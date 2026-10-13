Mega International Commercial Bank

웹 트래픽 관리 및 분석을 통한 유용한 정보 제공



Mega Bank는 Akamai Intelligent Platform을 통해 웹사이트 제공 시간을 단축하고 고품질 웹 경험을 제공할 수 있었습니다. Akamai의 플랫폼 동적 매핑 시스템은 사용자 요청을 최적의 Akamai 서버로 언결하고, 루트 최적화를 통해 가장 빠르고 신뢰할 수 있는 루트를 파악해 Mega Bank의 국내 고객은 물론 전 세계 고객의 웹 경험을 향상시킵니다. 또한 Mega Bank가 웹 트래픽을 관리하는 데도 도움이 됩니다.



Mega Bank 수익의 50% 이상이 해외 거래에서 창출되므로 이러한 해외 고객에게도 빠르고 안정적인 온라인 뱅킹 경험을 제공하는 것이 중요했습니다. Akamai 웹 성능 향상 솔루션을 배포한 후, 해외 및 국내 사용자의 웹사이트 페이지 로딩 속도는 1.67배 더 빨라졌습니다. 은행 입장에서는 2015년 4분기와 비교해 2016년 1분기에 총 웹 트래픽은 20% 증가한 것에 비해 전체 대역폭 사용량은 50% 감소했습니다. 또한 Mega Bank는 Akamai에서 제공하는 상세한 분석 정보를 기반으로 시스템을 검사하고 문제를 해결할 수 있었습니다.



연중무휴 24시간 사이버 보안 위협에 대한 전문 지원 확보



Akamai 클라우드 보안 솔루션은 사이버 공격에 대한 포괄적인 보호를 제공하도록 설계되었으므로, Mega Bank는 이 솔루션을 통해 온라인 포털에 어떠한 중단도 없이 DNS 인프라에 대한 DDoS 공격을 방어할 수 있었습니다. 2015년 6월 초 Mega Bank에서 Akamai 보안 솔루션을 구축한 후 즉시 공격이 있었습니다. 온라인 뱅킹 서비스에 DDoS 공격이 두 차례 있었으며 각각 1시간 넘게 지속되었습니다. Akamai는 이러한 공격을 완전히 막아냈으며 온라인 뱅킹 서비스는 어떠한 영향도 받지 않았습니다. 공격자들은 Mega Bank가 보안 솔루션을 구축해 공격을 성공적으로 차단했음을 알게 된 후 공격을 멈췄습니다.



리 부사장은 “공격이 발생하면 고객들에게 안정적이고 안전한 온라인 액세스를 제공하지 못하게 될 수도 있는데 Akamai 솔루션 덕분에 이런 리스크를 최소화할 수 있었습니다. Akamai는 사이버 보안을 연중무휴로 제공하므로 더 이상 공격의 표적이 되는 것을 염려하지 않아도 됩니다.”라고 말합니다.



신뢰할 수 있는 평판을 자랑하는 Akamai의 포괄적인 솔루션



세계 최고의 CDN 서비스 공급업체인 Akamai는 Mega Bank에 전문적인 상담 및 솔루션을 제공했습니다. Akamai는 프리미엄 최첨단 서비스를 제공하고 탁월한 평판을 갖추고 있다는 측면에서 경쟁사와 차별화됩니다. Akamai 솔루션은 전 세계적으로 배포된 Intelligent Platform의 지원에 힘입어 고품질의 웹사이트 성능, 안정적인 콘텐츠 전송, 각 고객의 다양한 상황과 요구사항에 따른 맞춤형 솔루션을 지원하도록 설계되었습니다.