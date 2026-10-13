Mega International Commercial Bank

Gestion du trafic Web et mise à disposition d'informations importantes avec des analyses



L'Akamai Intelligent Platform a permis à Mega Bank d'accélérer la diffusion sur son site Web et d'offrir une expérience Web de haute qualité. Le système de mapping dynamique de la plateforme d'Akamai dirige les demandes des utilisateurs vers un serveur Akamai optimal et utilise l'optimisation du routage pour identifier l'itinéraire le plus rapide et le plus fiable afin d'améliorer l'expérience Web pour les clients nationaux et internationaux de Mega Bank. C'est le même système qui aide également Mega Bank à gérer son trafic Web.



Comme plus de 50 % des bénéfices de Mega Bank sont générés par des transactions à l'étranger, il était essentiel que ces clients à l'étranger aient également accès à une expérience bancaire en ligne rapide et stable. Après le déploiement des solutions Akamai Web Performance, la vitesse de chargement des pages Web pour les utilisateurs étrangers et nationaux est devenue 1,67 fois plus rapide. Au premier trimestre 2016, la consommation globale de bande passante pour la banque a été réduite de 50 % par rapport au quatrième trimestre 2015, tandis que le trafic Web total a augmenté de 20 %. En outre, Mega Bank a pu examiner le système et résoudre les problèmes avec les informations provenant d'analyses détaillées fournies par Akamai.



Obtention d'un support professionnel pour les menaces de cybersécurité 24 h/24, 7 j/7



Les solutions de sécurité du cloud d'Akamai sont conçues pour fournir une protection complète contre les cyberattaques, ce qui aide ainsi Mega Bank à se protéger des attaques DDoS contre son infrastructure DNS sans interruption de son portail en ligne. Une attaque a eu lieu peu après que Mega Bank ait mis en œuvre les solutions de sécurité d'Akamai, début juin 2015. Le service bancaire en ligne a subi une attaque DDoS deux fois, pendant plus d'une heure à chaque fois. Akamai a complètement atténué les attaques et les services bancaires en ligne n'ont pas été affectés. Lorsque les pirates ont compris que Mega Bank avait mis en place une solution de sécurité et avait réussi à les contrer, ils ont cessé de lancer des attaques contre la banque.



« La solution Akamai minimise le risque d'interruption en cas d'attaques criminelles afin que nous puissions fournir à nos clients un accès en ligne stable et sécurisé. L'offre d'Akamai inclut la cybersécurité 24 h/24, 7 j/7. Nous n'avons plus à nous inquiéter d'être la cible d'une attaque », se réjouit Lee.



Réputation de confiance des solutions complètes d'Akamai



En tant que fournisseur de services CDN leader dans le monde, Akamai a pu fournir des conseils professionnels et des solutions à Mega Bank. L'entreprise se distingue de ses concurrents par son service de pointe et son excellente réputation. Grâce à sa plateforme intelligente distribuée dans le monde entier, les solutions Akamai sont conçues pour offrir des performances de site Web de haute qualité, une diffusion de contenu stable et des solutions sur mesure en fonction des situations et des exigences de chaque client.