Mega International Commercial Bank (Mega Bank) est une banque commerciale de premier plan à Taïwan. Mega Bank compte 108 agences à Taïwan, ainsi que 22 agences et cinq bureaux de représentation à l'étranger. En tant que banque pour les entreprises, il est extrêmement important de s'assurer que tous les clients, nationaux et internationaux, disposent d'un accès fluide et sécurisé à ses services en ligne. Pour s'assurer qu'elle était en mesure de servir ses clients sans interruption, Mega Bank a réalisé des investissements importants pour la mise en place de deux centres de données et l'augmentation de sa bande passante. Par ailleurs, lorsque Mega Bank a commencé à se développer à l'international, elle est également devenue la cible de cyberattaques.
« Après avoir essayé leur version de démonstration, nous avons opté pour Akamai en tant que partenaire de confiance. Akamai est un expert en sécurité qui fournit à notre service bancaire une protection complète 24 h/24, 7 j/7. En outre, en tant que leader mondial des services de réseau de diffusion de contenu (CDN), Akamai contribue également à garantir que nos services en ligne ne seront pas affectés par une hausse soudaine du trafic Web. La capacité d'Akamai à offrir une expérience Web rapide, sécurisée et de qualité nous a permis de fournir à tous nos clients un accès fluide et sécurisé à nos services bancaires. »— Cheng-Jen Lee, vice-président adjoint du service des informations et du traitement des données, Mega International Commercial Bank
La situation
Le défi
Pour les établissements financiers, il est très important de fournir aux clients une expérience bancaire stable et sécurisée. Auparavant, Mega Bank travaillait avec un partenaire local pour établir une infrastructure de bande passante avec un service de cybersécurité à la demande. Cependant, le coût de la bande passante Internet est devenu relativement élevé au fur et à mesure de son expansion, et Mega Bank devait parfois suspendre les opérations Internet internes pour maintenir une bande passante suffisante pour les services clients, comme la facturation électronique. De plus, Mega Bank a constaté que le service de cybersécurité à la demande fourni par son partenaire local n'arrivait pas à la défendre instantanément et efficacement contre les attaques DDoS. Par conséquent, Mega Bank a opté pour les solutions Akamai Web Performance et a choisi les solutions de sécurité dans le cloud pour fournir à ses clients un service bancaire stable et sécurisé.
Les objectifs
- Amélioration de l'expérience utilisateur. Mega Bank souhaitait s'assurer que tous ses clients bénéficient d'une expérience en ligne optimale, stable et de haute qualité
- Protection du site Web et réduction des risques de sécurité liés à Internet. Mega Bank souhaitait protéger le système contre les attaques de plus en plus sophistiquées et offrir à ses clients une expérience bancaire en ligne fluide et sécurisée
Pourquoi Akamai
Gestion du trafic Web et mise à disposition d'informations importantes avec des analyses
L'Akamai Intelligent Platform a permis à Mega Bank d'accélérer la diffusion sur son site Web et d'offrir une expérience Web de haute qualité. Le système de mapping dynamique de la plateforme d'Akamai dirige les demandes des utilisateurs vers un serveur Akamai optimal et utilise l'optimisation du routage pour identifier l'itinéraire le plus rapide et le plus fiable afin d'améliorer l'expérience Web pour les clients nationaux et internationaux de Mega Bank. C'est le même système qui aide également Mega Bank à gérer son trafic Web.
Comme plus de 50 % des bénéfices de Mega Bank sont générés par des transactions à l'étranger, il était essentiel que ces clients à l'étranger aient également accès à une expérience bancaire en ligne rapide et stable. Après le déploiement des solutions Akamai Web Performance, la vitesse de chargement des pages Web pour les utilisateurs étrangers et nationaux est devenue 1,67 fois plus rapide. Au premier trimestre 2016, la consommation globale de bande passante pour la banque a été réduite de 50 % par rapport au quatrième trimestre 2015, tandis que le trafic Web total a augmenté de 20 %. En outre, Mega Bank a pu examiner le système et résoudre les problèmes avec les informations provenant d'analyses détaillées fournies par Akamai.
Obtention d'un support professionnel pour les menaces de cybersécurité 24 h/24, 7 j/7
Les solutions de sécurité du cloud d'Akamai sont conçues pour fournir une protection complète contre les cyberattaques, ce qui aide ainsi Mega Bank à se protéger des attaques DDoS contre son infrastructure DNS sans interruption de son portail en ligne. Une attaque a eu lieu peu après que Mega Bank ait mis en œuvre les solutions de sécurité d'Akamai, début juin 2015. Le service bancaire en ligne a subi une attaque DDoS deux fois, pendant plus d'une heure à chaque fois. Akamai a complètement atténué les attaques et les services bancaires en ligne n'ont pas été affectés. Lorsque les pirates ont compris que Mega Bank avait mis en place une solution de sécurité et avait réussi à les contrer, ils ont cessé de lancer des attaques contre la banque.
« La solution Akamai minimise le risque d'interruption en cas d'attaques criminelles afin que nous puissions fournir à nos clients un accès en ligne stable et sécurisé. L'offre d'Akamai inclut la cybersécurité 24 h/24, 7 j/7. Nous n'avons plus à nous inquiéter d'être la cible d'une attaque », se réjouit Lee.
Réputation de confiance des solutions complètes d'Akamai
En tant que fournisseur de services CDN leader dans le monde, Akamai a pu fournir des conseils professionnels et des solutions à Mega Bank. L'entreprise se distingue de ses concurrents par son service de pointe et son excellente réputation. Grâce à sa plateforme intelligente distribuée dans le monde entier, les solutions Akamai sont conçues pour offrir des performances de site Web de haute qualité, une diffusion de contenu stable et des solutions sur mesure en fonction des situations et des exigences de chaque client.
À propos de Mega International Commercial Bank
Mega International Commercial Bank Co., Ltd., l'une des principales banques de Taïwan, est née de la fusion de la Banque commerciale internationale de Chine et de la Chiao Tung Bank. Les deux banques sont fières de leurs résultats toujours excellents. Avec la consolidation, Mega International Commercial Bank compte maintenant 108 agences dans le pays et 22 agences avec cinq bureaux de représentation à l'étranger. Le réseau est complété par des filiales bancaires à part entière en Thaïlande et au Canada, ainsi que par des agences, ce qui porte le nombre d'antennes à l'étranger à 39 au total. Son effectif total est de plus de 5 100 collaborateurs et le capital versé total s'élève à 85 362 336 310 NT$. Pour en savoir plus sur Mega International Commercial Bank, visitez le site : https://www.megabank.com.tw/
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.