques contre la banque.

« La solution Akamai minimise le risque d'interruption en cas d'attaques criminelles afin que nous puissions fournir à nos clients un accès en ligne stable et sécurisé. L'offre d'Akamai inclut la cybersécurité 24 h/24, 7 j/7. Nous n'avons plus à nous inquiéter d'être la cible d'une attaque », se réjouit Lee.

Réputation de confiance des solutions complètes d'Akamai

En tant que fournisseur de services CDN leader dans le monde, Akamai a pu fournir des conseils professionnels et des solutions à Mega Bank. L'entreprise se distingue de ses concurrents par son service de pointe et son excellente réputation. Grâce à sa plateforme intelligente distribuée dans le monde entier, les solutions Akamai sont conçues pour offrir des performances de site Web de haute qualité, une diffusion de contenu stable et des solutions sur mesure en fonction des situations et des exigences de chaque client.

À propos de Mega International Commercial Bank

Mega International Commercial Bank Co., Ltd., l'une des principales banques de Taïwan, est née de la fusion de la Banque commerciale internationale de Chine et de la Chiao Tung Bank. Les deux banques sont fières de leurs résultats toujours excellents. Avec la consolidation, Mega International Commercial Bank compte maintenant 108 agences dans le pays et 22 agences avec cinq bureaux de représentation à l'étranger. Le réseau est complété par des filiales bancaires à part entière en Thaïlande et au Canada, ainsi que par des agences, ce qui porte le nombre d'antennes à l'étranger à 39 au total. Son effectif total est de plus de 5 100 collaborateurs et le capital versé total s'élève à 85 362 336 310 NT$. Pour en savoir plus sur Mega International Commercial Bank, visitez le site : https://www.megabank.com.tw/

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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