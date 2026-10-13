Mega International Commercial Bank

Gestione del traffico web e fornitura di informazioni utili con le analisi



L'Akamai Intelligent Platform ha consentito a Mega Bank di velocizzare i tempi di delivery e fornire una web experience di alta qualità. Il sistema di mappatura dinamico della piattaforma di Akamai dirige le richieste degli utenti verso il server Akamai ottimale, e sfrutta l'ottimizzazione dei percorsi per identificare il percorso più veloce e affidabile per migliorare la web experience per i clienti nazionali e internazionali di Mega Bank. Lo stesso sistema consente inoltre a Mega Bank di gestire il proprio traffico web.



Poiché oltre il 50% dei profitti di Mega Bank è generato da transazioni estere, era essenziale che anche questi clienti esteri avessero accesso a un'experience di online banking veloce e stabile. Dopo l'implementazione delle soluzioni per le web performance di Akamai, la velocità di caricamento delle pagine del sito web per gli utenti nazionali e internazionali è diventata 1,67 volte più veloce. Per la banca, rispetto al quarto trimestre 2015, nel primo trimestre 2016 il consumo complessivo di larghezza di banda è stato ridotto del 50% mentre il traffico web totale è aumentato del 20%. Inoltre, Mega Bank è stata in grado di esaminare il sistema e risolvere i problemi grazie alle informazioni dettagliate delle analisi fornite da Akamai.



Supporto professionale per le minacce alla sicurezza informatica 24 ore su 24, 7 giorni su 7



Le soluzioni per la sicurezza nel cloud di Akamai sono progettate per fornire una protezione completa contro gli attacchi informatici, consentendo a Mega Bank di proteggersi dagli attacchi DDoS contro la propria infrastruttura DNS senza interruzioni del portale online. Un attacco si è verificato subito dopo che Mega Bank ha implementato le soluzioni per la sicurezza di Akamai, all'inizio di giugno 2015. Il servizio di online banking ha subito un attacco DDoS due volte, ciascuno per oltre un'ora. Akamai ha completamente mitigato gli attacchi che non hanno influito sui servizi di online banking. Rendendosi conto che Mega Bank disponeva di una soluzione di sicurezza in grado di contrastare con successo gli attacchi, gli autori degli attacchi si sono arresi.



"La soluzione Akamai riduce al minimo il rischio di non essere in grado di fornire ai nostri clienti un accesso online stabile e sicuro a causa di attacchi criminali. Akamai offre una sicurezza informatica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non dobbiamo più preoccuparci di essere il bersaglio di un attacco", ha detto Lee.



Reputazione affidabile delle soluzioni complete di Akamai



Fornitore di servizi CDN leader a livello mondiale, Akamai ha fornito consulenza e soluzioni professionali a Mega Bank. Si distingue dalla concorrenza per il suo servizio di qualità e all'avanguardia e l'eccellente reputazione. Basate sulla piattaforma intelligente distribuita a livello globale, le soluzioni Akamai sono progettate per consentire performance dei siti web di alta qualità, distribuzione stabile di contenuti e soluzioni su misura basate su situazioni e requisiti diversi per ogni cliente.