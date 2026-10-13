Mega International Commercial Bank (Mega Bank) es un banco comercial líder en Taiwán. Mega Bank cuenta con 108 sucursales en Taiwán, junto con 22 sucursales y 5 oficinas de representación en el extranjero. Se trata de un banco corporativo y, por eso, es extremadamente importante garantizar que todos los clientes, nacionales e internacionales, dispongan de un acceso seguro y ágil a sus servicios online. Para asegurarse de atender a sus clientes sin interrupciones, Mega Bank realizó importantes inversiones para crear dos centros de datos y aumentar su ancho de banda. Sin embargo, a medida que Mega Bank comenzó a expandirse a nivel mundial, también se convirtió en un objetivo de los ciberataques.
"Tras un proceso interno de prueba de concepto, designamos a Akamai como partner de confianza. Akamai es un experto en seguridad, que ofrece una protección integral de los servicios bancarios de forma ininterrumpida. Además, como líder global en servicios de red de distribución de contenido (CDN), Akamai también ayuda a garantizar que nuestros servicios online no se vean afectados por los picos de tráfico web. La capacidad de Akamai de proporcionar una experiencia web rápida, segura y de calidad nos ha ayudado a proporcionar a todos nuestros clientes un acceso seguro y ágil a nuestros servicios bancarios".— Cheng-Jen Lee, vicepresidente adjunto del departamento de Procesamiento de Datos e Información, Mega International Commercial Bank
La situación
El desafío
Resulta muy importante que las instituciones financieras proporcionen a sus clientes una experiencia bancaria estable y segura. Anteriormente, Mega Bank había trabajado con un partner local para establecer una infraestructura de ancho de banda con un servicio de ciberseguridad a la carta. Sin embargo, el coste del ancho de banda de Internet comenzó a ser relativamente alto a medida que se expandía la empresa, y Mega Bank a veces necesitaba detener las operaciones internas de Internet para mantener un ancho de banda suficiente para los servicios del cliente, como la facturación electrónica. Además, Mega Bank observó que el servicio de ciberseguridad a la carta que proporcionaba su partner local no era capaz de defenderle frente a los ataques DDoS de manera inmediata y eficaz. Por lo tanto, Mega Bank identificó las soluciones de rendimiento web de Akamai y seleccionó sus soluciones de seguridad en la nube para ayudar a proporcionar a sus clientes un servicio bancario seguro y estable.
Objetivos
- Mejora de la experiencia de usuario. Mega Bank quería garantizar que todos sus clientes tuvieran una experiencia online óptima que fuera estable y de alta calidad
- Proteger el sitio web y mitigar los riesgos de seguridad de Internet. Mega Bank quería proteger eficazmente el sistema frente a ataques cada vez más sofisticados y ofrecer a sus clientes una experiencia bancaria online segura e ininterrumpida
¿Por qué Akamai?
Gestión del tráfico web e información valiosa con análisis
La solución Akamai Intelligent Platform permitió a Mega Bank acelerar el tiempo de distribución del sitio web y ofrecer una experiencia web de alta calidad. El sistema de asignación dinámica de Akamai de la plataforma dirige las solicitudes de los usuarios a un servidor seguro de Akamai, además de utilizar la optimización de rutas para identificar la ruta más rápida y fiable con el fin de mejorar la experiencia web de los clientes nacionales e internacionales de Mega Bank. El mismo sistema también ayuda a Mega Bank a gestionar su tráfico web.
Debido a que más del 50 % de los beneficios de Mega Bank se generan a través de transacciones internacionales, es fundamental que estos clientes en el extranjero también accedan a una experiencia bancaria online rápida y estable. Después de implementar las soluciones de rendimiento web de Akamai, la velocidad de carga de páginas web para usuarios extranjeros y nacionales aumentó 1,67 veces. En el primer trimestre de 2016, el consumo de ancho de banda total se redujo en un 50 % en comparación con el cuarto trimestre de 2015, mientras que el tráfico web general aumentó un 20 %. Además, Mega Bank pudo analizar el sistema y resolver problemas gracias a la información de análisis detallada que le proporcionó Akamai.
Asistencia profesional ininterrumpida para amenazas de ciberseguridad
Las soluciones de seguridad en la nube de Akamai están diseñadas para ofrecer una protección integral frente a los ciberataques, lo que ayuda a Mega Bank a defenderse contra ataques DDoS a su infraestructura de DNS sin interrupciones en su portal online. A principios de junio de 2015, Mega Bank sufrió un ataque poco después de implementar las soluciones de seguridad de Akamai. El servicio bancario online resistió dos veces a un ataque DDoS, que duró más de una hora cada vez. Akamai mitigó completamente los ataques y los servicios bancarios online no se vieron afectados. Cuando los atacantes se dieron cuenta de que Mega Bank había adoptado una solución de seguridad que anuló eficazmente los ataques, cesaron en su intento.
"La solución de Akamai minimiza el riesgo de que no podamos ofrecer a nuestros clientes un acceso online estable y seguro debido a ataques criminales. Akamai ofrece ciberseguridad de forma ininterrumpida. Ya no tenemos que preocuparnos de ser el objetivo de un ataque", comenta Lee.
La reputación de confianza de las soluciones integrales de Akamai
Akamai, un proveedor de servicios de CDN líder a nivel mundial, proporcionó asesoramiento y soluciones profesionales a Mega Bank. Destaca entre la competencia por su innovador servicio de primera calidad y su excelente reputación. Gracias a la plataforma global Akamai Intelligent Platform, Akamai ofrece un rendimiento web de alta calidad, distribución de contenido estable y soluciones personalizadas según las distintas situaciones y requisitos de cada cliente.
Acerca de Mega International Commercial Bank
Mega International Commercial Bank Co., Ltd., uno de los bancos más importantes de Taiwán, es resultado de la fusión de International Commercial Bank of China y Chiao Tung Bank. Ambos bancos se sienten orgullosos de su largo historial de logros increíbles. Gracias a la consolidación, Mega International Commercial Bank cuenta actualmente con 108 sucursales en el país y 22 sucursales con 5 oficinas de representación en el extranjero. Junto con la red, las filiales propiedad del banco en Tailandia y Canadá, además de las sucursales, suman un total de 39 centros en el extranjero. Tiene más de 5100 empleados en total y cuenta con un desembolso de capital agregado de NT$ 85 362 336 310. Para obtener más información sobre Mega International Commercial Bank, visite: https://www.megabank.com.tw/
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.