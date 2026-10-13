Mega International Commercial Bank (Mega Bank) è una banca commerciale leader a Taiwan. Mega Bank ha 108 filiali a Taiwan insieme a 22 filiali e cinque uffici di rappresentanza all'estero. In qualità di banca corporativa, è estremamente importante garantire a tutti i clienti, nazionali e internazionali, un accesso continuo e sicuro ai propri servizi online. Per garantire un servizio senza interruzioni ai propri clienti, Mega Bank ha effettuato significativi investimenti per creare due data center e aumentare la larghezza di banda. Inoltre, quando Mega Bank ha iniziato ad espandersi a livello globale, è diventata anche un bersaglio per gli attacchi informatici.
Dopo un processo POC (Proof-Of-Concept) interno, abbiamo identificato Akamai come un partner affidabile. Akamai è un'azienda specializzata nel settore della sicurezza che fornisce al nostro servizio bancario una protezione completa 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, in qualità di leader globale nell'offerta di servizi di Content Delivery Network (CDN), Akamai ci aiuta a garantire che i nostri servizi online non siano interessati da un traffico web intenso e improvviso. La capacità di Akamai di offrire una web experience veloce, sicura e di qualità ci ha supportato fornendo a tutti i nostri clienti un accesso sicuro e continuo ai nostri servizi bancari.Cheng-Jen Lee, Assistant Vice President Data Processing & Information Department, Mega International Commercial Bank
La situazione
La sfida
Per gli istituti finanziari è molto importante fornire ai propri clienti un'experience di online banking stabile e sicura. In passato, Mega Bank ha collaborato con un partner locale per creare un'infrastruttura di larghezza di banda con un servizio di sicurezza informatica on-demand. Tuttavia, il costo della larghezza di banda di Internet è diventato relativamente elevato con l'espansione dell'attività e, talvolta, Mega Bank ha dovuto interrompere le operazioni Internet interne per mantenere una larghezza di banda sufficiente per i servizi ai clienti, come la fatturazione elettronica. Inoltre, Mega Bank ha scoperto che il servizio di sicurezza informatica on-demand fornito dal partner locale non era in grado di proteggere dagli attacchi DDoS in modo immediato ed efficace. Pertanto, per assicurare ai propri clienti un servizio di online banking sicuro, Mega Bank si è affidato alle soluzioni per le web performance di Akamai e ha scelto le soluzioni per la sicurezza nel cloud.
Obiettivi
- Migliorare l'user experience. Mega Bank desiderava garantire a tutti i clienti un'online experience ottimale, stabile e di alta qualità
- Protezione del sito web e mitigazione dei rischi per la sicurezza di Internet. Mega Bank desiderava proteggere in modo efficace il sistema da attacchi sempre più sofisticati e garantire ai propri clienti un'experience di online banking continua e sicura
Perché Akamai
Gestione del traffico web e fornitura di informazioni utili con le analisi
L'Akamai Intelligent Platform ha consentito a Mega Bank di velocizzare i tempi di delivery e fornire una web experience di alta qualità. Il sistema di mappatura dinamico della piattaforma di Akamai dirige le richieste degli utenti verso il server Akamai ottimale, e sfrutta l'ottimizzazione dei percorsi per identificare il percorso più veloce e affidabile per migliorare la web experience per i clienti nazionali e internazionali di Mega Bank. Lo stesso sistema consente inoltre a Mega Bank di gestire il proprio traffico web.
Poiché oltre il 50% dei profitti di Mega Bank è generato da transazioni estere, era essenziale che anche questi clienti esteri avessero accesso a un'experience di online banking veloce e stabile. Dopo l'implementazione delle soluzioni per le web performance di Akamai, la velocità di caricamento delle pagine del sito web per gli utenti nazionali e internazionali è diventata 1,67 volte più veloce. Per la banca, rispetto al quarto trimestre 2015, nel primo trimestre 2016 il consumo complessivo di larghezza di banda è stato ridotto del 50% mentre il traffico web totale è aumentato del 20%. Inoltre, Mega Bank è stata in grado di esaminare il sistema e risolvere i problemi grazie alle informazioni dettagliate delle analisi fornite da Akamai.
Supporto professionale per le minacce alla sicurezza informatica 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Le soluzioni per la sicurezza nel cloud di Akamai sono progettate per fornire una protezione completa contro gli attacchi informatici, consentendo a Mega Bank di proteggersi dagli attacchi DDoS contro la propria infrastruttura DNS senza interruzioni del portale online. Un attacco si è verificato subito dopo che Mega Bank ha implementato le soluzioni per la sicurezza di Akamai, all'inizio di giugno 2015. Il servizio di online banking ha subito un attacco DDoS due volte, ciascuno per oltre un'ora. Akamai ha completamente mitigato gli attacchi che non hanno influito sui servizi di online banking. Rendendosi conto che Mega Bank disponeva di una soluzione di sicurezza in grado di contrastare con successo gli attacchi, gli autori degli attacchi si sono arresi.
"La soluzione Akamai riduce al minimo il rischio di non essere in grado di fornire ai nostri clienti un accesso online stabile e sicuro a causa di attacchi criminali. Akamai offre una sicurezza informatica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non dobbiamo più preoccuparci di essere il bersaglio di un attacco", ha detto Lee.
Reputazione affidabile delle soluzioni complete di Akamai
Fornitore di servizi CDN leader a livello mondiale, Akamai ha fornito consulenza e soluzioni professionali a Mega Bank. Si distingue dalla concorrenza per il suo servizio di qualità e all'avanguardia e l'eccellente reputazione. Basate sulla piattaforma intelligente distribuita a livello globale, le soluzioni Akamai sono progettate per consentire performance dei siti web di alta qualità, distribuzione stabile di contenuti e soluzioni su misura basate su situazioni e requisiti diversi per ogni cliente.
Informazioni su Mega International Commercial Bank
Mega International Commercial Bank Co., Ltd., una delle principali banche a Taiwan, è nata dalla fusione di The International Commercial Bank of China e Chiao Tung Bank. Entrambe le banche vantavano un'eccezionale esperienza di lunga data. Grazie al consolidamento, Mega International Commercial Bank ha ora 108 filiali nazionali e 22 filiali con 5 uffici di rappresentanza all'estero. La rete include sussidiarie bancarie interamente controllate in Thailandia e Canada, insieme alle filiali, per un totale di 39 sedi internazionali. Il totale dei collaboratori è pari a più di 5.100 e il capitale versato aggregato è di 85.362.336.310 nuovi dollari taiwanesi. Per ulteriori informazioni su Mega International Commercial bank, visitate:
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.