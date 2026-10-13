Mega International Commercial Bank

Gestión del tráfico web e información valiosa con análisis



La solución Akamai Intelligent Platform permitió a Mega Bank acelerar el tiempo de distribución del sitio web y ofrecer una experiencia web de alta calidad. El sistema de asignación dinámica de Akamai de la plataforma dirige las solicitudes de los usuarios a un servidor seguro de Akamai, además de utilizar la optimización de rutas para identificar la ruta más rápida y fiable con el fin de mejorar la experiencia web de los clientes nacionales e internacionales de Mega Bank. El mismo sistema también ayuda a Mega Bank a gestionar su tráfico web.



Debido a que más del 50 % de los beneficios de Mega Bank se generan a través de transacciones internacionales, es fundamental que estos clientes en el extranjero también accedan a una experiencia bancaria online rápida y estable. Después de implementar las soluciones de rendimiento web de Akamai, la velocidad de carga de páginas web para usuarios extranjeros y nacionales aumentó 1,67 veces. En el primer trimestre de 2016, el consumo de ancho de banda total se redujo en un 50 % en comparación con el cuarto trimestre de 2015, mientras que el tráfico web general aumentó un 20 %. Además, Mega Bank pudo analizar el sistema y resolver problemas gracias a la información de análisis detallada que le proporcionó Akamai.



Asistencia profesional ininterrumpida para amenazas de ciberseguridad



Las soluciones de seguridad en la nube de Akamai están diseñadas para ofrecer una protección integral frente a los ciberataques, lo que ayuda a Mega Bank a defenderse contra ataques DDoS a su infraestructura de DNS sin interrupciones en su portal online. A principios de junio de 2015, Mega Bank sufrió un ataque poco después de implementar las soluciones de seguridad de Akamai. El servicio bancario online resistió dos veces a un ataque DDoS, que duró más de una hora cada vez. Akamai mitigó completamente los ataques y los servicios bancarios online no se vieron afectados. Cuando los atacantes se dieron cuenta de que Mega Bank había adoptado una solución de seguridad que anuló eficazmente los ataques, cesaron en su intento.



"La solución de Akamai minimiza el riesgo de que no podamos ofrecer a nuestros clientes un acceso online estable y seguro debido a ataques criminales. Akamai ofrece ciberseguridad de forma ininterrumpida. Ya no tenemos que preocuparnos de ser el objetivo de un ataque", comenta Lee.



La reputación de confianza de las soluciones integrales de Akamai



Akamai, un proveedor de servicios de CDN líder a nivel mundial, proporcionó asesoramiento y soluciones profesionales a Mega Bank. Destaca entre la competencia por su innovador servicio de primera calidad y su excelente reputación. Gracias a la plataforma global Akamai Intelligent Platform, Akamai ofrece un rendimiento web de alta calidad, distribución de contenido estable y soluciones personalizadas según las distintas situaciones y requisitos de cada cliente.