Mega International Commercial Bank

Verwaltung des Webtraffics und Bereitstellung wertvoller Informationen durch Analysen



Die Akamai Intelligent Platform ermöglichte es der Mega Bank, die Websitebereitstellung zu beschleunigen und ein hochwertiges Weberlebnis zu gewährleisten. Das dynamische Mapping-System der Akamai-Plattform leitet Nutzeranfragen an einen optimalen Akamai-Server weiter und nutzt Routenoptimierung, um die schnellste und zuverlässigste Route zu identifizieren und so das Weberlebnis für die inländischen und globalen Kunden der Mega Bank zu verbessern. Dasselbe System unterstützt die Mega Bank auch bei der Verwaltung des Webtraffics.



Da über 50 % des Gewinns der Mega Bank durch Transaktionen im Ausland generiert werden, war es von entscheidender Bedeutung, dass auch ausländische Kunden Zugang zu einem schnellen und stabilen Online-Banking-Erlebnis erhalten. Nach der Implementierung der Akamai Web Performance Solutions wurden Seiten für ausländische und inländische Nutzer 1,67 Mal schneller geladen. Von Q4 2015 bis Q1 2016 verringerte sich der Bandbreitenverbrauch der Bank insgesamt um 50 %, obwohl der Webtraffic um 20 % stieg. Darüber hinaus konnte die Mega Bank mit den detaillierten Analysedaten von Akamai ihr System untersuchen und Probleme lösen.



Professioneller Support für Cyberbedrohungen – rund um die Uhr



Die Akamai Cloud Security Solutions bieten umfassenden Schutz vor Cyberangriffen und helfen der Mega Bank, sich vor DDoS‑Angriffen auf ihre DNS‑Infrastruktur zu schützen, ohne dass die Verfügbarkeit des Onlineportals beeinträchtigt wird. Schon kurz nach der Implementierung der Akamai Security Solutions im Juni 2015 fand ein Angriff auf die Mega Bank statt. Der Online-Banking-Service war gleich zweimal Ziel eines DDoS‑Angriffs – jedes Mal über eine Stunde lang. Akamai konnte die Angriffe vollständig abwehren, und die Online-Banking-Services wurden nicht beeinträchtigt. Als die Angreifer bemerkten, dass bei der Mega Bank eine Sicherheitslösung implementiert war, die den Angriff erfolgreich abwehren konnte, stoppten sie die Angriffe.



„Dank Akamai können wir gewährleisten, dass wir unseren Kunden auch bei kriminellen Angriffen stabilen und sicheren Online-Zugriff bereitstellen können. Akamai bietet Cybersicherheit rund um die Uhr. Wir müssen uns keine Gedanken mehr darüber machen, Ziel eines Angriffs werden“, so Lee.



Bewährter Ruf der umfassenden Akamai-Lösungen



Als weltweit führender CDN‑Serviceanbieter stellte Akamai der Mega Bank professionelle Beratung und passende Lösungen zur Verfügung. Das Unternehmen hebt sich durch seinen erstklassigen Service und seinen ausgezeichneten Ruf von Mitbewerbern ab. Mithilfe der global verteilten Akamai Intelligent Platform sind die Lösungen darauf ausgelegt, eine qualitativ hochwertige Website-Performance, eine stabile Inhaltsbereitstellung sowie maßgeschneiderte Lösungen zu ermöglichen, die auf die unterschiedlichen Situationen und Anforderungen der einzelnen Kunden zugeschnitten sind.