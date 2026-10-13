Mega International Commercial Bank(Mega Bank)는 대만 유수의 상업 은행으로 대만 내 108곳의 지점과 해외에 22곳의 지점 및 5곳의 사무소를 갖추고 있습니다. Mega Bank는 기업 은행으로서 대만 안팎의 모든 고객이 온라인 서비스에 원활하고 안전하게 접속할 수 있도록 해야 합니다. 고객에게 중단 없이 서비스를 제공하기 위해 Mega Bank는 데이터 센터 두 곳을 구축하고 대역폭을 늘리는 데 상당한 투자를 했습니다. 또한, 전 세계로 진출하면서 사이버 공격의 표적이 되기도 했습니다.
"내부 개념 증명(PoC) 프로세스를 진행한 후, 우리는 Akamai가 신뢰할 수 있는 파트너라는 것을 알게 되었습니다. Akamai는 보안 전문 업체로서 우리의 뱅킹 서비스에 연중무휴로 포괄적인 보호를 제공합니다. 또한 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 서비스 분야의 글로벌 선도 기업인 Akamai는 갑작스러운 웹 트래픽 급증에도 우리의 온라인 서비스가 영향을 받지 않도록 지원합니다. 빠르고 안전한 고품질 웹 경험을 제공하는 Akamai는 모든 고객이 뱅킹 서비스에 원활하고 안전하게 접속할 수 있도록 지원합니다."— 청젠리(Cheng-Jen Lee), Mega International Commercial Bank 데이터 처리 및 정보 담당 AVP
배경
도전 과제
금융 기관으로서 고객에게 안정적이고 안전한 뱅킹 경험을 제공하는 것은 매우 중요합니다. Mega Bank는 과거에 현지 파트너와 협력해 온디맨드 사이버 보안 서비스를 갖춘 대역폭 인프라를 구축했습니다. 하지만 비즈니스가 확장됨에 따라 인터넷 대역폭 비용이 상대적으로 높아졌으며 전자 청구와 같은 고객 서비스에 충분한 대역폭을 유지하기 위해 내부 인터넷 운영을 중지해야 하는 경우가 간혹 있었습니다. 뿐만 아니라 Mega Bank는 현지 파트너가 제공하는 온디맨드 사이버 보안 서비스로는 DDoS 공격을 즉시 효과적으로 방어할 수 없다는 것을 확인했습니다. 이에 따라 Mega Bank는 Akamai 웹 성능 향상 솔루션을 알아보고 클라우드 보안 솔루션을 선택해 고객에게 안정적이고 안전한 뱅킹 서비스를 제공하는 데 도움을 받고 있습니다.
목표
- 사용자 경험 개선. Mega Bank는 모든 고객에게 안정적이며 품질이 뛰어난 최적의 온라인 경험을 제공하기를 원했습니다.
- 웹 사이트 보호 및 인터넷 보안 리스크 방어. Mega Bank는 점점 더 정교해지는 공격으로부터 시스템을 완벽히 보호하고 고객에게 원활하고 안전한 온라인 뱅킹 경험을 제공하기를 원했습니다.
Akamai를 선택해야 하는 이유
웹 트래픽 관리 및 분석을 통한 유용한 정보 제공
Mega Bank는 Akamai Intelligent Platform을 통해 웹사이트 제공 시간을 단축하고 고품질 웹 경험을 제공할 수 있었습니다. Akamai의 플랫폼 동적 매핑 시스템은 사용자 요청을 최적의 Akamai 서버로 언결하고, 루트 최적화를 통해 가장 빠르고 신뢰할 수 있는 루트를 파악해 Mega Bank의 국내 고객은 물론 전 세계 고객의 웹 경험을 향상시킵니다. 또한 Mega Bank가 웹 트래픽을 관리하는 데도 도움이 됩니다.
Mega Bank 수익의 50% 이상이 해외 거래에서 창출되므로 이러한 해외 고객에게도 빠르고 안정적인 온라인 뱅킹 경험을 제공하는 것이 중요했습니다. Akamai 웹 성능 향상 솔루션을 배포한 후, 해외 및 국내 사용자의 웹사이트 페이지 로딩 속도는 1.67배 더 빨라졌습니다. 은행 입장에서는 2015년 4분기와 비교해 2016년 1분기에 총 웹 트래픽은 20% 증가한 것에 비해 전체 대역폭 사용량은 50% 감소했습니다. 또한 Mega Bank는 Akamai에서 제공하는 상세한 분석 정보를 기반으로 시스템을 검사하고 문제를 해결할 수 있었습니다.
연중무휴 24시간 사이버 보안 위협에 대한 전문 지원 확보
Akamai 클라우드 보안 솔루션은 사이버 공격에 대한 포괄적인 보호를 제공하도록 설계되었으므로, Mega Bank는 이 솔루션을 통해 온라인 포털에 어떠한 중단도 없이 DNS 인프라에 대한 DDoS 공격을 방어할 수 있었습니다. 2015년 6월 초 Mega Bank에서 Akamai 보안 솔루션을 구축한 후 즉시 공격이 있었습니다. 온라인 뱅킹 서비스에 DDoS 공격이 두 차례 있었으며 각각 1시간 넘게 지속되었습니다. Akamai는 이러한 공격을 완전히 막아냈으며 온라인 뱅킹 서비스는 어떠한 영향도 받지 않았습니다. 공격자들은 Mega Bank가 보안 솔루션을 구축해 공격을 성공적으로 차단했음을 알게 된 후 공격을 멈췄습니다.
리 부사장은 “공격이 발생하면 고객들에게 안정적이고 안전한 온라인 액세스를 제공하지 못하게 될 수도 있는데 Akamai 솔루션 덕분에 이런 리스크를 최소화할 수 있었습니다. Akamai는 사이버 보안을 연중무휴로 제공하므로 더 이상 공격의 표적이 되는 것을 염려하지 않아도 됩니다.”라고 말합니다.
신뢰할 수 있는 평판을 자랑하는 Akamai의 포괄적인 솔루션
세계 최고의 CDN 서비스 공급업체인 Akamai는 Mega Bank에 전문적인 상담 및 솔루션을 제공했습니다. Akamai는 프리미엄 최첨단 서비스를 제공하고 탁월한 평판을 갖추고 있다는 측면에서 경쟁사와 차별화됩니다. Akamai 솔루션은 전 세계적으로 배포된 Intelligent Platform의 지원에 힘입어 고품질의 웹사이트 성능, 안정적인 콘텐츠 전송, 각 고객의 다양한 상황과 요구사항에 따른 맞춤형 솔루션을 지원하도록 설계되었습니다.
Mega International Commercial Bank 소개
대만 유수의 은행 중 하나인 Mega International Commercial Bank Co., Ltd.는 The International Commercial Bank of China와 Chiao Tung Bank의 합병으로 탄생했습니다. 두 은행 모두 뛰어난 실적을 유지한 오랜 역사를 자랑합니다. Mega International Commercial Bank는 통합을 통해 현재 대만 내 108곳의 지점과 해외에 22곳의 지점 및 5곳의 사무소를 운영하고 있습니다. 이러한 네트워크와 더불어 태국과 캐나다에서 전액 출자된 은행 자회사와 그 지점을 통해 총 39곳의 해외 지점을 두고 있습니다. 총 직원 수는 5,100여 명이며, 총 납입 자본금은 NT$85,362,336,310 규모입니다. Mega International Commercial Bank에 대한 자세한 내용은 https://www.megabank.com.tw/에서 알아볼 수 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.