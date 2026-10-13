O Mega Bank (Mega International Commercial Bank) é um importante banco comercial em Taiwan. O Mega Bank tem 108 agências em Taiwan, além de 22 agências e 5 escritórios representantes no exterior. Como um banco corporativo, é extremamente importante garantir que todos os clientes, domésticos e internacionais, tenham acesso direto e seguro a seus serviços on-line. Para garantir que pudesse atender seus clientes sem interrupções, o Mega Bank fez investimentos significativos para configurar dois data centers e aumentar sua largura de banda. Além disso, à medida que o Mega Bank começou a se expandir globalmente, ele também se tornou um alvo de ataques cibernéticos.
"Após um processo de prova de conceito interno, identificamos a Akamai como um parceiro confiável. A Akamai é um especialista em segurança, oferecendo proteção abrangente do nosso serviço bancário 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, como líder mundial em serviços de CDN (Rede de Entrega de Conteúdo), a Akamai também ajuda a garantir que nossos serviços online não sejam afetados pelo tráfego intenso e repentino da Web. A capacidade da Akamai de fornecer uma experiência da Web rápida segura e de qualidade nos apoiou a fornecer a todos os nossos clientes um acesso seguro e sem descontinuidades aos nossos serviços bancários.”— Cheng-Jen Lee, vice-presidente assistente do departamento de informações e processamento de dados do Mega International Commercial Bank
A situação
O desafio
Para as instituições financeiras, é muito importante oferecer aos clientes uma experiência estável e segura de serviços bancários. No passado, o Mega Bank trabalhou com um parceiro local para estabelecer uma infraestrutura de largura de banda com um serviço de segurança virtual sob demanda. No entanto, o custo da largura de banda da Internet tornou-se relativamente alto à medida que a empresa se expandiu e, às vezes, o Mega Bank precisava interromper as operações internas da Internet para manter largura de banda suficiente para os serviços aos clientes, como o faturamento eletrônico. Além disso, o Mega Bank descobriu que o serviço de segurança virtual sob demanda prestado pelo parceiro local não conseguia defendê-lo contra ataques de DDoS de forma instantânea e eficaz. Portanto, o Mega Bank identificou as Soluções Web Performance da Akamai e escolheu as soluções Cloud Security para oferecer a seus clientes um serviço bancário estável e seguro.
Os objetivos
- Melhorar a experiência do usuário. O Mega Bank queria garantir que todos os clientes tivessem uma experiência on-line ideal que fosse estável e de alta qualidade
- Proteger o website e mitigar os riscos de segurança da Internet. O Mega Bank queria proteger com sucesso o sistema contra ataques cada vez mais sofisticados e oferecer a seus clientes uma experiência segura e contínua de serviços bancários
Por que a Akamai
Gestão do tráfego da Web e apresentação de informações valiosas com a análise de dados
A Akamai Intelligent Platform permitiu que o Mega Bank acelerasse o tempo de entrega do website e oferecesse uma experiência na Web de alta qualidade. O sistema de mapeamento dinâmico da plataforma da Akamai direciona as solicitações de usuários para um servidor ideal da Akamai e usa a otimização de rotas para identificar a rota mais rápida e confiável para melhorar a experiência na Web para os clientes domésticos e globais do Mega Bank. O mesmo sistema também ajuda o Mega Bank a gerenciar seu tráfego na Web.
Como mais de 50% dos lucros do Mega Bank são gerados por transações internacionais, era essencial que esses clientes no exterior também tivessem acesso a uma experiência de serviços bancários on-line rápida e estável. Depois de implantar as Soluções Web Performance da Akamai, a velocidade de carregamento de página do website para usuários estrangeiros e domésticos se tornou 1,67x mais rápida. Para o banco, em comparação com o 4º trimestre de 2015, no 1º trimestre de 2016, o consumo geral da largura de banda foi reduzido em 50%, enquanto o tráfego total da Web aumentou em 20%. Além disso, o Mega Bank conseguiu examinar o sistema e resolver problemas com as informações detalhadas de análise de dados apresentadas pela Akamai.
Suporte profissional para ameaças de segurança cibernética 24 horas por dia, 7 dias por semana
As Soluções Cloud Security da Akamai foram projetadas para oferecer proteção abrangente contra ataques cibernéticos, ajudando o Mega Bank a se defender contra ataques de DDoS contra sua infraestrutura de DNS sem qualquer interrupção no portal on-line. Um ataque ocorreu logo depois que o Mega Bank implantou as soluções de segurança da Akamai, no início de junho de 2015. Os serviços bancários on-line enfrentaram dois ataques de DDoS, cada um por mais de uma hora. A Akamai mitigou completamente os ataques, e os serviços bancários on-line não foram afetados. Depois que os invasores perceberam que o Mega Bank tinha uma solução de segurança em vigor que frustrou os ataques com sucesso, eles pararam de atacar.
“A solução da Akamai minimiza o risco de não conseguirmos oferecer a nossos clientes um acesso on-line estável e seguro devido a ataques criminosos. A Akamai oferece cibersegurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não precisamos mais nos preocupar em ser o alvo de um ataque”, disse Lee.
Reputação confiável das soluções abrangentes da Akamai
Um grande provedor mundial de serviços de CDN, a Akamai ofereceu consultoria e soluções profissionais para o Mega Bank. A Akamai se destaca dos concorrentes por seu serviço premium de ponta e excelente reputação. Com a ajuda de sua Intelligent Platform distribuída globalmente, as soluções da Akamai são projetadas para permitir desempenho de website de alta qualidade, entrega estável de conteúdo e soluções personalizadas com base em diferentes situações e requisitos para cada cliente.
Sobre o Mega International Commercial Bank
O Mega International Commercial Bank Co., Ltd., um dos principais bancos de Taiwan, entrou em cena como resultado da fusão do International Commercial Bank of China e do Chiao Tung Bank. Ambos os bancos se orgulham de sua longa e excepcional trajetória. Devido à consolidação, o Mega International Commercial Bank agora tem 108 agências no país de origem e 22 agências com 5 escritórios representantes no exterior. Além dessa rede, o banco tem subsidiárias integrais na Tailândia e no Canadá, juntamente com as agências, elevando o número de bases internacionais para 39, no total. O banco tem mais de 5.100 colaboradores e possui um capital agregado de NT$ 85.362.336.310. Para saber mais sobre o Mega International Commercial Bank, visite: https://www.megabank.com.tw/
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.