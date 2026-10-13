现代公司面临复杂的网络威胁，因为攻击者使用越来越复杂的方法来绕过安全防御。您如何平衡针对此类攻击的主动防护需求与大学内的大规模国际化人群的灵活性和自由度需求？

这是东海大学计算机中心团队面临的挑战。该大学采用数字化学习，并建立了智能校园，为学生和教职员工提供校园内外的免费高速无线互联网接入。每个学年开始时，学生都会到来并将他们的笔记本电脑连接到大学网络。

但是，由于 IT 策略并未强制要求在学生的设备上安装防病毒软件，因此许多笔记本电脑都感染了恶意软件。这些受到感染的设备导致校园内外的网络崩溃、消耗过多带宽并产生恶意僵尸网络流量。此外，恶意软件横向传播到了该大学管理的计算机中，导致该大学收到来自台中网络区域中心的通知，告知东海大学其网络受到攻击，正在发起异常连接。

网络技术总监 Chien-Hui Ou 指出：“计算机中心安排了信息安全培训，敦促学生和教职员工不要点击电子邮件或网页中的任何奇怪链接。但攻击者不断发明出更加狡猾的策略，这使得用户很难马上分辨某样东西是否合法，最终导致用户成为攻击的受害者。”

东海大学网络组的 Kuang-Chin Chang 坦言：“依靠分析和识别恶意代码的传统防病毒软件和信息安全解决方案不够及时。如果环境中出现新的恶意软件变体，而防病毒软件供应商尚未识别它的代码和更新的签名，则无法检测到该恶意软件。由于加密 Web 流量的趋势，攻击者现在也在使用这些加密通道发起攻击，使零日攻击变得越来越难以阻止。”