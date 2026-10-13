Mega International Commercial Bank

Gestão do tráfego da Web e apresentação de informações valiosas com a análise de dados



A Akamai Intelligent Platform permitiu que o Mega Bank acelerasse o tempo de entrega do website e oferecesse uma experiência na Web de alta qualidade. O sistema de mapeamento dinâmico da plataforma da Akamai direciona as solicitações de usuários para um servidor ideal da Akamai e usa a otimização de rotas para identificar a rota mais rápida e confiável para melhorar a experiência na Web para os clientes domésticos e globais do Mega Bank. O mesmo sistema também ajuda o Mega Bank a gerenciar seu tráfego na Web.



Como mais de 50% dos lucros do Mega Bank são gerados por transações internacionais, era essencial que esses clientes no exterior também tivessem acesso a uma experiência de serviços bancários on-line rápida e estável. Depois de implantar as Soluções Web Performance da Akamai, a velocidade de carregamento de página do website para usuários estrangeiros e domésticos se tornou 1,67x mais rápida. Para o banco, em comparação com o 4º trimestre de 2015, no 1º trimestre de 2016, o consumo geral da largura de banda foi reduzido em 50%, enquanto o tráfego total da Web aumentou em 20%. Além disso, o Mega Bank conseguiu examinar o sistema e resolver problemas com as informações detalhadas de análise de dados apresentadas pela Akamai.



Suporte profissional para ameaças de segurança cibernética 24 horas por dia, 7 dias por semana



As Soluções Cloud Security da Akamai foram projetadas para oferecer proteção abrangente contra ataques cibernéticos, ajudando o Mega Bank a se defender contra ataques de DDoS contra sua infraestrutura de DNS sem qualquer interrupção no portal on-line. Um ataque ocorreu logo depois que o Mega Bank implantou as soluções de segurança da Akamai, no início de junho de 2015. Os serviços bancários on-line enfrentaram dois ataques de DDoS, cada um por mais de uma hora. A Akamai mitigou completamente os ataques, e os serviços bancários on-line não foram afetados. Depois que os invasores perceberam que o Mega Bank tinha uma solução de segurança em vigor que frustrou os ataques com sucesso, eles pararam de atacar.



“A solução da Akamai minimiza o risco de não conseguirmos oferecer a nossos clientes um acesso on-line estável e seguro devido a ataques criminosos. A Akamai oferece cibersegurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não precisamos mais nos preocupar em ser o alvo de um ataque”, disse Lee.



Reputação confiável das soluções abrangentes da Akamai



Um grande provedor mundial de serviços de CDN, a Akamai ofereceu consultoria e soluções profissionais para o Mega Bank. A Akamai se destaca dos concorrentes por seu serviço premium de ponta e excelente reputação. Com a ajuda de sua Intelligent Platform distribuída globalmente, as soluções da Akamai são projetadas para permitir desempenho de website de alta qualidade, entrega estável de conteúdo e soluções personalizadas com base em diferentes situações e requisitos para cada cliente.